Командувач логістики ПС ЗСУ та очільник СБУ Житомирщини отримали підозри у справі про корупцію - Кравченко

$43.240.02
50.960.00
ukenru
Ексклюзив
16:20 • 4062 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
15:08 • 7988 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
14:09 • 10468 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
13:53 • 19179 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
12:47 • 14717 перегляди
Україна і США розпочали двосторонню зустріч у Женеві, працюємо на практичні рішення - Умєров
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 71345 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
26 лютого, 08:55 • 40236 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України
25 лютого, 19:42 • 49794 перегляди
Зеленський обговорив з Трампом питання, над якими переговірники працюватимуть в Женеві 26 лютого
Ексклюзив
25 лютого, 18:38 • 63120 перегляди
Іспанська поліція підтвердила затримання ймовірного виконавця вбивства ПортноваVideo
25 лютого, 18:05 • 53973 перегляди
Вже є результати очищення СБУ і затримання - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−1°
1.5м/с
77%
761мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Україна вперше отримає скраплений газ через Клайпеду до кінця березня - Шмигаль26 лютого, 08:51 • 5314 перегляди
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 35984 перегляди
Підтримують агресію і знищення України - ГУР і ЦПД оновили список пропагандистів рф26 лютого, 09:59 • 35813 перегляди
Україна звернулася до міжнародної спільноти із закликом щодо Криму26 лютого, 10:53 • 6092 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 15575 перегляди
Публікації
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Ексклюзив
13:53 • 19179 перегляди
Нові правила виплат родинам зниклих і загиблих військових - що змінює закон13:46 • 15635 перегляди
Хто реально відчує індексацію пенсій з 1 березня, а кому виплати не підвищать
Ексклюзив
26 лютого, 11:34 • 71345 перегляди
США проти ударів по Новоросійську - чому Трамп забороняє Україні атакувати життєво необхідні об'єкти росії
Ексклюзив
25 лютого, 17:40 • 66421 перегляди
Про інвестиційний клімат в Україні можна говорити тоді, коли силовики захищатимуть бізнес, а не тиснутимуть на нього - нардеп
Ексклюзив
25 лютого, 13:55 • 71307 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Веревський
Руслан Стефанчук
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Женева
Село
Реклама
УНН Lite
Кім Кардаш'ян представила новий енергетичний напій і зіткнулася з критикою через рекламні фотоPhotoVideo26 лютого, 09:00 • 36038 перегляди
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'ятіPhoto24 лютого, 19:45 • 48579 перегляди
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образомVideo24 лютого, 16:37 • 51256 перегляди
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в УкраїнуPhoto24 лютого, 14:59 • 56511 перегляди
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судомPhoto24 лютого, 12:26 • 56228 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
IRIS-T
NASAMS

Командувач логістики ПС ЗСУ та очільник СБУ Житомирщини отримали підозри у справі про корупцію - Кравченко

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Командувачу логістики Повітряних Сил ЗСУ та очільнику УСБУ Житомирщини повідомили про підозру. Їм інкриміновано перевищення влади та надання неправомірної вигоди у справі про розкрадання 1,4 млрд грн на будівництві укриттів для літаків.

Командувач логістики ПС ЗСУ та очільник СБУ Житомирщини отримали підозри у справі про корупцію - Кравченко

Справа про розкрадання бюджетних коштів на будівництві захисних конструкцій для ЗСУ отримала логічне продовження - командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області повідомили про підозру. Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру командувачу логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та очільнику Управління Служби безпеки України у Житомирській області 

- повідомив Кравченко.

За словами Генпрокурора, їм інкриміновано дії, пов'язані із перевищенням військовою службовою особою влади та службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, а також пропозицію та надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 369 КК України).

Додамо

Кравченко нагадав, що йдеться про 1,4 млрд грн, виділених на будівництво збірно-розбірних укриттів для літаків. Після того, як перевірки встановили невідповідність конструкцій вимогам інженерного захисту, посадовці намагалися "вирішити питання" − запропонували та надали 13,8 млн грн (1% від загальної суми договорів) за невтручання військової контррозвідки СБУ та залучення "лояльних" приватних аудиторів для підготовки формальних позитивних висновків щодо якості робіт.

Деталі схеми вже відомі, але є особливий цинізм дій посадовців. Фактично учасники − це люди, які за своїми повноваженнями мали б запобігати саме таким злочинам. Окремої уваги заслуговує роль начальника УСБУ в Житомирській області, який, за даними слідства, особисто залучив одного зі своїх довірених підрядників до будівництва. У зафіксованих слідством розмовах посадовців звучить чітка готовність формально закрити роботи незалежно від результату − достатньо "підписаних документів" і потрібного висновку аудиту 

- додав Генпрокурор.

Крім того, за словами Кравченка, один з учасників прямо ставить під сумнів саму важливість виконання робіт, наголошуючи, що питання їх фактичної реалізації нікого не цікавить, інший − запевняє, що "упродовж тижня питання закривається" і "далі тут все дуже просто, така математика для першого класу".

Головним завданням для них було якнайшвидше провести платежі підрядникам. Власне, схема запустилася ще до початку будівництва − авансові платежі за договорами становили до 70% від загальної суми фінансування. Розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів затриманим підозрюваним. Працюємо далі 

- резюмував Генпрокурор.

Нагадаємо

Раніше Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США.

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Державний бюджет
Обшук
Воєнний стан
Війна в Україні
Житомирська область
Руслан Кравченко
Служба безпеки України
Збройні сили України