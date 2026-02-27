ВАКС взял под стражу командующего логистикой Воздушных Сил Украинца

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 5766 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 12360 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 22716 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 25605 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 33229 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 48875 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44044 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38356 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32787 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52824 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
1.7м/с
83%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 11259 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 10753 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 16889 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 12220 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 10238 просмотра
публикации
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 4938 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 6608 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 10264 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 12244 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto12:25 • 16928 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Роберт Фицо
Сергей Кислыця
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 216 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 1922 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 21083 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 51714 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 61093 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Старлинк

ВАКС взял под стражу командующего логистикой Воздушных Сил Украинца

Киев • УНН

 • 1654 просмотра

ВАКС избрал меру пресечения командующему логистикой Воздушных Сил Андрею Украинцу по делу о хищении 1,4 млрд грн. Его подозревают в превышении власти и предоставлении неправомерной выгоды при строительстве укрытий для самолетов.

ВАКС взял под стражу командующего логистикой Воздушных Сил Украинца

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов, передает УНН.

Детали

Так, суд избрал Украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью залога в семь миллионов гривен.

Дополнение

Командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминировано превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ на Житомирщине Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен.

Павел Башинский

ОбществоКриминал и ЧП
Обыск
Житомирская область
Руслан Кравченко
Служба безопасности Украины