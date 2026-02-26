Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой Odrex

Земля под скандальной клиникой Odrex по улице Розкидайловской в Одессе стала объектом уголовного расследования. Правоохранители проверяют факты возможного самовольного расширения территории участка и внесения изменений в реестры без законных на то оснований. На фоне этого дела одесский общественный активист Олег Михайлик рассказал, что "земельные схемы" в Одессе годами были возможны только благодаря политическому прикрытию, в частности со стороны экс-заместителя городского головы Михаила Кучука. Как родственная связь между основателем Odrex и чиновником местного уровня могла поспособствовать развитию медицинского бизнеса Odrex, читайте в материале УНН.

В основе истории с участком на Розкидайловской 69/71, где сейчас расположена скандальная клиника Odrex, может быть коррупционная схема, реализация которой началась еще в далеком 2007 году. Тогда участок с кадастровым номером 5110137500:15:002:0003 и здание на нем получила в собственность швейная фабрика ООО "Фабрика "Акация". Земля была отведена под промышленные нужды.

Несмотря на целевое назначение, уже в 2012 году вместо текстильных складов и швейных цехов на территории развернуло деятельность частное медицинское учреждение Odrex. Именно в 2012 году могло произойти изменение целевого назначения здания на территории земельного участка в реестрах – с "нежилых зданий и сооружений" на "нежилые здания и сооружения учреждения здравоохранения" и незаконное расширение участка, что и расследуют правоохранители.

Юридически это выглядело как аренда помещения клиникой Odrex у ООО "Фабрика "Акация". Однако как сообща УНН ранее, арендодатель и арендатор – это фактически одни и те же люди. Ведь бенефициарами ООО "Фабрика "Акация" и ООО "Медицинский дом "Одрекс" уже сейчас являются давние партнеры Леонида Кучука: Ирина Зайкова, Лариса Мысоцкая и Евгений Савицкий. Сам Леонид Кучук также выступал бенефициаром обеих структур на заре их создания, но позже официально вышел из собственности.

Политическая "крыша" и "Миша Миллион"

Главными действующими лицами возможной коррупционной схемы вокруг земельного участка под скандальной клиникой являются братья Кучуки: Леонид – основатель клиники Odrex, чьи структуры сегодня используют эту землю и его брат Михаил – чиновник местного уровня, который во времена мэров Гурвица и Труханова занимал должность заместителя городского головы.

Михаил Кучук

Леонид Кучук

Именно эта родственная связь и могла стать "золотым ключиком" для оформления земельного участка под скандальной Odrex и его дальнейшего возможного незаконного расширения и изменения целевого назначения, считает общественный активист Олег Михайлик.

Один из совладельцев клиники – это господин Леонид Кучук. А господин Михаил Кучук был заместителем мэра при известном одесском мэре Гурвице. Потом он появился уже при Труханове, также заместитель. Ни для кого не секрет, что благодаря господину Кучуку в Одессе появилось очень много скандальных зданий, в том числе было захвачено очень много прибрежной зоны дельфинарием, где то ли сам он, то ли его брат является также совладельцем. Из небольшого дельфинария разросся многоэтажный отель на несколько комплексов, потому что именно господин Кучук был заместителем мэра Одессы, который отвечал за строительство и за выдачу разрешений. Его все знали, как "Миша Карман" или "Миша Миллион" - рассказывает одесский общественный активист.

По словам Олега Михайлика, в Одессе годами действовала негласная система, где контроль за законностью строительства "выключался", как только речь заходила об интересах влиятельных семей.

У меня нет никакого удивления, что могли захватить часть территории безнаказанно, бесплатно, потому что господин Кучук на это закрывал глаза. И скажем так, он не мог запретить правоохранителям на это обратить внимание, но такое негласное правило есть в Одессе, оно всегда работало тем более раньше. А тут брат Кучука еще и один из совладельцев, то они могли бы захватить еще больше территории если бы у них была на то потребность - говорит Михайлик.

Активист также обращает внимание на циничную сторону этой истории: пока частный бизнес брата чиновника мог пользоваться коррупционными схемами и благодаря им получать землю, расширять ее границы и менять целевое назначение – а значит и наращивать свой бизнес, могли страдать от недополученных денег в бюджет города самые незащищенные слои населения. Ведь деньги, украденные из городского бюджета через подобные земельные махинации – это средства, отобранные у тех, кто больше всего нуждается в социальной помощи.

Любые здания, связанные с местными олигархами, с криминалом, крупным криминалом, строительной мафией, они пытаются бесплатно захватить. Максимально. Но бесплатно это для бюджета, для них оно точно не бесплатно, потому что то, что для них никто этого не видит, то за это они рассчитываются. Частная клиника, которая зарабатывает деньги, обкрадывает фактически бюджет Одессы и одесситов. И тем более, что, скажем честно, что обкрадывают они самых несчастных, самых нуждающихся людей, которые скорее всего, не смогут туда обратиться. Кроме как по программам, которые финансирует НСЗУ - резюмирует Олег Михайлик.

Вместо выводов

Сейчас Михаил Кучук находится под заочным арестом и сбежал из Украины, а его брат Леонид Кучук, по данным журналистов, контролирует медицинский бизнес Odrex из-за границы.

Тем временем адвокаты скандальной клиники Odrex пытаются дистанцироваться от земельного скандала. Они утверждают, что претензии правоохранителей касаются только арендодателя – ООО "Фабрика "Акация". Однако, когда за обеими компаниями стоят одни и те же фамилии и родственное влияние бывшего заместителя мэра города Одесса, аргументы о якобы непричастности выглядят неубедительно.

Одесситы же остаются наблюдателями того, как на их земле, возможно за счет недополученных бюджетом денег, строится элитный медицинский бизнес, пользование которым для большинства закрыто, из-за высокого прайса на услуги.