Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країни
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про успішну операцію проти Венесуели, в ході якої Ніколас Мадуро та його дружина були затримані та вивезені з країни. Деталі операції, проведеної спільно з правоохоронними органами США, будуть оприлюднені пізніше на пресконференції.
США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.
"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - повідомив Трамп.
За його словами, операцію провели спільно з правоохоронними органами США. Деталі будуть оприлюднені пізніше.
Він також додав, що сьогодні об 11:00 за американським часом в Мар-а-Лаго проведе пресконференцію щодо операції у Венесуелі.
