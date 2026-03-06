Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Київ • УНН
У Києві відбудеться низка мистецьких і культурних заходів у музеях, театрах та бібліотеках. Заплановані події включають арттерапію для людей з інвалідністю, вистави, майстер-класи та екскурсії.
Музеї
Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:
- постійно діючі виставки: «Щоденники війни» (спільно з музеєм «Голоси мирних»); одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
- віртуальні екскурсії: «Бабин Яр. Віртуальний
спогад»; «Хрещатик 1913 року»; «Ціна свободи».
Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:
- 7 березня – кураторська екскурсія виставкою «ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»;
- постійно діючі виставки: «ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ
і Кияни на фото Миколи Озерова»; «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
- щодня від середи до неділі – екскурсія з
кінопереглядом виставкою.
Музей української діаспори:
- 6 березня – 5 квітня – персональна виставка
української художниці Лесі Бабляк «Жити життя»;
- постійно діючі виставки: «Я вернусь до своєї
Вітчизни…»; «Наш Сікорський».
Музей шістдесятництва:
- постійно діючі виставки: «Український Донбас
шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська); «Українські обличчя зони».
Музей "Садиба на Кудрявці":
- 1–29 березня – виставка «Місто-сад. Ботанічний
мікросвіт»;
- 7 березня – майстер-клас «Подарунок для мами».
Музей Шолом-Алейхема:
- 4 березня – 5 квітня – фотовиставка «Вітаємо, Ребе!»
до 60-ліття Головного рабина України Моше Реувена Асмана;
- щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської
історії та культури».
Національний музей декоративного мистецтва України:
- 7 березня – майстер-клас з ручної вибійки «Великодня
серветка»;
- до 31 березня – виставка живопису і графіки Аліни
Гаєвої «Всесвіт навиворіт»;
- до 31 березня – інтерактивна зона: віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр;
віртуальний квест «Світ Катерини Білокур».
Національний музей "Київська картинна галерея":
- 7 березня – кураторська екскурсія виставкою
«ВІЧ-НА-ВІЧ із Вільгельмом Котарбінським»;
- 7 березня – екскурсія виставкою
«Люди/People/Аdamianebi»;
- до 8 березня – виставка «Люди/People/Adamianebi»
Темо Свірелі;
- до 15 березня – виставка «Мистецький родовід.
Спадковість і новаторство»;
- до 12 квітня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Вільгельмом
Катарбінським».
Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:
- 7, 8 березня – екскурсія інтер’єрами Музею Ханенків;
- 7 березня – кураторська екскурсія виставкою «З
художницями, кураторками, золотими заходами сонця»;
- 8 березня – концерт Олексія Шмурака. Фінісаж
виставки «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця»;
- до 8 березня – виставка «З художницями, кураторками,
золотими заходами сонця»;
- щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка:
директ»;
- щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка:
директ»;
- щовихідні – екскурсія Музеєм Ханенків (розклад публікується
напередодні вікенду).
Музей видатних діячів української культури:
- 7 березня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні»;
- 7 березня – концерт І. Карзанової, В. Школьної
(народний спів);
- 8 березня – лекція з чаюванням «Подружжя
Саксаганських. Як двоє стали одним цілим»;
- екскурсії та події на замовлення: «Welcome to
Starytskyi House» – екскурсія англійською мовою; пізнавально-розважальна програма для груп дошкільнят і школярів молодшого віку та родин із дітьми «Чарівний ліхтарик»; мультимедійна програма для дітей «Сторінками першого українського журналу для дітей «Молода Україна»; тематична екскурсія «Родина Старицьких у Києві»
Музей книги і друкарства України:
- 5 березня – 12 квітня – виставка «Весна. Жіночі імена бойчукізму» спільно з ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»;
- 7 березня – концерт класичної музики від
Національної філармонії України;
- 8 березня – майстер-клас з «Історії живопису та
основи книжкової ілюмінації».
- виставки упродовж березня: ілюстрованих видань
збірки поезій Т. Шевченка «Кобзар» та оригінальних ілюстрацій українських художників до його творів у межах програми «Дух Шевченка нас гартує»; «Митець національного сумління й бунту» до 95-річчя Ліни Костенко; акварелей, ілюмінацій «Історія живопису та основи книжкової ілюмінації» від реконструктора Дмитра Чубія і художниці Танаки Павлової; художника Романа Селівачова «Де твоє, смерте, жало?».
Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця":
- 6–23 березня – документальна фотовиставка, «Я – жінка. Я – воїн. Я – Україна»;
- 7 березня – захід для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення соціальної та психологічної реабілітації (спільно з БФ «Братство
добрих сердець»);
- до 11 березня – документальна фотовиставка до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну «Героїчне протистояння. Висока ціна Свободи».
Театральні вистави за участі акторів театру "Маскам Рад":
- 7 березня – вистава «Зірка»;
- 8 березня – вистава «Любов назавжди»;
- 8 березня – кіно-хіт «Вічна любов».
Будинок-музей М. Заньковецької:
- 6 березня – майстер-клас «Витинанка. Птах» до
Шевченківських днів;
- 6 березня – лекція про феміністичне кіно України та
видатних постатей-жінок;
- до 12 березня – виставка «Київ–Харків. Одне життя».
