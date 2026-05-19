ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против россии

Киев • УНН

 • 4352 просмотра

ЕС критикует решение США продлить отмену санкций на российскую нефть. Валдис Домбровскис призвал усилить давление на москву вместо ослабления.

Брюссель раскритиковал решение США продлить срок действия отмены санкций в отношении продажи российской нефти, предупреждая, что этот шаг только увеличит финансовые доходы москвы с начала войны с Ираном, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

"С точки зрения ЕС, мы не считаем, что сейчас время ослаблять давление на россию", – заявил журналистам во вторник комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис перед встречей министров финансов G7 в Париже.

"На самом деле, россия выигрывает от войны в Иране и роста цен на ископаемое топливо, - добавил он. - Соответственно, нам нужно усилить это давление".

Эти заявления прозвучали после того, как в понедельник вечером министр финансов США Скотт Бессент объявил о продлении на 30 дней действия исключения из санкций в отношении российской нефти, которая уже находится в море.

Бессент подтвердил, что США еще на месяц продлят разрешение на покупку российской нефти18.05.26, 20:07 • 4116 просмотров

Это уже второе 30-дневное продление Вашингтоном действия исключения из санкций, введенного в марте, на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа стремится сдержать резкий рост цен на нефть, вызванный американо-израильской атакой на Иран в конце февраля.

Конфликт, который сейчас находится в условиях нестабильного перемирия, сопровождался неоднократными ударами по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока. Это также привело к тому, что Иран и США ввели фактически двойную блокаду Ормузского пролива, критически важного энергетического узла, через который до войны проходила пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Резкий рост цен на энергоносители принес огромную пользу российской экономике, которая сильно зависит от экспорта ископаемого топлива и пострадала от многочисленных пакетов западных санкций с момента полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Финский аналитический центр Centre for Research on Energy and Clean Air сообщил на прошлой неделе, что доходы россии от экспорта ископаемого топлива в апреле выросли до 733 миллионов евро в день: это самый высокий уровень за два с половиной года.

Рынки также оставались в напряжении во вторник утром после того, как Трамп объявил об отмене удара по Ирану по просьбе лидеров стран Персидского залива. Нефть марки Brent, мировой стандарт нефти, торговалась примерно по 110 долларов за баррель – примерно на 40 долларов за баррель больше, чем до начала войны.

Нефть стремительно дешевеет из-за решения Трампа остановить удар по Ирану19.05.26, 09:44 • 2968 просмотров

Юлия Шрамко

