Ексклюзив
12:41 • 4492 перегляди
Посівна-2026 в Україні: як пальне, добрива і кадри формують нову собівартість врожаюPhoto
12:39 • 10077 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя
12:11 • 11123 перегляди
ЄС підштовхне партнерів покрити дефіцит у 30 млрд євро для України - Bloomberg
Ексклюзив
12:00 • 12068 перегляди
Більше не битиме "Калібрами" - в СБУ розповіли про ураження фрегата "адмірал ессен"Photo
Ексклюзив
11:33 • 17786 перегляди
Орендують самі в себе? Скандальна клініка Odrex намагається дистанціюватися від кримінальної справи щодо землі
Ексклюзив
08:05 • 15235 перегляди
Від кольорового попу до стриманої сили: як змінився стиль Дорофєєвої, MONATIK і Тіни Кароль від початку війни
4 березня, 20:04 • 37960 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 70519 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 80475 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 81175 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя

Київ • УНН

 • 10172 перегляди

Сьогодні 200 українських родин отримали повідомлення про повернення своїх рідних. Серед них захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини та Запоріжжя, а також воїни ЗСУ, Держспецтрансслужби, прикордонники та нацгвардійці.

Зеленський повідомив про новий обмін - 200 українців повернулися додому, серед них захисники Маріуполя

Президент України Володимир Зеленський повідомив про новий обмін, у межах якого додому повернулися 200 українців, у тому числі військові ЗСУ, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці, серед них захисники Маріуполя. Координаційний штаб з питань полонених зазначив, що це "перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві" і "і найближчим часом буде проведено наступний етап", пише УНН.

Сьогодні 200 українських родин отримали найочікуваніше повідомлення: їхні рідні повертаються додому. І це завжди хороші новини для всіх нас, для всієї країни – повернення наших людей на рідну землю. Серед тих, хто повертається, – захисники Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Харківщини, Запоріжжя. Воїни Збройних Сил, Державної спеціальної служби транспорту, прикордонники та нацгвардійці

- повідомив Зеленський у соцмережах.

Президент наголосив: "Щоразу, коли наші вдома, це доводить, що Україна працює, щоб повернути кожного й кожну. Нікого не забуваємо. Залучаємо посередників".

"Я вдячний усім, хто допомагає Україні. Дякую Сполученим Штатам за підтримку в реалізації цього обміну. Вдячний усім нашим воїнам, які на фронті забезпечують поповнення обмінного фонду для України. Повернення наших додому – це результат сили українських захисників", - підкреслив Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими зазначив, що з російського полону звільнено 200 українців, і це "перший етап обміну згідно з домовленостями у Женеві".

"Сьогодні проведено перший етап обміну полоненими, про який було домовлено на перемовинах у Женеві. Координаційним штабом, за дорученням Президента України, визволено з російської неволі 200 військовослужбовців. Додому повертаються військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ТрО, Сил Безпілотних Систем, ДШВ, ПС, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту", - повідомили деталі в Коордштабі.

Серед визволених, як вказано, "є Оборонці Маріуполя, які пробули в полоні майже 4 роки, звільнені військовослужбовці захищали країну на донецькому, луганському, харківському та запорізькому напрямках". "Окрім солдатів та сержантів вдалося також визволити і офіцерів", - наголосили в Коордштабі.

"Звільнені з полону пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації та усі передбачені державою виплати", - зазначили у штабі.

Сьогоднішній захід, як вказується, "є реалізацією домовленостей про обмін полоненими, досягнутими на тристоронніх перемовинах у Женеві". "Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Президенту Дональду Трампу за плідну роботу з повернення українців з території рф. Дякуємо також усім дотичним структурам і організаціям за скоординовані зусилля, спрямовані на визволення наших громадян", - ідеться у повідомленні.

Координаційний штаб, як зазначається, "продовжує роботу і найближчим часом буде проведено наступний етап звільнення українських захисників".

"Працюємо над поверненням усіх! Слава Україні!", - наголосили у Коордштабі.

Юлія Шрамко

