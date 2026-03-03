Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
Київ • УНН
Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою EFF. Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.
Україна отримала 1,5 млрд дол. першого траншу від МВФ за новою програмою EFF, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у вівторок, 3 березня, у соцмережах, пише УНН.
Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності
Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.
Від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ, зазначила Прем'єр.
"Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", - наголосила Свириденко.
