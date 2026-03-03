Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"

$43.230.13
50.600.26
ukenru
Ексклюзив
13:15 • 5062 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
13:07 • 11043 перегляди
ЄС закликає Україну надати доступ до "Дружби", що постачає російську нафту Угорщині та Словаччині - FT
Ексклюзив
12:11 • 11585 перегляди
Як діяти при високій температурі у дитини - поради педіатра
Ексклюзив
11:55 • 12860 перегляди
Система без належного контролю приречена на занепад - ексміністр Олег Мусій про кризу в медичній сфері
09:06 • 18212 перегляди
Зеленський попередив про ризик дефіциту ракет для ППО через війну на Близькому Сході
3 березня, 06:18 • 31115 перегляди
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 100225 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 15:45 • 84017 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 60378 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 51425 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
3.6м/с
69%
755мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ізраїль заявив про одночасні удари в Тегерані та Бейруті3 березня, 06:54 • 31533 перегляди
Іран застосував російську тактику ударів БПЛА по державах Перської затоки - WSJ3 березня, 07:59 • 32976 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 38197 перегляди
Ціни на газ у Європі різко підскочили на тлі закриття заводу СПГ у Катарі10:02 • 14291 перегляди
Порти в ОАЕ та Омані зазнали атак дронів10:53 • 18544 перегляди
Публікації
Платний в’їзд до ЄС для українців з 2026 року - все про нові правила 13:14 • 8342 перегляди
Повня 3 березня чи “Червʼячий Місяць” - звідки така назва та як побачити це явище09:14 • 38215 перегляди
"Кривавий Місяць" - перша велика астрономічна подія 2026 рокуPhoto2 березня, 17:58 • 48467 перегляди
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
Ексклюзив
2 березня, 16:02 • 100225 перегляди
Посівний календар на березень - основні поради для вдалого урожаюPhoto2 березня, 13:28 • 64966 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Олександр Сирський
Андрій Сибіга
Музикант
Олег Синєгубов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Європа
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video14:39 • 124 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto12:11 • 7194 перегляди
Віталій Козловський презентував україномовну версію хіта "Шекспір"Video2 березня, 19:57 • 28385 перегляди
Хайат презентував перший сингл "Мотив" з міні-альбому "Триптих" про війнуVideo2 березня, 15:14 • 35386 перегляди
Ольга Сумська зворушливо привітала доньку з 24-річчямVideo2 березня, 13:09 • 38836 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Financial Times

Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Ніколь Кідман для ролі судово-медичної експертки в серіалі "Скарпетта" навчилася проводити розтин. Акторка співпрацювала з професійним медиком, щоб краще зрозуміти специфіку роботи патологоанатома.

Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"

Американська акторка та лауреатка премії "Оскар" Ніколь Кідман заявила, що для майбутньої ролі судово-медичної експертки в серіалі "Скарпетта" вона так ретельно підготувалася, що навіть опанувала навички, необхідні для виконання справжнього розтину. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Кідман, яке вона дала в ефірі "Вечірнього шоу з Джиммі Феллоном".

Отож як зазначила Кідман, під час підготовки вона співпрацювала з професійним судовим медиком і пройшла спеціальну підготовку, щоб краще зрозуміти специфіку роботи своєї героїні — патологоанатомки. Акторка з гумором зауважила, що тепер могла б "з легкістю дістати всі органи та назвати кожний із них", якщо це коли-небудь знадобиться в реальному житті.

Так. Я можу провести розтин. Можу. Якщо знадобиться, я справді зможу провести розтин. Дістати всі органи. І назвати кожен із них

- резюмувала Кідман.

У серіалі вона грає  Кей Скарпетту — головну героїню проекту, заснованого на популярній серії трилерів Патрісії Корнвелл. Прем'єра стрічки, яка виходить на платформі Prime Video цього місяця, представить Кідман у ролі провідної судово-медичної експертки, котра розслідує складні кримінальні справи, поєднуючи наукові підходи з напруженою роботою детектива.

Підготовка акторки привернула значну увагу засобів масової інформації. Завдяки цій незвичній стороні процесу: Ніколь Кідман вирішила не обмежуватися лише вивченням сценарію, а глибше занурилася в професію, щоб якнайкраще передати образ на екрані.

Нагадаємо

Раніше УНН писав про те, що висловлювання Ніколь Кідман про розлучення з Томом Крузом знову набули популярності після її розриву з Кітом Урбаном. Актриса пожартувала, що тепер може носити підбори, натякаючи на зріст колишнього чоловіка.

Станіслав Кармазін

СвітУНН Lite
Фільм
Серіали
Ніколь Кідман