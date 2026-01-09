$42.990.27
Украина созывает Совбез ООН и Совет Украина-НАТО после заявления РФ о применении "орешника"
07:00 • 10845 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные
06:46 • 11474 просмотра
ВС ВСУ подтвердили российский удар БРСД по Украине, обезврежено 18 из 36 ракет и 226 из 242 дронов
8 января, 17:08 • 48146 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов
Эксклюзив
8 января, 14:11 • 53242 просмотра
Миротворческая миссия в Украине: ключевые условия эффективности
8 января, 13:58 • 41683 просмотра
Как оставаться онлайн во время длительных отключений света: Федоров назвал три способа
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 55771 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственников
8 января, 13:23 • 31962 просмотра
"Ситуация на дорогах может быть критической": украинцев предупредили о непогоде 9 января со штормовым ветром, метелями и гололедицей
8 января, 12:46 • 20610 просмотра
Ограничения на движение грузовиков в Украине снова расширили: детали
8 января, 12:09 • 16834 просмотра
Зеленский заявил, что документ о гарантиях безопасности для Украины фактически готов к финализации с Трампом
публикации
Эксклюзивы
Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанных

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

В Украине разоблачена схема по поставке непригодных мин для ВСУ, нанесшая государству почти 3 млрд грн убытков. Задержаны четверо из десяти подозреваемых по этому делу.

Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанных

В Украине разоблачили 10 человек на схеме с непригодными минами для ВСУ, что повлекло за собой почти 3 млрд грн убытков, задержаны четверо подозреваемых, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Непригодные мины для ВСУ, почти 3 млрд грн убытков и 10 подозреваемых. Совместно с ГБР разоблачили масштабную преступную схему, в которой вместо оружия государство получило опасный хлам, а миллиарды бюджетных гривен ушли в частные карманы

- написал Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, "одна из компаний-поставщиков заключила пять крупных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на более чем 10 млрд грн". По этим договорам, по его словам, должны были поставить более 360 тысяч комплектов мин различных типов.

"Результат иной: ни полноценных мин, ни государственных денег", - сообщил Кравченко.

По его словам, следствием установлено:

  • "первое - опасный брак. Значительная часть поставленных мин непригодна к использованию: в них занижено содержание взрывчатого вещества, они не соответствуют техническим условиям и часто вообще не срабатывают".
    • "второе - пропавшие авансы. Большая часть продукции просто не была поставлена вовсе, хотя государство перечислило авансовые платежи".

      "Эти средства использовали для приобретения стороннего оборудования, которое впоследствии переоформляли на другие компании", - сообщил Генпрокурор.

      "На данный момент установленная сумма убытков составляет 2 млрд 994 млн грн, из них: 571,3 млн грн стоимость бракованных мин; 2,423 млрд грн присвоенная предоплата", - продолжил Кравченко.

      О подозрении уже сообщено 10 лицам, это руководство компании-поставщика, бухгалтеры и должностные лица военных представительств. Четверо подозреваемых задержаны. Офис Генерального прокурора будет настаивать на содержании их под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 100 до 500 млн грн

      - указал Кравченко.

      По его данным, сейчас продолжаются дополнительные экспертизы.

      "Наша задача установить окончательную сумму убытков, всех причастных, вернуть деньги государству и обеспечить справедливое наказание виновных. Работаем дальше", - подытожил Генпрокурор.

      Юлия Шрамко

      Война в УкраинеКриминал и ЧП
      Государственный бюджет
      Социальная сеть
      Война в Украине
      Руслан Кравченко
      Генеральный прокурор Украины
      Министерство обороны Украины
      Украина