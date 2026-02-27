ВАКС взял под стражу командующего логистикой Воздушных Сил Украинца

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога для командующего логистикой Воздушных Сил ВСУ Андрея Украинца, которого подозревают в коррупции при строительстве укрытий для самолетов, передает УНН.

Детали

Так, суд избрал Украинцу меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью залога в семь миллионов гривен.

Дополнение

Командующему логистикой Воздушных Сил ВСУ и главе УСБУ Житомирщины сообщили о подозрении. Им инкриминировано превышение власти и предоставление неправомерной выгоды по делу о хищении 1,4 млрд грн на строительстве укрытий для самолетов.

Ранее Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что командующий логистикой Воздушных Сил ВСУ и начальник управления СБУ в одной из областей страны задержаны "на горячем" по делу о коррупции при строительстве укрытий для самолетов - изъято 320 тысяч долларов США.

Суд избрал меру пресечения руководителю управления СБУ на Житомирщине Владимиру Компаниченко в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 6,9 млн гривен.