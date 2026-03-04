Трамп заявив, що оцінив би війну в Ірані на "15 з 10"
Президент США Дональд Трамп у перші дні війни з Іраном назвав її великим успіхом, передає УНН із посиланням на CNN.
"Ми дуже добре справляємося на фронті, м'яко кажучи", - сказав Трамп під час заходу в Білому домі, не пов'язаного з цією темою. "Я сказав би — хтось запитав, як би ви оцінили це за десятибальною шкалою? Я відповів приблизно на 15".
Видання зауважує, що оцінка Трампа збіглася з оцінками інших посадовців адміністрації, які раніше у середу надавали оновлену інформацію про конфлікт.
Президент заявив, що іранські ракети швидко знищуються, їх пускові установки знищуються.
Він визнав напад Ірану на своїх сусідів, але не став докладно зупинятися на цьому.
"Вони нападають на своїх сусідів. Вони нападають на своїх, у деяких випадках, союзників або, не так давно, союзників. І, знаєте, це справді країна, яка вийшла з-під контролю".
І президент США знову натякнув, що він не має уявлення про те, хто може очолити Іран після загибелі його високопосадовців.
"Їх лідерство стрімко згасає", - розмірковував він. "Всі, хто хоче бути лідером, у результаті гинуть".
