У МВФ заявили про необхідність просування Україною реформ за новою програмою, згадали про ПДВ

Ексклюзив
15:15 • 3788 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 9734 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 20112 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 23039 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 31559 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 48145 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 43549 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38154 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32637 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52641 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Популярнi новини
Військова машина рф під тиском, регіони відчувають падіння доходів - ЗМІ27 лютого, 10:09 • 9254 перегляди
На Балі перевіряють ДНК матері викраденого українця після виявлення фрагментів тіла11:04 • 8220 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 13988 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 9188 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 5886 перегляди
Публікації
Китай попереджає своїх громадян у рф про ризик служби в армії: що стоїть за цим сигналом16:38 • 1480 перегляди
Пакистан і Афганістан на межі відкритої війни - що це означає для України15:45 • 3976 перегляди
Коли очікувати магнітні бурі у березні - прогноз NOAA14:39 • 6060 перегляди
Як перенести дані з одного смартфона Android на інший - інструкція14:16 • 9460 перегляди
Суд у справі про смерть бізнесмена Аднана Ківана знову відклали: наступне засідання призначено на 12 березняPhoto12:25 • 14134 перегляди
УНН Lite
Девід Гетта став батьком у 58: перші фото новонародженого СкайлераPhoto16:49 • 306 перегляди
Переможниця "Холостяка-14" заявила про припинення будь-яких стосунків із Цимбалюком27 лютого, 04:23 • 22939 перегляди
The Rolling Stones спростували дозвіл Джаггера на використання "Gimme Shelter" для фільму про Меланію Трамп26 лютого, 18:10 • 20244 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 50899 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 60389 перегляди
У МВФ заявили про необхідність просування Україною реформ за новою програмою, згадали про ПДВ

Київ • УНН

 • 160 перегляди

Голова місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Україна погодилася ухвалити пакет податкових заходів до кінця березня. Заступник голови місії Тревор Лессард зазначив, що МВФ стежить за ситуацією з облігаціями.

У МВФ заявили про необхідність просування Україною реформ за новою програмою, згадали про ПДВ

Для української влади важливо виконати структурні реформи, узгоджені в межах нового пакету кредиту на 8,1 млрд доларів США, схваленого Радою директорів МВФ у четвер, заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні у п'ятницю, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Гевін Грей повідомив журналістам, що "Україна погодилася ухвалити до кінця березня пакет податкових заходів, що стосуються порогу податку на додану вартість (ПДВ)". "Чим швидше ці зміни набудуть чинності, тим краще", сказав Грей.

Україна погодилась на зобов'язання за програмою МВФ на 8,1 млрд доларів - перелік27.02.26, 10:07 • 3220 переглядiв

Заступник голови місії Тревор Лессард заявив, що МВФ уважно стежить за повідомленнями про те, що деякі власники доларових облігацій України, які погодилися на попередню реструктуризацію, шукають способи отримання кращих умов, стурбовані тим, що груднева реструктуризація поставить їх у невигідне становище.

Поточний кредит не передбачає додаткових платежів за обслуговування боргу, але МВФ за потреби змінить свій підхід, сказав Лессард.

МВФ перегляне програму для України на $8,1 млрд у разі успішних мирних переговорів - Георгієва27.02.26, 08:35 • 3726 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Міжнародний валютний фонд
Україна