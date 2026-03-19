США впервые применили новейшую противобункерную бомбу для удара по Ирану

США впервые использовали новую противобункерную авиабомбу GBU-72 во время ударов по иранским ракетным объектам вблизи Ормузского пролива. Атака была направлена на уничтожение укрепленных позиций с противокорабельными ракетами. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

По данным военных, для удара применили боеприпасы массой около 2,3 тонны, способные проникать глубоко под землю и уничтожать защищенные цели.

Целью стали иранские ракетные комплексы, которые представляли опасность для международного судоходства в Ормузском проливе. Именно через этот маршрут проходит значительная часть мировых поставок нефти.

В США отмечают, что операция направлена на снижение угроз для морских перевозок и восстановление безопасности в регионе.

Новое оружие для уничтожения бункеров

GBU-72 является современной управляемой бомбой с GPS-наведением, разработанной для поражения глубоко укрепленных объектов, в частности подземных баз и хранилищ.

Ее применение свидетельствует о переходе США к использованию более мощных средств поражения в условиях эскалации войны с Ираном.

