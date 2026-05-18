За экс-руководителя ОП Ермака внесли 140 миллионов залога

За бывшего руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака внесли залог, подтвердили УНН в пресс-службе ВАКС.

По словам представительницы ВАКС, деньги начали собирать еще в прошлую пятницу, 15 мая.

На данный момент вся сумма, а это 140 млн грн, поступила нам на счет - проинформировали в ВАКС.

Означает ли это, что Андрей Ермак уже сегодня, 18 мая, будет дома, в ВАКС прямо не ответили.

Контекст

Вечером 11 мая детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении бывшему руководителю Офиса Президента Андрею Ермаку по делу, касающемуся строительства жилых резиденций в Козине под Киевом.

По версии следствия, жилищный кооператив, где расположен и дом Ермака, возводили компании, связанные с бывшим вице-премьером Алексеем Чернышовым. Правоохранители считают, что для строительства использовали средства, которые якобы отмывала организованная группа во главе с бизнесменом Тимуром Миндичем. Следствие также заявляет о причастности Ермака к этой схеме.

В Высшем антикоррупционном суде, который определял для Ермака меру пресечения, сторона обвинения просила взять его под стражу с альтернативой в виде залога в 180 миллионов гривен. Адвокаты попросили перенести рассмотрение, чтобы получить время на ознакомление с 16 томами материалов дела.

На судебное заседание не пришли ни бывшие коллеги, ни экс-сотрудники Ермака. В то же время в суде присутствовал полковник Роман Червинский, которого связывают с появлением так называемых "пленок Ермака".

Сам экс-глава ОП уже заявил, что сумма для него слишком велика. А защитник добавил, что сумма залога должна быть соразмерна доходам его клиента.

Впоследствии решением суда сумма залога была уменьшена на 40 миллионов гривен. Однако Андрей Ермак заявил, что не имеет на руках и этой суммы. А его адвокат Игорь Фомин в разговоре с медийщиками подтвердил: будет обращаться к друзьям и коллегам своего подзащитного, чтобы как можно быстрее собрать полную сумму залога.

Кроме того, правозащитник заявил, что не согласен с решением суда и готовит апелляцию.

Что касается средств, то первые деньги на счет ВАКС поступили еще в пятницу, 15 мая. Речь шла о 14,5 млн грн, которые предоставили два человека. Кроме того, сам Игорь Фомин внес за своего подзащитного 5 млн грн залога.