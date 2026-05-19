Президент назначил Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета
Киев • УНН
Президент назначил Сергея Бызова главой НТСР для усиления социального диалога между государством, работодателями и профсоюзами. Работа этого совета является одним из условий для вступления Украины в Евросоюз.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил действующего председателя Федерации профсоюзов Украины Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЭС). Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства, пишет УНН.
"В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О социальном диалоге в Украине" постановляю: назначить Бызова Сергея Сергеевича председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета", – говорится в указе Президента Украины.
Сергей Бызов отметил, что это решение главы государства призвано усилить диалог между государством, работодателями и профсоюзами.
"Это ответственная миссия – обеспечить настоящий диалог между государством, работодателями и профсоюзами в то время, когда Украина нуждается в единстве и справедливых решениях", – написал он на своей странице в Facebook.
Добавим
Еще год назад Федерация профсоюзов Украины фактически была изолирована от коммуникации с правительством и парламентом, а инструменты влияния на социально-экономическую политику страны – заблокированы. Как рассказал Сергей Бызов в одном из интервью, ситуация начала меняться после обновления руководства ФПУ и определения четкой стратегии, имеющей целью вернуть профсоюзам голос и реальное влияние на решения, которые непосредственно касаются работников и условий их труда.
Ключевым инструментом восстановления влияния стал запуск полноценного социального диалога в трехстороннем формате: между государством, работодателями и работниками. Именно этот механизм позволяет обсуждать проблемы и быстро конвертировать их в решения
Сопредседателем НТСЭС стал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а его заместителем – министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Еще одним сопредседателем НТСЭС со стороны работодателей стал председатель Объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.
"Эта площадка не работала в нашей стране 9 лет. А это одно из условий нашего вступления в ЕС. Европейский Союз ставит перед Украиной требование, что должна работать эффективная платформа социального диалога", - отметил Сергей Бызов.