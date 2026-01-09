$42.990.27
Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманих

Київ • УНН

 • 196 перегляди

В Україні викрито схему з постачання непридатних мін для ЗСУ, що завдала державі майже 3 млрд грн збитків. Затримано чотирьох з десяти підозрюваних у цій справі.

Генпрокурор Кравченко: викрито схему з непридатними мінами для ЗСУ на 3 млрд грн, 10 підозрюваних, 4 затриманих

В Україні викрили 10 людей на схемі з непридатними мінами для ЗСУ, що потягло за собою майже 3 млрд грн збитків, затримано чотирьох підозрюваних, повідомив у п'ятницю Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

Непридатні міни для ЗСУ, майже 3 млрд грн збитків і 10 підозрюваних. Спільно з ДБР викрили масштабну злочинну схему, у якій замість зброї держава отримала небезпечний непотріб, а мільярди бюджетних гривень пішли у приватні кишені

- написав Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, "одна з компаній-постачальників уклала п’ять великих контрактів з Департаментом військово-технічної політики Міноборони, Агенцією оборонних закупівель та Командуванням Сил логістики ЗСУ на понад 10 млрд грн". За цими договорами, з його слів, мали поставити понад 360 тисяч комплектів мін різних типів. 

"Результат інший: ані повноцінних мін, ані державних грошей", - повідомив Кравченко.

З його слів, слідством встановлено:

  • "перше - небезпечний брак. Значна частина поставлених мін непридатна до використання: у них занижений вміст вибухової речовини, вони не відповідають технічним умовам і часто взагалі не спрацьовують".
    • "друге - зниклі аванси. Велику частину продукції просто не поставили зовсім, хоча держава перерахувала авансові платежі".

      "Ці кошти використали для придбання стороннього обладнання, яке згодом переоформлювали на інші компанії", - повідомив Генпрокурор.

      "На цей момент встановлена сума збитків становить 2 млрд 994 млн грн, з них: 571,3 млн грн вартість бракованих мін; 2,423 млрд грн привласнена передоплата", - вів далі Кравченко.

      Про підозру вже повідомлено 10 особам, це керівництво компанії-постачальника, бухгалтери та посадовці військових представництв. Чотирьох підозрюваних затримано. Офіс Генерального прокурора наполягатиме на триманні їх під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі від 100 до 500 млн грн

      - вказав Кравченко.

      За його даними, наразі тривають додаткові експертизи.

      "Наше завдання встановити остаточну суму збитків, усіх причетних, повернути гроші державі і забезпечити справедливе покарання винних. Працюємо далі", - підсумував Генпрокурор.

      Юлія Шрамко

      Війна в УкраїніКримінал та НП
      Державний бюджет
      Соціальна мережа
      Війна в Україні
      Руслан Кравченко
      Генеральний прокурор (Україна)
      Міністерство оборони України
      Україна