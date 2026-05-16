Китай и США надеются на скорое завершение войны в Украине — Ван И

Киев • УНН

 • 1574 просмотра

Ван И заявил о готовности Пекина и Вашингтона содействовать мирным переговорам. Си Цзиньпин посетит США осенью для укрепления стратегической стабильности.

И Китай, и США надеются на скорейшее завершение конфликта в Украине и готовы поддерживать коммуникацию для политического урегулирования кризиса. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И после встречи Си Цзиньпина и Дональда Трампа, передает УНН со ссылкой на Xinhua.

По словам Ван И, в ходе переговоров стороны обсудили международные и региональные вопросы, в частности войну РФ против Украины.

Что касается кризиса в Украине, то и Китай, и США надеются на скорейшее завершение конфликта, и оба проделали значительную работу для продвижения мирных переговоров соответствующим образом. Сложные проблемы не имеют простых решений, и мирные переговоры не могут быть достигнуты за одну ночь. И Китай, и США готовы поддерживать коммуникацию и играть конструктивную роль в политическом решении кризиса 

– заявил он.

Также Ван И назвал встречу Трампа и Си "исторической" и заявил, что стороны договорились о новом формате отношений – "конструктивной стратегической стабильности" между США и Китаем.

Кроме этого, по словам китайского министра, Си Цзиньпин осенью посетит США по приглашению Дональда Трампа.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что говорил о войне РФ против Украины с главой Китая Си Цзиньпином, и что оба лидера "хотели бы видеть" ее "урегулированной". В то же время Трамп предположил, что российский ракетный удар по многоквартирному дому в Киеве, в результате которого погибли 24 человека, включая троих детей, может отбросить назад усилия по поиску мирного урегулирования войны РФ против Украины.

Андрей Тимощенков

