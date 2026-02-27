У МВФ заявили про необхідність просування Україною реформ за новою програмою, згадали про ПДВ
Київ • УНН
Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Україна погодилася ухвалити пакет податкових заходів до кінця березня. Заступник голови місії Тревор Лессард зазначив, що МВФ стежить за ситуацією з облігаціями.
Для української влади важливо виконати структурні реформи, узгоджені в межах нового пакету кредиту на 8,1 млрд доларів США, схваленого Радою директорів МВФ у четвер, заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Гевін Грей повідомив журналістам, що "Україна погодилася ухвалити до кінця березня пакет податкових заходів, що стосуються порогу податку на додану вартість (ПДВ)". "Чим швидше ці зміни набудуть чинності, тим краще", сказав Грей.
Україна погодилась на зобов'язання за програмою МВФ на 8,1 млрд доларів - перелік27.02.26, 10:07 • 3220 переглядiв
Заступник голови місії Тревор Лессард заявив, що МВФ уважно стежить за повідомленнями про те, що деякі власники доларових облігацій України, які погодилися на попередню реструктуризацію, шукають способи отримання кращих умов, стурбовані тим, що груднева реструктуризація поставить їх у невигідне становище.
Поточний кредит не передбачає додаткових платежів за обслуговування боргу, але МВФ за потреби змінить свій підхід, сказав Лессард.
МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва27.02.26, 08:35 • 3726 переглядiв