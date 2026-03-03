$43.100.11
Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ
2 березня, 16:02
Як допомогти домашнім улюбленцям при стресі - поради ветеринараPhoto
2 березня, 15:45 • 49117 перегляди
Світ на межі Третьої світової: яку роль у війні на Близькому сході відіграє Україна
2 березня, 15:00 • 35526 перегляди
Україна посилює консульську підтримку громадян на Близькому Сході, інформації про загиблих чи постраждалих немає - МЗС
2 березня, 14:18 • 35188 перегляди
Україна обговорює з ЄС питання змін у законодавство щодо можливості конфіскації нафти з танкерів "тіньового флоту" рф
2 березня, 14:03 • 33381 перегляди
Звернення є, будемо реагувати - Зеленський про евакуацію українців з Близького Сходу
2 березня, 13:36 • 17770 перегляди
В Україні розпочалися поточні ремонти доріг - дорожники уточнили, як йде ліквідація ямковості і чому не масовоPhoto
2 березня, 13:33 • 17963 перегляди
Ціни на нафту ростуть через війну у Ірані - що буде з пальним для українців
2 березня, 12:02 • 17146 перегляди
"Я шокований тим, як Захід будує ППО" - експерт пояснив, як Україна може допомогти партнерам закрити небо на Близькому Сході
2 березня, 11:19 • 38936 перегляди
Інвестори перебувають в постійному напруженні: нардеп розповіла про проблеми з інвестиційним кліматом в Україні
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Україна отримала перший транш у розмірі 1,5 млрд доларів від МВФ за новою чотирирічною програмою EFF. Кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету та підтримку макрофінансової стабільності.

Україна отримала $1,5 млрд першого траншу за новою програмою від МВФ

Україна отримала 1,5 млрд дол. першого траншу від МВФ за новою програмою EFF, повідомила Прем'єр-міністр Юлія Свириденко у вівторок, 3 березня, у соцмережах, пише УНН.

Україна сьогодні отримала перший транш від МВФ за новою чотирирічною програмою в межах Механізму розширеного фінансування (EFF). 1,5 млрд доларів вже зараховані та будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків бюджету і підтримку макрофінансової стабільності

- повідомила Прем'єр Свириденко.

Загальний обсяг програми становить 8,1 млрд доларів.

Від початку повномасштабної війни Україна залучила до держбюджету 14,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ, зазначила Прем'єр.

"Вдячна нашим партнерам за довіру та підтримку. Ми продовжуємо виконання узгоджених реформ, спрямованих на збереження макроекономічної стабільності, зміцнення державних інституцій та просування курсу на європейську інтеграцію", - наголосила Свириденко.

Юлія Шрамко

