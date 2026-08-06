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Экс-командующему логистики Воздушных сил сообщили о новом подозрении - нашли апартаменты в Буковеле и не только

Киев • УНН

 • 31995 просмотра

Экс-командующему логистики Воздушных сил ВСУ сообщили о новом подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, он приобрёл имущество на 20 млн грн сверх законных доходов.

Экс-командующему логистики Воздушных сил сообщили о новом подозрении - нашли апартаменты в Буковеле и не только

Экс-командующий логистики Воздушных сил ВСУ получил новое подозрение — в незаконном обогащении; выявлено оформление через близких лиц апартаментов в Буковеле, 6 квартир, 4 автомобилей и не только, сообщил в четверг Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"Не первое подозрение. И, похоже, не последнее", — указал Кравченко.

По его словам, в феврале этого года уже сообщили о подозрении тогдашнему командующему логистики командования Воздушных сил ВСУ по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на строительство стратегических оборонительных сооружений для украинской авиации. 

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Теперь, указал Генпрокурор, следствие установило новые обстоятельства.

Сегодня ему сообщили о новом подозрении в незаконном обогащении. По данным следствия, в течение 2020–2025 годов военнослужащий приобрел имущество, стоимость которого как минимум на 20 млн грн превышает его законные доходы

— написал Кравченко.

За это время, по версии следствия, "через близких лиц были оформлены 6 квартир в Киеве, Виннице и Житомире, 3 жилых дома в Житомирской области, апартаменты в Буковеле, 6 земельных участков, 4 автомобиля, среди которых Audi Q7 и Audi Q5, а также гаражи и другие нежилые помещения".

"Несмотря на оформление на родителей, сына, сожительницу и кума, фактическим владельцем и распорядителем этого имущества, по данным следствия, оставался сам подполковник. Законных источников доходов, которые могли бы объяснить приобретение таких активов, следствием не установлено", — отметил Генпрокурор.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора ему сообщили о подозрении по ст. 368-5 УК Украины. Также вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога свыше 21 млн грн.

"Оборонная сфера — это не место для личного обогащения. Особенно во время войны. Работаем дальше", — подчеркнул Кравченко.

Юлия Шрамко

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