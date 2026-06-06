В Севастополе ввели жесткие ограничения на продажу продуктов питания

Проблемы со снабжением Крыма, возникшие после украинских ударов по логистике, нефтяной инфраструктуре и приведшие к топливному кризису, начали влиять на розничную торговлю. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.

Отмечается, что в Севастополе появились ограничения на продажу ряда продовольственных товаров.

Так, в супермаркете "Добробуд" покупателям разрешают приобрести не более трех бутылок растительного масла и трех пачек макарон в одни руки