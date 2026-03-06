$43.810.09
Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів

Київ • УНН

 • 28 перегляди

У Києві відбудеться низка мистецьких і культурних заходів у музеях, театрах та бібліотеках. Заплановані події включають арттерапію для людей з інвалідністю, вистави, майстер-класи та екскурсії.

Куди піти у Києві на вихідних - анонси заходів
Фото: КМДА

Найближчими днями у Києві відбудеться низка мистецьких і культурних заходів у музеях, театрах та бібліотеках. Зокрема, заплановані події з арттерапії для людей з інвалідністю в а також вистави, майстер класи, екскурсії, тощо. Детальніше про те, як провести вихідні цікаво та куди варто сходити 8 березня, розповість УНН з посиланням на Департамент культури КМДА.

Музеї

Музейно-виставковий центр Музею історії міста Києва:

  • постійно діючі виставки: «Щоденники війни» (спільно з музеєм «Голоси мирних»); одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;
    • віртуальні екскурсії: «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; «Хрещатик 1913 року»; «Ціна свободи».

      Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського:

      • 7 березня – кураторська екскурсія виставкою «ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»;
        • постійно діючі виставки: «ВІДОМІ/У КАДРІ/ВДОМА: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»; «СВОЇ/ЧУЖІ: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;
          • щодня від середи до неділі – екскурсія з кінопереглядом виставкою.

            Музей української діаспори:

            • 6 березня – 5 квітня – персональна виставка української художниці Лесі Бабляк «Жити життя»;
              • постійно діючі виставки: «Я вернусь до своєї Вітчизни…»; «Наш Сікорський».

                Музей шістдесятництва:

                • постійно діючі виставки: «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська); «Українські обличчя зони».

                  Музей "Садиба на Кудрявці":

                  • 1–29 березня – виставка «Місто-сад. Ботанічний мікросвіт»;
                    • 7 березня – майстер-клас «Подарунок для мами».

                      Музей Шолом-Алейхема:

                      • 4 березня – 5 квітня – фотовиставка «Вітаємо, Ребе!» до 60-ліття Головного рабина України Моше Реувена Асмана;
                        • щосуботи – лекційна програма «Сторінки єврейської історії та культури».

                          Національний музей декоративного мистецтва України:

                          • 7 березня – майстер-клас з ручної вибійки «Великодня серветка»;
                            • до 31 березня – виставка живопису і графіки Аліни Гаєвої «Всесвіт навиворіт»;
                              • до 31 березня – інтерактивна зона: віртуальна галерея «Марія Примаченко. Невідоме». Твори художниці з альбомів 1940-х рр; віртуальний квест «Світ Катерини Білокур».

                                Національний музей "Київська картинна галерея":

                                • 7 березня – кураторська екскурсія виставкою «ВІЧ-НА-ВІЧ із Вільгельмом Котарбінським»;
                                  • 7 березня – екскурсія виставкою «Люди/People/Аdamianebi»;
                                    • до 8 березня – виставка «Люди/People/Adamianebi» Темо Свірелі;
                                      • до 15 березня – виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»;
                                        • до 12 квітня – виставка «ВІЧ-НА-ВІЧ з Вільгельмом Катарбінським».

                                          Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків:

                                          • 7, 8 березня – екскурсія інтер’єрами Музею Ханенків;
                                            • 7 березня – кураторська екскурсія виставкою «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця»;
                                              • 8 березня – концерт Олексія Шмурака. Фінісаж виставки «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця»;
                                                • до 8 березня – виставка «З художницями, кураторками, золотими заходами сонця»;
                                                  • щосуботи – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;
                                                    • щонеділі – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;
                                                      • щовихідні – екскурсія Музеєм Ханенків (розклад публікується напередодні вікенду).

                                                        Музей видатних діячів української культури:

                                                        • 7 березня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні»;
                                                          • 7 березня – концерт І. Карзанової, В. Школьної (народний спів);
                                                            • 8 березня – лекція з чаюванням «Подружжя Саксаганських. Як двоє стали одним цілим»;
                                                              • екскурсії та події на замовлення: «Welcome to Starytskyi House» – екскурсія англійською мовою; пізнавально-розважальна програма для груп дошкільнят і школярів молодшого віку та родин із дітьми «Чарівний ліхтарик»; мультимедійна програма для дітей «Сторінками першого українського журналу для дітей «Молода Україна»; тематична екскурсія «Родина Старицьких у Києві»

                                                                Музей книги і друкарства України:

