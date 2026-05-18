Сибига поблагодарил Венгрию за отмену депортации сотрудников Ощадбанка
УНН
Венгрия отменила депортацию и трехлетний запрет на въезд для семи сотрудников Ощадбанка. Глава МИД Украины назвал это решение долгожданным шагом.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига поблагодарил венгерскую сторону за отмену решения о депортации и трехлетнем запрете на въезд и пребывание на территории Шенгенской зоны в отношении всех семи сотрудников Ощадбанка, задержанных в марте текущего года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение Сибиги в соцсетях.
Глава украинского МИД назвал решение Венгрии "долгожданным шагом, который в очередной раз проводит четкую грань между прежним и нынешним правительствами".
Это также грань между беззаконием и верховенством права. Благодарю свою коллегу Аниту Орбан за позицию Венгрии, которая создает правильную и конструктивную атмосферу накануне предстоящих консультаций на экспертном уровне. Мы готовимся к ним и рассчитываем на продуктивную встречу
Ощадбанк заявил о безосновательном задержании двух инкассаторских автомобилей и исчезновении семи сотрудников в Венгрии 5 марта.
В Ощадбанке отметили, что общий объем ценностей, находившихся в двух инкассаторских автомобилях, составлял 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота.
В начале мая Венгрия вернула Украине средства и ценности Ощадбанка, захваченные венгерскими спецслужбами в марте этого года.