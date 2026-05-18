Без ГИА — правительство предлагает новые правила вступительной кампании
Киев • УНН
Правительство предлагает освободить выпускников 2027 года от ГИА согласно новому законопроекту. Вступительные экзамены будут состоять из четырех обязательных предметов.
Соискателей образования в 2027 году могут освободить от ГИА, а поступление будет состоять из четырех предметов. Такое предлагается в зарегистрированном правительственном законопроекте №15254, сообщили в парламенте, пишет УНН.
Детали
Документ устанавливает упрощенные и четкие правила для выпускников и абитуриентов на 2027 год.
В частности, законопроект предусматривает, что ученики выпускных классов полностью освобождаются от сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА).
Как сообщал представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, законопроект направлен на законодательное урегулирование организации вступительной кампании 2027 года.
Проектом закона предлагается установить на 2027 год следующие нормы:
- конкурсный отбор на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра осуществляется по результатам вступительных испытаний 2024-2027 годов, проведенных с использованием организационно-технологических процессов внешнего независимого оценивания и творческого конкурса (конкурса физических способностей) в предусмотренных законодательством случаях;
- вступительные испытания для участия в конкурсном отборе на обучение для получения степени высшего образования на основе полного общего среднего образования, образовательно-квалификационного уровня младшего специалиста, образовательно-профессиональной степени профессионального младшего бакалавра, степени высшего образования младшего бакалавра включают тестирование по учебным предметам «Украинский язык», «Математика», «История Украины» и учебному предмету на выбор («Иностранный язык», «Биология», «География», «Физика», «Химия», «Украинская литература»);
- прием на обучение в учреждения профессионального предвысшего образования осуществляется в соответствии с порядком, определенным центральным органом исполнительной власти в сфере образования и науки без соблюдения требований ЗУ «О профессиональном предвысшем образовании»;
- соискатели образования, которые в 2027 году завершают каждый уровень полного общего среднего образования, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.
Вступительная кампания-2026: от мотивационных писем отказываются04.12.25, 10:33 • 3790 просмотров