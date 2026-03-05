Україна відреагувала на передачу рф полонених українців до Угорщини - коордштаб закликав не робити з військових "розмінну монету"
Київ • УНН
Координаційний штаб засуджує передачу Угорщині двох полонених українців, розцінюючи це як російську провокацію та порушення Женевських конвенцій. Україна вимагає інформацію про стан здоров'я полонених та доступ до них.
Передача росією двох полонених українців угорській стороні є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права, заявив Координаційний штаб з питань полонених у четвер, пише УНН.
Координаційний штаб з питань полонених засуджує акт передачі громадян України між Угорщиною та країною-агресоркою та розцінює це як російську провокацію. Її мета - вкотре атакувати Женевські конвенції та міжнародне право, а також є спробою погіршити стосунки двох європейських країн в межах гібридної агресії росії проти Європи
Водночас, зазначили у штабі, "підтримка воєнних злочинів москви, маніпулювання життями українських військовополонених може бути розцінене міжнародними судами як участь в неспровокованій агресії проти України".
Ми закликаємо усіх причетних до цієї провокації відмовитися від протиправних намірів та не робити українських військовослужбовців, які потрапили в російський полон внаслідок агресії рф, розмінною монетою
Водночас у Коордштабі вимагають "надати вичерпну інформацію про стан здоров'я полонених українських громадян та дати змогу уповноваженим представникам України відвідати наших Захисників".
Координаційний штаб заявив, що постійно працює над поверненням додому і порятунком з російської неволі всіх громадян України, а також осіб, які мають подвійне громадянство.
Як вказали в Коордштабі, у 2023 році без узгодження з Україною до Угорщини вже було передано з росії 11 українських громадян.
Доповнення
Раніше росЗМІ повідомили, що російський диктатор володимир путін звільнить з полону двох нібито громадян Угорщини, яких раніше мобілізували до ЗСУ.
