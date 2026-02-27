$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 4714 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 11080 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 21400 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 24295 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 32371 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 48474 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 43777 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38228 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32688 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52718 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
В МВФ заявили о необходимости продвижения Украиной реформ по новой программе, упомянули о НДС

Киев • УНН

 • 670 просмотра

Глава миссии МВФ в Украине Гевин Грей заявил, что Украина согласилась принять пакет налоговых мер до конца марта. Заместитель главы миссии Тревор Лессард отметил, что МВФ следит за ситуацией с облигациями.

В МВФ заявили о необходимости продвижения Украиной реформ по новой программе, упомянули о НДС

Для украинских властей важно выполнить структурные реформы, согласованные в рамках нового пакета кредита на 8,1 млрд долларов США, одобренного Советом директоров МВФ в четверг, заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Гэвин Грей сообщил журналистам, что "Украина согласилась принять до конца марта пакет налоговых мер, касающихся порога налога на добавленную стоимость (НДС)". "Чем быстрее эти изменения вступят в силу, тем лучше", сказал Грей.

Украина согласилась на обязательства по программе МВФ на 8,1 млрд долларов - перечень27.02.26, 10:07 • 3232 просмотра

Заместитель главы миссии Тревор Лессард заявил, что МВФ внимательно следит за сообщениями о том, что некоторые держатели долларовых облигаций Украины, которые согласились на предыдущую реструктуризацию, ищут способы получения лучших условий, обеспокоенные тем, что декабрьская реструктуризация поставит их в невыгодное положение.

Текущий кредит не предусматривает дополнительных платежей за обслуживание долга, но МВФ при необходимости изменит свой подход, сказал Лессард.

МВФ пересмотрит программу для Украины на $8,1 млрд в случае успешных мирных переговоров - Георгиева27.02.26, 08:35 • 3784 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Государственный бюджет
Международный валютный фонд
Украина