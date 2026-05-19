Экономика Украины вернулась к росту, пока рф теряет нефтяные доходы - Премьер

$44.160.0951.410.15
ukenru
10:17 • 304 просмотра
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
10:00 • 4100 просмотра
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
09:25 • 4196 просмотра
Экономика Украины вернулась к росту, пока рф теряет нефтяные доходы - ПремьерPhoto
08:30 • 7240 просмотра
Президент назначил Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета
08:24 • 15603 просмотра
Профессии в Украине, пользующиеся наибольшим спросом: куда подавать документы выпускникам и как проходит вступительная кампания-2026
05:19 • 12385 просмотра
Си Цзиньпин сказал Трампу, что путин может "пожалеть" о вторжении в Украину - FT
18 мая, 23:06 • 20501 просмотра
ЕС предоставит Украине часть из 90 миллиардов только при условии введения налога на посылки — Bloomberg
Эксклюзив
18 мая, 17:03 • 55576 просмотра
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Эксклюзив
18 мая, 16:29 • 39507 просмотра
Дроны FP-2, оснащенные ракетами, открывают новую тактику ведения воздушных атак и пробивают российскую ПВОVideo
18 мая, 16:14 • 36258 просмотра
США еще на месяц продлят разрешение на покупку российской нефти - СМИ
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
2м/с
70%
748мм
Популярные новости
Директор Teleradio-Moldova уволился из-за баллов национального жюри на Евровидении-202619 мая, 00:54 • 22562 просмотра
СБУ, ГБР и Нацполиция разоблачили новые схемы продажи «тыловых» должностей в ВСУPhoto19 мая, 01:28 • 20835 просмотра
"Дети месяц спят в коридоре и в гардеробе": симоньян пожаловалась на атаки украинских дронов19 мая, 02:32 • 9096 просмотра
Утренняя атака дронов на Харьков: под завалами домов ищут людей19 мая, 02:38 • 20814 просмотра
Утренние удары по Харькову: по меньшей мере трое раненых, повреждено более 25 домов19 мая, 03:33 • 5766 просмотра
публикации
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего10:00 • 4100 просмотра
Профессии в Украине, пользующиеся наибольшим спросом: куда подавать документы выпускникам и как проходит вступительная кампания-202608:24 • 15603 просмотра
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Эксклюзив
18 мая, 17:03 • 55576 просмотра
Вознесение Господне 2026 - история праздника и традиции18 мая, 15:51 • 52232 просмотра
Украина может потерять авиаремонтную инфраструктуру из-за преследований авиакомпаний со стороны БЭБ18 мая, 12:26 • 33745 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Игорь Терехов
Олег Синегубов
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьков
Измаил
Реклама
УНН Lite
Шакира выиграла налоговый спор в Испании на сумму более 55 миллионов евро18 мая, 13:30 • 19933 просмотра
Накидки, жатая ткань и кутюр - образы с красной дорожки Каннского кинофестиваляPhotoVideo16 мая, 08:43 • 61780 просмотра
Бекхэмы стали миллиардерами16 мая, 05:29 • 62105 просмотра
Язык тела, льстивый тон и курьез с заметками - в сети и прессе обсуждают детали саммита Трампа и СиVideo15 мая, 09:00 • 87143 просмотра
"Контекста нет" - Рубио отреагировал на внимание к его спортивному костюму "как у Мадуро"Photo14 мая, 13:35 • 86237 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Шахед-136
FAB-250
Facebook

Экономика Украины вернулась к росту, пока рф теряет нефтяные доходы - Премьер

Киев • УНН

 • 4206 просмотра

В апреле ВВП Украины вырос на 0,9%, что улучшило показатели после сложного первого квартала. В то же время нефтяные доходы россии упали на 21% из-за санкций.

Экономика Украины вернулась к росту, пока рф теряет нефтяные доходы - Премьер

Экономика Украины вернулась к росту в апреле после тяжелой зимы и спада в первом квартале года, ВВП вырос за месяц на 0,9%. В то время как даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые переживает сейчас россия из-за начатой войны против Украины. Об этом заявила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Украинская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на войну, последствия сложной зимы и постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру. После падения в первом квартале, уже в апреле ВВП Украины, по оценкам Минэкономики, вырос на 0,9%, что позволило существенно ослабить негативную динамику ВВП по итогам четырех месяцев 2026 года - до -0,2%

- написала Свириденко в соцсетях.

По данным Премьера, в Украине рост демонстрируют внутренняя торговля, добывающая и перерабатывающая промышленность, в частности оборонная отрасль, производство продукции, необходимой для восстановления энергетики, а также пищевая промышленность. "После тяжелого февраля восстановление началось уже в марте. Отдельные отрасли показывают рост более 10%", - указала она.

"Украина сохраняет экономическую устойчивость, адаптивность и потенциал роста. Это подтверждают прогнозы наших партнеров. Согласно обновленным прогнозам МВФ ожидает рост ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%, а Всемирный банк - на уровне 1,2%", - отметила Свириденко.

В то же время, по ее словам, "украинские дальнобойные санкции дают экономический эффект" - рф теряет нефтяные доходы и истощается.

"Внутренние российские оценки подтверждают нарастающее истощение экономики рф из-за системного уничтожения нефтегазовой инфраструктуры. Украинские дальнобойные санкции работают очень эффективно. россия уже вынуждена сокращать активные нефтяные скважины, а падение нефтепереработки составляет не менее 10% только за несколько месяцев этого года по данным СВР. Эффект подтверждается и апрельскими экспортными данными – российский экспорт нефтепродуктов сократился на 21% в годовом измерении (и на 12% по сравнению с мартом)", - указала Свириденко.

По ее данным, в то же время дефицит бюджета достиг 75,4 млрд долларов за четыре месяца этого года. Это на 50% выше годового плана и является самым высоким показателем за аналогичные периоды с начала полномасштабного вторжения.

"Даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые переживает сейчас россия из-за начатой войны против Украины. Правительство россии существенно ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%", - подчеркнула Свириденко.

путин ведет россию к банкротству, за эти месяцы рф потеряла 10% нефтепереработки - Зеленский18.05.26, 20:42 • 3798 просмотров

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитика
Санкции
Государственный бюджет
Энергетика
Социальная сеть
Война в Украине
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Всемирный банк
Украина