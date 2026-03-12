Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск
Киев • УНН
Около 10% туристов отказываются от путешествий или меняют экзотические направления на Египет. Популярность набирают рейсы во Вьетнам, Китай и Адриатику.
Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке часть украинских туристов начала отменять или переносить свои путешествия. Чаще всего речь идет о поездках в экзотические страны, где перелеты проходили через страны региона. Какую альтернативу предлагают туристические компании и что делать туристам, которые уже забронировали туры, рассказала журналистке УНН турагент Юлия Левченко.
Подробности
По словам турагента, сейчас полностью от поездок отказывается примерно десятая часть клиентов.
Где-то 10% туристов полностью отменяют туры. Если, например, у них достаточно много времени, то они отменяют. Что касается бронирований в Эмираты или экзотических направлений, где перелет был через Катар или Эмираты, то люди либо аннулировали, либо переносили путешествие на другие возможные направления
Часть туристов, которые не могут или не хотят лететь в экзотические страны, меняют направление отдыха. Чаще всего альтернативой становится Египет, если это позволяют условия туроператора. В таких случаях каждая ситуация рассматривается отдельно.
Например, такие как Египет и в целом, это чаще всего, если позволяет туроператор. У каждого свои правила и свои условия, каждая ситуация индивидуальна. Большинство туроператоров повели себя достаточно толерантно, были на связи и поддерживали как туристов, так и агентов
По словам Юлии Левченко, туристы чаще всего отказываются именно от дальних экзотических направлений, потому что речь идет о странах, в которые нужно лететь с пересадками через Ближний Восток. Именно эти путешествия вызывают наибольшее беспокойство.
Чаще всего отменяют экзотические направления: Маврикий, Мексика, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы. Это те направления, где были пересадки на Ближнем Востоке. Поэтому их меняют на другие варианты
В то же время, некоторые туристы волнуются даже из-за поездок в Египет. Однако, по словам турагента, сейчас ситуация там остается стабильной. Единственное, что может меняться - это время чартерных рейсов.
Сейчас ситуация по Египту, к счастью, стабильна и без изменений. Туристы как и вылетали, так и летают на отдых. Единственное, что возможны коррективы по времени чартерных вылетов - это единственный нюанс, который сейчас наблюдается
Кроме того, Юлия Левченко говорит, что туристические компании предлагают альтернативные экзотические направления, которые не связаны с перелетами через Ближний Восток. В частности, речь идет о рейсах во Вьетнам или, например, Китай. Такие путешествия выполняются чартерными рейсами туроператоров и являются не менее экзотическими и интересными для украинцев.
Если туристы желают экзотики, мы предлагаем остров Фукуок во Вьетнаме или Хайнань в Китае. Это чартерные рейсы нашего туроператора. Поэтому если туристов отвезли на отдых, то эти же рейсы их и забирают обратно
Однако, несмотря на интерес к отдыху, количество новых бронирований на весну и лето несколько уменьшилось. Туристы продолжают интересоваться направлениями, но чаще откладывают окончательное решение. Многие решают бронировать поездки ближе к дате отдыха.
Количество бронирований уменьшилось. Туристы интересуются направлениями, но выбирают вариант бронирования ближе к самому путешествию. Они хотят быть более уверенными в ситуации
Также, по словам Юлии, среди летних направлений украинцы стали чаще интересоваться странами Адриатики. Речь идет об Албании, Черногории и Хорватии. Также популярной остается Болгария, особенно для автобусных туров.
В последнее время популярными стали Албания, Черногория и Хорватия. Также активно интересуются автобусными турами в Болгарию. Ну и Египет, конечно. Он был, есть и будет популярным направлением для отдыха
