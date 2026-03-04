Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані
Київ • УНН
Сенат США відхилив резолюцію, що мала зобов'язати президента Трампа отримати схвалення для військових дій проти Ірану. Це рішення дозволяє главі Білого дому самостійно визначати інтенсивність військової кампанії.
Верхня палата Конгресу США відхилила резолюцію, яка мала на меті зобов’язати президента Дональда Трампа отримати офіційне схвалення законодавців для продовження військових дій проти Ірану. Провал цього голосування означає, що глава Білого дому зберігає повну свободу дій у проведенні повітряних атак та наземних операцій на Близькому Сході. Про це повідомляють американські ЗМІ, пише УНН.
Деталі
Результати голосування фактично підтвердили право Трампа самостійно визначати інтенсивність та тривалість військової кампанії "Lion’s Roar". Конгрес не зміг запровадити механізми контролю, які б змусили президента вивести війська або припинити обстріли іранських об’єктів у визначений термін.
Результат голосування 48-52 став наслідком того, що демократам не вдалося залучити достатню кількість республіканців на свій бік для ухвалення документа.
