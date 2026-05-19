Мадьяр говорит о договоренности с Коштой относительно прав венгров в Украине

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провел разговор с президентом Евросовета Антониу Коштой о шагах, которых ожидает от Киева в вопросе прав венгров в Украине. Об этом он сообщил в Facebook, информирует УНН.

Детали

По словам Мадьяра, перед заседанием венгерского правительства он пообщался с Коштой по телефону и сообщил ему о начале "консультаций технического уровня с украинской стороной, чтобы как можно скорее гарантировать языковые, образовательные и культурные права венгерского меньшинства на Закарпатье путем законодательства".

Президент Антониу Кошта сообщил мне, что он накануне дал понять Президенту Украины, что любым дальнейшим шагам должно предшествовать обеспечение уважения прав венгерского меньшинства в Украине - отметил глава правительства Венгрии.

В свою очередь министр иностранных дел страны Анита Орбан сообщила, что переговоры венгерско-украинского экспертного уровня начнутся с привлечением представителей закарпатских венгров с целью организации прав венгерской общины на Закарпатье.

Напомним

Ранее новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что Венгрия больше не будет использовать свое право вето в отношении политики Европейского Союза как инструмент шантажа и будет работать над тем, чтобы вернуть доверие партнеров по ЕС и НАТО.

Сибига видит новую динамику на пути Украины в ЕС после выборов в Венгрии