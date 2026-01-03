Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країни

$42.170.00
2 січня, 16:10 • 19362 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
2 січня, 15:12 • 36839 перегляди
Зеленський оголосив про нову посаду для голови СЗР Іващенка у воєнній розвідці після згоди Буданова очолити ОПPhoto
2 січня, 11:39 • 41529 перегляди
Зеленський запропонував Буданову очолити Офіс Президента: назвав завдання нового керівника ОПPhoto
2 січня, 09:17 • 61334 перегляди
Ворог не робив спроб вийти за межі Грабовського: останні декілька днів штурмів не зафіксовано
2 січня, 08:34 • 36623 перегляди
Продовження операції рф зі зриву мирних переговорів: у СЗР попередили, що кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами
1 січня, 13:04 • 68430 перегляди
ГУР інсценувало смерть командира РДК Капустіна, отримавши $500 тисяч від спецслужб рф
1 січня, 11:27 • 97171 перегляди
рф атакувала порти і логістику на Одещині й залізницю на Волині та Сумщині у новорічну ніч: віцепрем'єр повідомив деталі
1 січня, 10:32 • 67134 перегляди
Новорічна ніч в Україні: службі 112 надійшло 5 тис. повідомлень і два виклики про феєрверк і салют
1 січня, 10:10 • 60318 перегляди
Чекапи 40+ тепер доступні українцям: що це і як скористатисяPhotoVideo
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204488 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex
2 січня, 09:26 • 35119 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради
1 січня, 17:58 • 54175 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки
1 січня, 11:39 • 69424 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 204488 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році
31 грудня, 16:46 • 123477 перегляди
Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країни

Київ • УНН

 • 24 перегляди

Президент США Дональд Трамп повідомив про успішну операцію проти Венесуели, в ході якої Ніколас Мадуро та його дружина були затримані та вивезені з країни. Деталі операції, проведеної спільно з правоохоронними органами США, будуть оприлюднені пізніше на пресконференції.

Трамп підтвердив проведення успішної операції у Венесуелі: Мадуро затримали і вивезли з країни

США успішно провели масштабну операцію проти Венесуели. Президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був схоплений і вивезений з країни. Про це президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social, пише УНН.

"Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни", - повідомив Трамп.

Сполучені Штати Америки успішно провели масштабну операцію проти Венесуели та її лідера, президента Ніколаса Мадуро, який разом зі своєю дружиною був захоплений і вивезений з країни

- повідомив Трамп.

За його словами, операцію провели спільно з правоохоронними органами США. Деталі будуть оприлюднені пізніше.

Він також додав, що сьогодні об 11:00 за американським часом в Мар-а-Лаго проведе пресконференцію щодо операції у Венесуелі.

Мадуро заявив, що Венесуела відкрита для переговорів зі США щодо наркоторгівлі02.01.26, 09:17 • 3716 переглядiв

