Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країни

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - повідомив Трамп.

