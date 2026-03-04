$43.450.22
20:04 • 1646 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 6084 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
15:27 • 19113 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
4 березня, 13:52 • 29820 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
4 березня, 12:44 • 22747 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 28075 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 54144 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
3 березня, 16:32 • 79442 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 66703 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
3 березня, 13:15 • 68481 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Трамп заявив, що оцінив би війну в Ірані на "15 з 10"

Київ • УНН

 • 46 перегляди

Видання зауважує, що оцінка Трампа збіглася з оцінками інших посадовців адміністрації, які раніше у середу надавали оновлену інформацію про конфлікт.

Трамп заявив, що оцінив би війну в Ірані на "15 з 10"

Президент США Дональд Трамп у перші дні війни з Іраном назвав її великим успіхом, передає УНН із посиланням на CNN.

"Ми дуже добре справляємося на фронті, м'яко кажучи", - сказав Трамп під час заходу в Білому домі, не пов'язаного з цією темою. "Я сказав би — хтось запитав, як би ви оцінили це за десятибальною шкалою? Я відповів приблизно на 15".

Видання зауважує, що оцінка Трампа збіглася з оцінками інших посадовців адміністрації, які раніше у середу надавали оновлену інформацію про конфлікт.

Трамп завдав більше військових ударів по інших країнах, ніж будь-який президент США - Axios03.03.26, 07:31 • 8052 перегляди

Президент заявив, що іранські ракети швидко знищуються, їх пускові установки знищуються.

Він визнав напад Ірану на своїх сусідів, але не став докладно зупинятися на цьому.

"Вони нападають на своїх сусідів. Вони нападають на своїх, у деяких випадках, союзників або, не так давно, союзників. І, знаєте, це справді країна, яка вийшла з-під контролю".

І президент США знову натякнув, що він не має уявлення про те, хто може очолити Іран після загибелі його високопосадовців.

"Їх лідерство стрімко згасає", - розмірковував він. "Всі, хто хоче бути лідером, у результаті гинуть".

США прогнозували, що операція проти Ірану триватиме 4-5 тижнів, але є потенціал для її продовження - Трамп02.03.26, 19:14 • 14628 переглядiв

Антоніна Туманова

Світ
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Іран