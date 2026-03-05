Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 березня, 20:04 • 13584 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 38008 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 47465 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 54317 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 34730 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 34284 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 58368 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81516 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68820 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69890 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
4м/с
82%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури4 березня, 21:35 • 9284 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 10273 перегляди
Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в ІраніVideo4 березня, 21:59 • 6946 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 9900 перегляди
Уряд Китаю наказав нафтопереробним заводам припинити експорт палива через війну в Перській затоці04:30 • 13272 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 31723 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 47469 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 54321 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 44964 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 44154 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Карні
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 17443 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 33682 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 38263 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 45550 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 49333 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Золото
Опалення

Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Координаційний штаб засуджує передачу Угорщині двох полонених українців, розцінюючи це як російську провокацію та порушення Женевських конвенцій. Україна вимагає інформацію про стан здоров'я полонених та доступ до них.

Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"

Передача росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, заявив Координаційний штаб з питань полонених у четвер, пише УНН.

Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи

- вказано у заяві Коордштабу.

Водночас, зазначили у штабі, "підтримка воєнних злочинів москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України".

Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії рф, розмінною монетою

- зазначається у заяві.

Водночас у Коордштабі вимагають "надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших Захисників".

Координаційний штаб заявив, що постійно працює над поверненням додому і порятунком з російської неволі всіх громадян України, а також осіб, які мають подвійне громадянство. 

Як вказали в Коордштабі, у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з росії 11 українських громадян.

Доповнення

Раніше росЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох нібито громадян Угорщини, яких раніше мобілізували до ЗСУ.

путін звільнить з полону двох угорців, яких раніше мобілізували до ЗСУ. Вони залишать рф разом із Сійярто - росЗМІ04.03.26, 18:47 • 7186 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніПолітикаСвіт
російська пропаганда
Мобілізація
Війна в Україні
Володимир Путін
Угорщина
Україна