Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"

Передача росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, заявив Координаційний штаб з питань полонених у четвер, пише УНН.

Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи