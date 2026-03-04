Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані

$43.450.22
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 11475 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 23439 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 33993 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 24867 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 29258 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 54872 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 79833 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67051 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68723 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 18099 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 23449 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 34003 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 35204 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 34969 перегляди
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 11276 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 25667 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 34345 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 41818 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 45677 перегляди
Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані

Київ • УНН

 • 188 перегляди

Сенат США відхилив резолюцію, що мала зобов'язати президента Трампа отримати схвалення для військових дій проти Ірану. Це рішення дозволяє главі Білого дому самостійно визначати інтенсивність військової кампанії.

Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в Ірані

Верхня палата Конгресу США відхилила резолюцію, яка мала на меті зобов’язати президента Дональда Трампа отримати офіційне схвалення законодавців для продовження військових дій проти Ірану. Провал цього голосування означає, що глава Білого дому зберігає повну свободу дій у проведенні повітряних атак та наземних операцій на Близькому Сході. Про це повідомляють американські ЗМІ, пише УНН.

Деталі

Результати голосування фактично підтвердили право Трампа самостійно визначати інтенсивність та тривалість військової кампанії "Lion’s Roar". Конгрес не зміг запровадити механізми контролю, які б змусили президента вивести війська або припинити обстріли іранських об’єктів у визначений термін.

Результат голосування 48-52 став наслідком того, що демократам не вдалося залучити достатню кількість республіканців на свій бік для ухвалення документа.

Трамп заявив, що оцінив би війну в Ірані на "15 з 10"04.03.26, 22:50 • 1670 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Сенат Сполучених Штатів Америки
Конгрес США
Білий дім
Дональд Трамп
Іран