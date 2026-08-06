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НАТО работает над обеспечением Украины ПВО - Рютте

Киев • УНН

 • 7785 просмотра

Рютте заявил о работе над поставками Украине средств ПВО после того, как Киев не сбил ни одной российской баллистической ракеты. Зеленский предупредил об увеличении производства ракет в рф и сокращении поставок от союзников.

НАТО работает над обеспечением Украины ПВО - Рютте

НАТО работает над тем, как обеспечить Украину средствами противовоздушной обороны, которые ей "срочно необходимы", заявил Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте, пишет УНН.

Разговаривал с Президентом Владимиром Зеленским о последних ужасных российских ракетных и дроновых ударах по городам Украины. Я обсуждаю с союзниками, как мы можем продолжать поставлять Украине средства противовоздушной обороны, которые ей срочно необходимы

— написал Рютте в X.

Как отмечает The Guardian, заявление прозвучало после того, как Украина не смогла сбить ни одной российской ракеты во время атаки рф в среду, и на фоне предупреждения Президента Владимира Зеленского о том, что москва стремится значительно увеличить производство ракет перед зимой.

В среду Зеленский заявил, что в первой половине 2026 года поставки ракет ПВО от союзников Украины сократились на треть по сравнению с уровнем 2025 года. 

После разговора с Генсеком НАТО Марком Рютте Зеленский сказал: "Важно устранить всю бюрократию и принять необходимые политические решения. Буквально каждый день от решимости партнеров в Европе и Америке зависят жизни людей здесь, в Украине".

Сергей "Флеш" Бескрестнов, советник Президента Украины по вопросам развития оборонных технологий, подсчитал, что россия способна запускать 100 баллистических ракет ежемесячно для атак на логистические центры, промышленные объекты, продуктовые магазины и склады. "Война на истощение вступила в следующую фазу", — указал он в Telegram.

Дефицит ракет-перехватчиков обострился в результате войны США и Израиля против Ирана, которая поглотила большое количество ракет Patriot и других. Анализ Associated Press показал, что запасы американских Patriot сократились как минимум на 65% по сравнению с довоенным периодом. Пентагон утверждает, что располагает большим арсеналом поставок.

У Трампа и Хегсета возник конфликт из-за дефицита ракет - WP06.08.26, 08:50 • 4211 просмотров

Производство не может немедленно восполнить этот пробел. Lockheed Martin поставила более 600 перехватчиков новейшей модели в 2025 году и работает над достижением годовой мощности в 2000 единиц к концу 2030 года. Но, по некоторым оценкам, страны Персидского залива вместе выпустили более 1100 перехватчиков за первые три месяца войны с Ираном.

НАТО сообщает, что первый в Европе завод по производству ракет Patriot, как ожидается, будет запущен в сентябре в Германии.

Политические сигналы из Вашингтона также изменились. На саммите НАТО в прошлом месяце президент США Дональд Трамп заявил, что США предоставят Украине лицензию на производство Patriot. Примерно через три недели он сказал, что еще не принял окончательного решения. Даже при наличии лицензии, по оценкам чиновников и экспертов, начало производства в Украине займет годы.

Несмотря на то, что Трамп в прошлом месяце выразил сомнения относительно соглашения, США настаивают на продвижении переговоров о разрешении Украине производить ракеты-перехватчики Patriot, сообщает Reuters. Согласно отчету, обсуждения включают вариант, при котором Украина будет производить некоторые компоненты для окончательной сборки в других местах Европы.

США продолжают переговоры о производстве Patriot в Украине несмотря на сомнения Трампа — СМИ05.08.26, 17:34 • 8021 просмотр

Юлия Шрамко

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