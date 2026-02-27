В МВФ заявили о необходимости продвижения Украиной реформ по новой программе, упомянули о НДС

Для украинских властей важно выполнить структурные реформы, согласованные в рамках нового пакета кредита на 8,1 млрд долларов США, одобренного Советом директоров МВФ в четверг, заявил глава миссии Международного валютного фонда в Украине в пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Гэвин Грей сообщил журналистам, что "Украина согласилась принять до конца марта пакет налоговых мер, касающихся порога налога на добавленную стоимость (НДС)". "Чем быстрее эти изменения вступят в силу, тем лучше", сказал Грей.

Украина согласилась на обязательства по программе МВФ на 8,1 млрд долларов - перечень

Заместитель главы миссии Тревор Лессард заявил, что МВФ внимательно следит за сообщениями о том, что некоторые держатели долларовых облигаций Украины, которые согласились на предыдущую реструктуризацию, ищут способы получения лучших условий, обеспокоенные тем, что декабрьская реструктуризация поставит их в невыгодное положение.

Текущий кредит не предусматривает дополнительных платежей за обслуживание долга, но МВФ при необходимости изменит свой подход, сказал Лессард.

МВФ пересмотрит программу для Украины на $8,1 млрд в случае успешных мирных переговоров - Георгиева