                                                                • 5 березня – 12 квітня – виставка «Весна. Жіночі імена бойчукізму» спільно з ДП «Національний центр ділового та культурного співробітництва «Український дім»;
                                                                  • 7 березня – концерт класичної музики від Національної філармонії України;
                                                                    • 8 березня – майстер-клас з «Історії живопису та основи книжкової ілюмінації».
                                                                      • виставки упродовж березня: ілюстрованих видань збірки поезій Т. Шевченка «Кобзар» та оригінальних ілюстрацій українських художників до його творів у межах програми «Дух Шевченка нас гартує»; «Митець національного сумління й бунту» до 95-річчя Ліни Костенко; акварелей, ілюмінацій «Історія живопису та основи книжкової ілюмінації» від реконструктора Дмитра Чубія і художниці Танаки Павлової; художника Романа Селівачова «Де твоє, смерте, жало?».

                                                                        Національний історико-архітектурний музей "Київська фортеця":

                                                                        • 6–23 березня – документальна фотовиставка, «Я – жінка. Я – воїн. Я – Україна»;
                                                                          • 7 березня – захід для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» для покращення соціальної та психологічної реабілітації (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);
                                                                            • до 11 березня – документальна фотовиставка до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну «Героїчне протистояння. Висока ціна Свободи».

                                                                              Театральні вистави за участі акторів театру "Маскам Рад":

                                                                              • 7 березня – вистава «Зірка»;
                                                                                • 8 березня – вистава «Любов назавжди»;
                                                                                  • 8 березня – кіно-хіт «Вічна любов».

                                                                                    Будинок-музей М. Заньковецької:

                                                                                    • 6 березня – майстер-клас «Витинанка. Птах» до Шевченківських днів;
                                                                                      • 6 березня – лекція про феміністичне кіно України та видатних постатей-жінок;
                                                                                        • до 12 березня – виставка «Київ–Харків. Одне життя».

                                                                                          НЦНК "Музей Івана Гончара":

                                                                                          • 8 березня – веснянки/майстерня співу з Юлією Миколайчук;
                                                                                            • до 29 березня – виставка «Врятовані спогади: культурна спадщина Запоріжжя»;
                                                                                              • до 10 червня – віртуальна 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»;
                                                                                                • до 31 грудня 2026 – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture.

                                                                                                  Музей-майстерня І. П. Кавалерідзе:

                                                                                                  • 1–14 березня – персональна виставка Андріана Бабюка «Жінка та море».
                                                                                                    • Літературно-меморіальний музей-квартира П. Г. Тичини:
                                                                                                      • 7 березня – тематична екскурсія «Самотна ти, самотний я...»;
                                                                                                        • 8 березня – літературна вітальня Олени Смовженко: Ліна Костенко. Про кохання і ніжність;
                                                                                                          • до 14 березня – виставка Данила Ноздрі «В сузірʼї весняного Сонця».

                                                                                                            Київський літературно-меморіальний музей Максима Рильського:

                                                                                                            • 7 березня – до дня народження Т. Шевченка «Код Катерини». Зустріч із мовознавцем Віталієм Радчуком;
                                                                                                              • 7 березня – «Вербова гілка зацвіла! Мініатюра до поезії». Вчимося малювати і не тільки. Арттерапія для людей з інвалідністю.

                                                                                                                Музей гетьманства:

                                                                                                                • 1–31 березня – виставка малюнків, ескізів та замальовок мультиплікатора та режисера Володимира Дахна до мультфільму «Як козаки…» з колекції А. Кулагіна;
                                                                                                                  • 3–20 березня – виставка живопису Ольги Шинкаренко «Знаки Зодіаку та Амоніти»;
                                                                                                                    • 6 березня – вечір пам’яті Володимира Дахна, автора мультсеріалу «Як козаки»;
                                                                                                                      • 7 березня – лекція «Збирачка української минувшини Палагея Литвинова-Бартош».

                                                                                                                        Державний політехнічний музей імені Бориса Патона:

                                                                                                                        • 6 березня – виставка «Наше Підґрунтя». Проєкт розповідає про археологічні знахідки під час будівництва метро;
                                                                                                                          • оглядові та тематичні екскурсії на запит.

                                                                                                                            Театри

                                                                                                                            Київський муніципальний академічний театр ляльок на лівому березі Дніпра:

                                                                                                                            Головна сцена

                                                                                                                            • 7 березня – «Лікар Айболить», мюзикл;
                                                                                                                              • 8 березня – «Звідки беруться діти?», дослідження.

                                                                                                                                Дитячий простір

                                                                                                                                • 7 березня – «Обережно, незнайомець!», інтерактивна казка для найменших.

