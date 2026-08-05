Рубио обсудил с главой британского МИД Украину и усиление роли Европы в обеспечении собственной безопасности

Государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд во время встречи в Вашингтоне обсудили войну в Украине, европейскую безопасность и поддержку Киева. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Государственный департамент США, пишет УНН.

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Перед началом переговоров Рубио заявил журналистам, что вопрос Украины будет одним из ключевых в повестке дня.

Встреча состоялась на фоне усиления российских ударов баллистическими ракетами по Украине и призывов президента Владимира Зеленского к союзникам увеличить поставки систем и ракет противовоздушной обороны.

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По информации британского МИД, Милибэнд должен был подчеркнуть, что безопасность Украины неотделима от безопасности Европы и всего трансатлантического пространства, а также подтвердить готовность Великобритании поддерживать Украину столько, сколько это будет необходимо.

Также обсудили Иран, Ормузский пролив и ситуацию в Газе

В Государственном департаменте сообщили, что стороны также подтвердили общую позицию относительно необходимости обеспечения безопасного судоходства через Ормузский пролив и недопущения создания Ираном ядерного оружия.

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Накануне встречи Милибэнд заявил, что восстановление работы Ормузского пролива имеет важное значение для снижения экономического давления и кризиса стоимости жизни в Великобритании. Кроме того, он планировал поднять вопрос гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Это уже вторая встреча Рубио и Милибэнда после их переговоров на полях саммита АСЕАН в Маниле в июле. Во время визита в Вашингтон глава британского МИД также должен провести встречу с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой.

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