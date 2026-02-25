$43.260.03
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Ексклюзив
12:01 • 3738 перегляди
Після скандалу з клінікою Odrex у Верховній Раді заговорили про реформу кримінальної відповідальності за медичну недбалість
09:16 • 11391 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 17550 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 16611 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
25 лютого, 06:19 • 15798 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 21193 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 27649 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 22733 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 20190 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ та начальника управління СБУ затримали за корупцію під час будівництва укриттів для літаків. Вилучено 320 тисяч доларів США.

Командувача логістики ПС ЗСУ і начальника одного з обласних СБУ затримали за корупцію, вилучено 320 тис. дол. - Генпрокурор Кравченко

Командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей країни затримано "на гарячому" у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків - вилучено 320 тисяч доларів США, повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, пише УНН.

На корупції під час будівництва укриттів для літаків викрито командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника УСБУ в одній з областей країни. Посадовців затримано за ст. 208 КПК України

- повідомив Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, "у травні 2025 року ухвалено рішення про виділення 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій".

"Перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами", - зазначив Кравченко деталі справи.

За даними Генпрокурора, "щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки". "Останній погодився, виступив "гарантом" "угоди" оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми", - вказав Генпрокурор.

"За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів. Також планувалося залучення "лояльних" аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва", - повідомив Генпрокурор.

25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано "на гарячому". Вилучено 320 тисяч доларів США

- вказав Кравченко.

"Розкрадання коштів на оборону під час війни − пряма загроза національній безпеці. Відповідальність буде невідворотною, незалежно від займаних посад. Працюємо далі", - наголосив Генпрокурор.

Юлія Шрамко