                                                                                                                                  Київський академічний театр "Колесо":

                                                                                                                                  • 6 березня – «Два аромати троянди»;
                                                                                                                                    • 7 та 8 березня – «У Києві, на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?»;
                                                                                                                                      • 7 та 8 березня – «Flower boom» (Квітковий бум).

                                                                                                                                        Київська опера:

                                                                                                                                        • 6 березня – балет на 2 дії «Сойчине крило»;
                                                                                                                                          • 7 березня – концерт солістів у супроводі симфонічного оркестру «Весна у великому місті»;
                                                                                                                                            • 8 березня – балети на одну дію «Далеко по сусідству / Історії у стилі Танго».

                                                                                                                                              "Київський академічний театр на Печерську":

                                                                                                                                              • 6 березня – «Камінний господар», романтична легенда;
                                                                                                                                                • 7 березня – «Мистецтво домовлятися», комедійний соціальний мюзикл;
                                                                                                                                                  • 8 березня – «Арлекіно», комедія масок (вистава студентів акторського курсу).

                                                                                                                                                    Національна оперета України:

                                                                                                                                                    • 6, 7 березня – вистава «Тобі Коханій»;
                                                                                                                                                      • 8 березня – вистава «Цілуй мене, Кет!».

                                                                                                                                                        Театр драми і комедії на Лівому березі:

                                                                                                                                                        • 6 березня – «Альбатроси». Смішні та красиві історії про кохання і космос;
                                                                                                                                                          • 7 березня – «Син». Драма;
                                                                                                                                                            • 7 березня – «Дурко». Неонуарна трагікомедія;
                                                                                                                                                              • 8 березня – «Робота з Тінню». Вистава на малій сцені;
                                                                                                                                                                • 8 березня – «Ідеальна пара». Пікантна комедія.

                                                                                                                                                                  Бібліотеки

                                                                                                                                                                  Центральна районна бібліотека "Печерська":

                                                                                                                                                                  • 2–8 березня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

                                                                                                                                                                    Бібліотека ім. О. Вишні:

                                                                                                                                                                    • 8 березня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

                                                                                                                                                                      Публічна бібліотека ім. Лесі Українки:

                                                                                                                                                                      • 1–15 березня – книжкова виставка «Анджей Вайда у театрі і кіно»;
                                                                                                                                                                        • 3–19 березня – книжкова виставка «Барви жіночої душі»;
                                                                                                                                                                          • 6 та 7 березня – театральна вистава майстерні Лазовіч «Марлен Дітріх. Моя весна»;
                                                                                                                                                                            • 7 березня – поетичні читання різними мовами «Поет, якого читає світ» (до дня народження Тараса Шевченка); 
                                                                                                                                                                              • до 11 березня – книжкова виставка «Український прозаїк історичних бестселерів», до 125-річчя від дня народження С. Скляренка; 
                                                                                                                                                                                • щопонеділка – перегляди фільмів мовою оригіналу;
                                                                                                                                                                                  • щочетверга – арттерапевтичні зустрічі з психологом Юлією Фоміних;
                                                                                                                                                                                    • щосуботи – English Speaking Club.

                                                                                                                                                                                      Центральна бібліотека ім. Т. Г. Шевченка для дітей:

                                                                                                                                                                                      • 6 березня – художній майстер-клас за мотивами картин Тараса Шевченка «Шевченко-художник»;
                                                                                                                                                                                        • 6 березня – флешмоб-акція «Шевченко: так бачу» (до 212-річчя від дня його народження та в межах Шевченківського березня «Зоре моя вечірняя, зійди над горою..»).

                                                                                                                                                                                          Спеціалізована молодіжна бібліотека міста Києва:

                                                                                                                                                                                          • 6 березня – книжкова виставка «Мелодія, що стала душею: Творчий світ Олександра Білаша» до 95-річчя від дня народження композитора;
                                                                                                                                                                                            • 7 березня – книжкова виставка «Жінки, які змінили світ: Чому ми святкуємо 8 березня»;
                                                                                                                                                                                              • впродовж місяця – настільні ігри «Ігродень у молодіжній»;
                                                                                                                                                                                                • щопонеділка та щосереди – курс лекцій і практичні заняття «Мобільна грамотність». Смартфон для дорослих;
                                                                                                                                                                                                  • щовівторка – практичні заняття «Уроки малювання олівцем або в техніці акварель»;
                                                                                                                                                                                                    • щосереди – бібліографічні огляди нових надходжень «Літературні новинки»;
                                                                                                                                                                                                      • щочетверга – курси з української мови «Яке прекрасне рідне слово».

