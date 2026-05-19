В ООН вспыхнул спор из-за заявлений россии об украинских дронах в странах Балтии
Киев • УНН
Постпред рф заявил о подготовке Украиной ударов из Латвии и пригрозил странам Балтии. Латвия и США отвергли обвинения, назвав их выдумкой.
В Совете Безопасности ООН возник острый спор после заявлений постпреда россии василия небензи о якобы подготовке Украиной ударов по рф с территории стран Балтии. Об этом сообщает УНН.
Детали
Во время заседания Совбеза ООН небензя заявил, что Украина якобы планирует запускать беспилотники по россии из Латвии и других балтийских государств, а также утверждал, что Киев уже направил туда "силы беспилотников". Кроме того, российский дипломат пригрозил странам Балтии, заявив, что членство в НАТО "не защитит их от ответных мер".
Посол Латвии в ООН Санита Павлюта-Десландес отвергла эти обвинения, назвав их выдумкой. Заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс подчеркнула, что Совбез не является местом для угроз другим государствам, и подтвердила обязательства Вашингтона перед союзниками по НАТО.
Украина заранее предупреждала союзников о российской пропаганде
Представитель МИД Украины Георгий Тихий ранее заявлял, что россия распространяет ложные утверждения о якобы разрешении стран Балтии и Финляндии использовать их воздушное пространство для атак по рф.
Эстония, Латвия, Литва или Финляндия никогда не давали разрешения на использование своего воздушного пространства для ударов по России. Украина даже никогда не запрашивала такого разрешения
В МИД Украины также заявили, что россия намеренно применяет средства радиоэлектронной борьбы для перенаправления дронов в сторону стран Балтии, а затем использует это для информационных кампаний и обвинений в адрес союзников Украины.
