Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко
Київ • УНН
Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника управління СБУ затримали за корупцію під час будівництва укриттів для літаків. Вилучено 320 тисяч доларів США.
Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.
На корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в одній з областей країни. Посадовців затримано за ст. 208 КПК України
Деталі
За даними Генпрокурора, "у травні 2025 року ухвалено рішення про виділення 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій".
"Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами", - зазначив Кравченко деталі справи.
За даними Генпрокурора, "щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки". "Останній погодився, виступив "гарантом" "угоди" оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми", - вказав Генпрокурор.
"За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планувалося залучення "лояльних" аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва", - повідомив Генпрокурор.
25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано "на гарячому". Вилучено 320 тисяч доларів США
"Розкрадання коштів на оборону під час війни − пряма загроза національній безпеці. Відповідальність буде невідворотною, незалежно від займаних посад. Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.
Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманих09.01.26, 10:12 • 11356 переглядiв