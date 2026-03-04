Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай

$43.450.22
50.460.14
ukenru
Ексклюзив
15:27 • 1710 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
13:52 • 12655 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
12:44 • 13197 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 20004 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 47746 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 76314 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 63964 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 67047 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
3 березня, 13:07 • 61502 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
3 березня, 12:11 • 34809 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
4м/с
61%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Нові ворожі атаки призвели до знеструмлень у 5 областях, повернулися аварійні відключення4 березня, 08:18 • 22187 перегляди
Війна в Ірані майже зупинила рух через Ормузьку протоку - скільки нафтових танкерів пройшло останнім часом4 березня, 08:29 • 22092 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 20578 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 20664 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 12552 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo15:53 • 116 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
15:27 • 1700 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
13:52 • 12649 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює11:48 • 20792 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ11:44 • 20710 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Алі Хаменеї
Піт Гегсет
Олег Кіпер
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo15:04 • 2248 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto12:28 • 12674 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 30042 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 37790 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 41802 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
The Guardian
Опалення

Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Правильна обрізка дерев забезпечує доступ світла до крони, покращує фотосинтез та зменшує ризик шкідників. Важливо враховувати сезон обрізки, цілі та використовувати якісні інструменти.

Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай

Правильно, а головне вчасно обрізані дерева ростуть та плодоносять значно краще. Позбуваючись зайвих гілок - ми забезпечуємо доступ світла до крони і тим самим покращуємо фотосинтез. Проте зробити це потрібно вчасно - щоб не було зарано чи запізно, адже це також впливає на результат. УНН підібрали найважливіші поради правильного чищення плодових дерев.

Однією з основних умов гарного врожаю на дереві є його доступ до світла. Обрізка забезпечує достатньо сонячних променів для фотосинтезу. Центральні гілки можуть давати менше плодів гірше, адже без регулярної обрізки залишаються без світла. Також, ризик шкідників з регулярною обрізкою зменшується в рази, адже вони зазвичай розвиваються на загущенних або послаблених гілках. 

Коли варто обрізати дерева

Важливо правильно підготувати дерево до процесу та купити якісні інструменти, варто памʼятати що сезон обрізки залежить від вашої мети та самого дерева. 

Якщо ви хочете обрізати сухі та пошкоджені гілки після збору врожаю, найкраще це зробити осінню.

Якщо ви хочете стимулювати активний ріст - зимою.

А якщо сформувати нові пагони та обрізати ослаблені гілки - весною.

Інструменти для обрізки саду

Щоб забезпечити правильну обрізку і не пошкодити дерево, варто підготувати добре заточені інструменти, зокрема вам знадобиться секатори, ножиці та пили. Кожен з цих інструментів потрібен, адже гілки бувають різних розмірів та різної товщини. Також не забувайте про рукавички, вони захистять ваші руки. 

Головні правила обрізки дерев

Важливо сформувати крону, це визначить загальний вигляд та забезпечить умови для росту дерева.

Існує два основні види крон:

  • Розлога крона підходить маленьким деревам або кущам, у яких гілки розташовані широко, зокрема сливи. 
    • Пірамідальна крона підходить для високих дерев з вертикальним ростом, зокрема груша чи яблуня

      Весною найкраще обрізати з березня до середини квітня, поки дерева знаходяться в стані спокою. Важливо, щоб температура вночі не опускалась нижче чим - 5 градусів. Якщо температура буде занизькою обрізання може послабити гілки 

      Обрізати тільки пошкоджені гілки. Видалення пошкоджених та сухих гілок допоможе дереву спрямувати енергію не на відновлення вже і так мертвих гілок, а на продуктивність. 

      Регулюйте крону, для забезпечення світла. Важливо, щоб світло попадало на всі частини дерева, тому можна обрізати занадто товсті гілки всередині крони, що перекривають світло.

      Спрямуйте енергію тільки на хороші пагони. Для кращого врожаю видаліть зайві пагони, які забирають сонячну енергію. 

      Не забувайте сформувати крону та використовувати чисті та гострі інструменти. 

      Олександра Месенко

      ЛайфхакиПублікації
      Морози в Україні
      Техніка