В Севастополе ввели жесткие ограничения на продажу продуктов питания
Киев • УНН
Из-за ударов по логистике в Севастополе ограничили продажу растительного масла и макарон. Бензин теперь выдают только по талонам с лимитом до 20 литров на руки.
Проблемы со снабжением Крыма, возникшие после украинских ударов по логистике, нефтяной инфраструктуре и приведшие к топливному кризису, начали влиять на розничную торговлю. Об этом сообщает The Moscow Times, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что в Севастополе появились ограничения на продажу ряда продовольственных товаров.
Так, в супермаркете "Добробуд" покупателям разрешают приобрести не более трех бутылок растительного масла и трех пачек макарон в одни руки
Напомним
22 мая в Севастополе ограничили продажу бензина 20 литрами в одни руки, ввели талоны на дизельное топливо, а позже сообщили о "временном" отсутствии АИ-92 и АИ-95. Это произошло на фоне усиления украинских ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и фурам, доставляющим грузы в Крым по "сухопутному коридору" - трассе "Новороссия".
На днях "губернатор" города михаил развожаев объявил о прекращении свободной продажи бензина на заправках крупнейших местных сетей "ТЭС" и "АТАН". Топливо отпускают только по ранее приобретенным талонам — не более 20 литров в одни руки. Для контроля за распределением на АЗС выставили дежурных, которые фиксируют номера всех автомобилей.
В оккупированном Крыму полностью прекращена свободная продажа бензина — аксенов04.06.26, 18:38 • 3786 просмотров