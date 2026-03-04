Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай

Правильно, а головне вчасно обрізані дерева ростуть та плодоносять значно краще. Позбуваючись зайвих гілок - ми забезпечуємо доступ світла до крони і тим самим покращуємо фотосинтез. Проте зробити це потрібно вчасно - щоб не було зарано чи запізно, адже це також впливає на результат. УНН підібрали найважливіші поради правильного чищення плодових дерев.

Однією з основних умов гарного врожаю на дереві є його доступ до світла. Обрізка забезпечує достатньо сонячних променів для фотосинтезу. Центральні гілки можуть давати менше плодів гірше, адже без регулярної обрізки залишаються без світла. Також, ризик шкідників з регулярною обрізкою зменшується в рази, адже вони зазвичай розвиваються на загущенних або послаблених гілках.

Коли варто обрізати дерева

Важливо правильно підготувати дерево до процесу та купити якісні інструменти, варто памʼятати що сезон обрізки залежить від вашої мети та самого дерева.

Якщо ви хочете обрізати сухі та пошкоджені гілки після збору врожаю, найкраще це зробити осінню.

Якщо ви хочете стимулювати активний ріст - зимою.

А якщо сформувати нові пагони та обрізати ослаблені гілки - весною.

Інструменти для обрізки саду

Щоб забезпечити правильну обрізку і не пошкодити дерево, варто підготувати добре заточені інструменти, зокрема вам знадобиться секатори, ножиці та пили. Кожен з цих інструментів потрібен, адже гілки бувають різних розмірів та різної товщини. Також не забувайте про рукавички, вони захистять ваші руки.

Головні правила обрізки дерев

Важливо сформувати крону, це визначить загальний вигляд та забезпечить умови для росту дерева.

Існує два основні види крон:

Розлога крона підходить маленьким деревам або кущам, у яких гілки розташовані широко, зокрема сливи.

Пірамідальна крона підходить для високих дерев з вертикальним ростом, зокрема груша чи яблуня

Весною найкраще обрізати з березня до середини квітня, поки дерева знаходяться в стані спокою. Важливо, щоб температура вночі не опускалась нижче чим - 5 градусів. Якщо температура буде занизькою обрізання може послабити гілки

Обрізати тільки пошкоджені гілки. Видалення пошкоджених та сухих гілок допоможе дереву спрямувати енергію не на відновлення вже і так мертвих гілок, а на продуктивність.

Регулюйте крону, для забезпечення світла. Важливо, щоб світло попадало на всі частини дерева, тому можна обрізати занадто товсті гілки всередині крони, що перекривають світло.

Спрямуйте енергію тільки на хороші пагони. Для кращого врожаю видаліть зайві пагони, які забирають сонячну енергію.

Не забувайте сформувати крону та використовувати чисті та гострі інструменти.