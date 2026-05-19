Президент назначил Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета
Профессии в Украине, пользующиеся наибольшим спросом: куда подавать документы выпускникам и как проходит вступительная кампания-2026
Си Цзиньпин сказал Трампу, что путин может "пожалеть" о вторжении в Украину - FT
ЕС предоставит Украине часть из 90 миллиардов только при условии введения налога на посылки — Bloomberg
Как отличить безопасную родинку от меланомы и когда стоит идти к врачу
Дроны FP-2, оснащенные ракетами, открывают новую тактику ведения воздушных атак и пробивают российскую ПВОVideo
США еще на месяц продлят разрешение на покупку российской нефти - СМИ
Вознесение Господне 2026 - история праздника и традиции
Украинские КАБы уже готовы к бою, авиация будет бить врага, не заходя в зону поражения российского ПВО – эксперт
Как членам профсоюзов отправить ребенка в летний лагерь?Photo
Президент назначил Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета

Президент назначил Сергея Бызова главой НТСР для усиления социального диалога между государством, работодателями и профсоюзами. Работа этого совета является одним из условий для вступления Украины в Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил действующего председателя Федерации профсоюзов Украины Сергея Бызова главой Национального трехстороннего социально-экономического совета (НТСЭС). Соответствующий указ опубликован на сайте Главы государства, пишет УНН

"В соответствии со статьей 13 Закона Украины "О социальном диалоге в Украине" постановляю: назначить Бызова Сергея Сергеевича председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета", – говорится в указе Президента Украины.

Сергей Бызов отметил, что это решение главы государства призвано усилить диалог между государством, работодателями и профсоюзами.

"Это ответственная миссия – обеспечить настоящий диалог между государством, работодателями и профсоюзами в то время, когда Украина нуждается в единстве и справедливых решениях", – написал он на своей странице в Facebook.

Еще год назад Федерация профсоюзов Украины фактически была изолирована от коммуникации с правительством и парламентом, а инструменты влияния на социально-экономическую политику страны – заблокированы. Как рассказал Сергей Бызов в одном из  интервью, ситуация начала меняться после обновления руководства ФПУ и определения четкой стратегии, имеющей целью вернуть профсоюзам голос и реальное влияние на решения, которые непосредственно касаются работников и условий их труда.

Ключевым инструментом восстановления влияния стал запуск полноценного социального диалога в трехстороннем формате: между государством, работодателями и работниками. Именно этот механизм позволяет обсуждать проблемы и быстро конвертировать их в решения

Сопредседателем НТСЭС стал министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, а его заместителем – министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин. Еще одним сопредседателем НТСЭС со стороны работодателей стал председатель Объединения организаций работодателей Украины Анатолий Кинах.

"Эта площадка не работала в нашей стране 9 лет. А это одно из условий нашего вступления в ЕС. Европейский Союз ставит перед Украиной требование, что должна работать эффективная платформа социального диалога", - отметил Сергей Бызов.

Лилия Подоляк

ЭкономикаПолитика
Законы
ФПУ
Сергей Бызов
Кабинет Министров Украины
Социальная сеть
Европейский Союз
Владимир Зеленский
Украина
Facebook