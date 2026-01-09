Генпрокурор Кравченко: разоблачена схема с непригодными минами для ВСУ на 3 млрд грн, 10 подозреваемых, 4 задержанных
Киев • УНН
В Украине разоблачена схема по поставке непригодных мин для ВСУ, нанесшая государству почти 3 млрд грн убытков. Задержаны четверо из десяти подозреваемых по этому делу.
В Украине разоблачили 10 человек на схеме с непригодными минами для ВСУ, что повлекло за собой почти 3 млрд грн убытков, задержаны четверо подозреваемых, сообщил в пятницу Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.
Непригодные мины для ВСУ, почти 3 млрд грн убытков и 10 подозреваемых. Совместно с ГБР разоблачили масштабную преступную схему, в которой вместо оружия государство получило опасный хлам, а миллиарды бюджетных гривен ушли в частные карманы
Детали
По данным Генпрокурора, "одна из компаний-поставщиков заключила пять крупных контрактов с Департаментом военно-технической политики Минобороны, Агентством оборонных закупок и Командованием Сил логистики ВСУ на более чем 10 млрд грн". По этим договорам, по его словам, должны были поставить более 360 тысяч комплектов мин различных типов.
"Результат иной: ни полноценных мин, ни государственных денег", - сообщил Кравченко.
По его словам, следствием установлено:
- "первое - опасный брак. Значительная часть поставленных мин непригодна к использованию: в них занижено содержание взрывчатого вещества, они не соответствуют техническим условиям и часто вообще не срабатывают".
- "второе - пропавшие авансы. Большая часть продукции просто не была поставлена вовсе, хотя государство перечислило авансовые платежи".
"Эти средства использовали для приобретения стороннего оборудования, которое впоследствии переоформляли на другие компании", - сообщил Генпрокурор.
"На данный момент установленная сумма убытков составляет 2 млрд 994 млн грн, из них: 571,3 млн грн стоимость бракованных мин; 2,423 млрд грн присвоенная предоплата", - продолжил Кравченко.
О подозрении уже сообщено 10 лицам, это руководство компании-поставщика, бухгалтеры и должностные лица военных представительств. Четверо подозреваемых задержаны. Офис Генерального прокурора будет настаивать на содержании их под стражей с альтернативой внесения залога в размере от 100 до 500 млн грн
По его данным, сейчас продолжаются дополнительные экспертизы.
"Наша задача установить окончательную сумму убытков, всех причастных, вернуть деньги государству и обеспечить справедливое наказание виновных. Работаем дальше", - подытожил Генпрокурор.
