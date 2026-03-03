Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"

Американська акторка та лауреатка премії "Оскар" Ніколь Кідман заявила, що для майбутньої ролі судово-медичної експертки в серіалі "Скарпетта" вона так ретельно підготувалася, що навіть опанувала навички, необхідні для виконання справжнього розтину. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю Кідман, яке вона дала в ефірі "Вечірнього шоу з Джиммі Феллоном".

Отож як зазначила Кідман, під час підготовки вона співпрацювала з професійним судовим медиком і пройшла спеціальну підготовку, щоб краще зрозуміти специфіку роботи своєї героїні — патологоанатомки. Акторка з гумором зауважила, що тепер могла б "з легкістю дістати всі органи та назвати кожний із них", якщо це коли-небудь знадобиться в реальному житті.

Так. Я можу провести розтин. Можу. Якщо знадобиться, я справді зможу провести розтин. Дістати всі органи. І назвати кожен із них - резюмувала Кідман.

У серіалі вона грає Кей Скарпетту — головну героїню проекту, заснованого на популярній серії трилерів Патрісії Корнвелл. Прем'єра стрічки, яка виходить на платформі Prime Video цього місяця, представить Кідман у ролі провідної судово-медичної експертки, котра розслідує складні кримінальні справи, поєднуючи наукові підходи з напруженою роботою детектива.

Підготовка акторки привернула значну увагу засобів масової інформації. Завдяки цій незвичній стороні процесу: Ніколь Кідман вирішила не обмежуватися лише вивченням сценарію, а глибше занурилася в професію, щоб якнайкраще передати образ на екрані.