НЦНК "Музей Івана Гончара":
- 8 березня – веснянки/майстерня співу з Юлією
Миколайчук;
- до 29 березня – виставка «Врятовані спогади:
культурна спадщина Запоріжжя»;
- до 10 червня – віртуальна 3D виставка «Іван Гончар.
Збирач»;
- до 31 грудня 2026 – виставка «Правічні» спільно з
WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture.
Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе:
- 1–14 березня – персональна виставка Андріана Бабюка
«Жінка та море».
- Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г.
Тичини:
- 7 березня – тематична екскурсія «Самотна ти,
самотний я...»;
- 8 березня – літературна вітальня Олени Смовженко:
Ліна Костенко. Про кохання і ніжність;
- до 14 березня – виставка Данила Ноздрі «В сузірʼї
весняного Сонця».
Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:
- 7 березня – до дня народження Т. Шевченка «Код
Катерини». Зустріч із мовознавцем Віталієм Радчуком;
- 7 березня – «Вербова гілка зацвіла! Мініатюра до
поезії». Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю.
Музей гетьманства:
- 1–31 березня – виставка малюнків, ескізів та замальовок мультиплікатора та режисера Володимира Дахна до мультфільму «Як
козаки…» з колекції А. Кулагіна;
- 3–20 березня – виставка живопису Ольги Шинкаренко
«Знаки Зодіаку та Амоніти»;
- 6 березня – вечір пам’яті Володимира Дахна, автора
мультсеріалу «Як козаки»;
- 7 березня – лекція «Збирачка української минувшини
Палагея Литвинова-Бартош».
Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:
- 6 березня – виставка «Наше Підґрунтя». Проєкт
розповідає про археологічні знахідки під час будівництва метро;
- оглядові та тематичні екскурсії на запит.
Театри
Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:
Головна сцена
- 7 березня – «Лікар Айболить», мюзикл;
- 8 березня – «Звідки беруться діти?», дослідження.
Дитячий простір
- 7 березня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна
казка для найменших.
Київський академічний театр "Колесо":
- 6 березня – «Два аромати троянди»;
- 7 та 8 березня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві
сохнітє бєльйо?»;
- 7 та 8 березня – «Flower boom» (Квітковий бум).
Київська опера:
- 6 березня – балет на 2 дії «Сойчине крило»;
- 7 березня – концерт солістів у супроводі
симфонічного оркестру «Весна у великому місті»;
- 8 березня – балети на одну дію «Далеко по сусідству
/ Історії у стилі Танго».
"Київський академічний театр на Печерську":
- 6 березня – «Камінний господар», романтична легенда;
- 7 березня – «Мистецтво домовлятися», комедійний
соціальний мюзикл;
- 8 березня – «Арлекіно», комедія масок (вистава
студентів акторського курсу).
Національна оперета України:
- 6, 7 березня – вистава «Тобі Коханій»;
- 8 березня – вистава «Цілуй мене, Кет!».
Театр драми і комедії на Лівому березі:
- 6 березня – «Альбатроси». Смішні та красиві історії
про кохання і космос;
- 7 березня – «Син». Драма;
- 7 березня – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;
- 8 березня – «Робота з Тінню». Вистава на малій
сцені;
- 8 березня – «Ідеальна пара». Пікантна комедія.
Бібліотеки
Центральна районна бібліотека "Печерська":
- 2–8 березня – художня виставка талановитих аматорів
«Калейдоскоп талантів».
Бібліотека ім. О. Вишні:
- 8 березня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».
Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:
- 1–15 березня – книжкова виставка «Анджей Вайда у
театрі і кіно»;
- 3–19 березня – книжкова виставка «Барви жіночої
душі»;
- 6 та 7 березня – театральна вистава майстерні
Лазовіч «Марлен Дітріх. Моя весна»;
- 7 березня – поетичні читання різними мовами «Поет,
якого читає світ» (до дня народження Тараса Шевченка);
- до 11 березня – книжкова виставка «Український
прозаїк історичних бестселерів», до 125-річчя від дня народження С.
Скляренка;
- щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;
- щочетверга – арттерапевтичні зустрічі з психологом
Юлією Фоміних;
- щосуботи – English Speaking Club.
Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:
- 6 березня – художній майстер-клас за мотивами картин
Тараса Шевченка «Шевченко-художник»;
- 6 березня – флешмоб-акція «Шевченко: так бачу» (до 212-річчя від дня його народження та в межах Шевченківського березня «Зоре моя вечірняя, зійди над горою..»).
Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:
- 6 березня – книжкова виставка «Мелодія, що стала душею: Творчий світ Олександра Білаша» до 95-річчя від дня народження композитора;
- 7 березня – книжкова виставка «Жінки, які змінили
світ: Чому ми святкуємо 8 березня»;
- впродовж місяця – настільні ігри «Ігродень у
молодіжній»;
- щопонеділка та щосереди – курс лекцій і практичні
заняття «Мобільна грамотність». Смартфон для дорослих;
- щовівторка – практичні заняття «Уроки малювання
олівцем або в техніці акварель»;
- щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень
«Літературні новинки»;
- щочетверга – курси з української мови «Яке прекрасне
рідне слово».
