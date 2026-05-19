Экономика Украины вернулась к росту, пока рф теряет нефтяные доходы - Премьер

Экономика Украины вернулась к росту в апреле после тяжелой зимы и спада в первом квартале года, ВВП вырос за месяц на 0,9%. В то время как даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые переживает сейчас россия из-за начатой войны против Украины. Об этом заявила Премьер-министр Юлия Свириденко во вторник в соцсетях, пишет УНН.

Украинская экономика продолжает восстанавливаться, несмотря на войну, последствия сложной зимы и постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру. После падения в первом квартале, уже в апреле ВВП Украины, по оценкам Минэкономики, вырос на 0,9%, что позволило существенно ослабить негативную динамику ВВП по итогам четырех месяцев 2026 года - до -0,2% - написала Свириденко в соцсетях.

По данным Премьера, в Украине рост демонстрируют внутренняя торговля, добывающая и перерабатывающая промышленность, в частности оборонная отрасль, производство продукции, необходимой для восстановления энергетики, а также пищевая промышленность. "После тяжелого февраля восстановление началось уже в марте. Отдельные отрасли показывают рост более 10%", - указала она.

"Украина сохраняет экономическую устойчивость, адаптивность и потенциал роста. Это подтверждают прогнозы наших партнеров. Согласно обновленным прогнозам МВФ ожидает рост ВВП Украины в 2026 году на уровне 2%, а Всемирный банк - на уровне 1,2%", - отметила Свириденко.

В то же время, по ее словам, "украинские дальнобойные санкции дают экономический эффект" - рф теряет нефтяные доходы и истощается.

"Внутренние российские оценки подтверждают нарастающее истощение экономики рф из-за системного уничтожения нефтегазовой инфраструктуры. Украинские дальнобойные санкции работают очень эффективно. россия уже вынуждена сокращать активные нефтяные скважины, а падение нефтепереработки составляет не менее 10% только за несколько месяцев этого года по данным СВР. Эффект подтверждается и апрельскими экспортными данными – российский экспорт нефтепродуктов сократился на 21% в годовом измерении (и на 12% по сравнению с мартом)", - указала Свириденко.

По ее данным, в то же время дефицит бюджета достиг 75,4 млрд долларов за четыре месяца этого года. Это на 50% выше годового плана и является самым высоким показателем за аналогичные периоды с начала полномасштабного вторжения.

"Даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые переживает сейчас россия из-за начатой войны против Украины. Правительство россии существенно ухудшило прогноз роста российского ВВП в 2026 году с 1,3% до 0,4%", - подчеркнула Свириденко.

