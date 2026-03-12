Украинцы отменяют запланированные поездки - куда еще можно поехать в отпуск

Из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке часть украинских туристов начала отменять или переносить свои путешествия. Чаще всего речь идет о поездках в экзотические страны, где перелеты проходили через страны региона. Какую альтернативу предлагают туристические компании и что делать туристам, которые уже забронировали туры, рассказала журналистке УНН турагент Юлия Левченко.

Подробности

По словам турагента, сейчас полностью от поездок отказывается примерно десятая часть клиентов.

Где-то 10% туристов полностью отменяют туры. Если, например, у них достаточно много времени, то они отменяют. Что касается бронирований в Эмираты или экзотических направлений, где перелет был через Катар или Эмираты, то люди либо аннулировали, либо переносили путешествие на другие возможные направления - рассказала Юлия Левченко.

Часть туристов, которые не могут или не хотят лететь в экзотические страны, меняют направление отдыха. Чаще всего альтернативой становится Египет, если это позволяют условия туроператора. В таких случаях каждая ситуация рассматривается отдельно.

Например, такие как Египет и в целом, это чаще всего, если позволяет туроператор. У каждого свои правила и свои условия, каждая ситуация индивидуальна. Большинство туроператоров повели себя достаточно толерантно, были на связи и поддерживали как туристов, так и агентов - объясняет турагент.

По словам Юлии Левченко, туристы чаще всего отказываются именно от дальних экзотических направлений, потому что речь идет о странах, в которые нужно лететь с пересадками через Ближний Восток. Именно эти путешествия вызывают наибольшее беспокойство.

Чаще всего отменяют экзотические направления: Маврикий, Мексика, Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы. Это те направления, где были пересадки на Ближнем Востоке. Поэтому их меняют на другие варианты - отметила Юлия Левченко.

В то же время, некоторые туристы волнуются даже из-за поездок в Египет. Однако, по словам турагента, сейчас ситуация там остается стабильной. Единственное, что может меняться - это время чартерных рейсов.

Сейчас ситуация по Египту, к счастью, стабильна и без изменений. Туристы как и вылетали, так и летают на отдых. Единственное, что возможны коррективы по времени чартерных вылетов - это единственный нюанс, который сейчас наблюдается - говорит турагент.

Кроме того, Юлия Левченко говорит, что туристические компании предлагают альтернативные экзотические направления, которые не связаны с перелетами через Ближний Восток. В частности, речь идет о рейсах во Вьетнам или, например, Китай. Такие путешествия выполняются чартерными рейсами туроператоров и являются не менее экзотическими и интересными для украинцев.

Если туристы желают экзотики, мы предлагаем остров Фукуок во Вьетнаме или Хайнань в Китае. Это чартерные рейсы нашего туроператора. Поэтому если туристов отвезли на отдых, то эти же рейсы их и забирают обратно - объясняет Юлия Левченко.

Однако, несмотря на интерес к отдыху, количество новых бронирований на весну и лето несколько уменьшилось. Туристы продолжают интересоваться направлениями, но чаще откладывают окончательное решение. Многие решают бронировать поездки ближе к дате отдыха.

Количество бронирований уменьшилось. Туристы интересуются направлениями, но выбирают вариант бронирования ближе к самому путешествию. Они хотят быть более уверенными в ситуации - отметила турагент.

Также, по словам Юлии, среди летних направлений украинцы стали чаще интересоваться странами Адриатики. Речь идет об Албании, Черногории и Хорватии. Также популярной остается Болгария, особенно для автобусных туров.

В последнее время популярными стали Албания, Черногория и Хорватия. Также активно интересуются автобусными турами в Болгарию. Ну и Египет, конечно. Он был, есть и будет популярным направлением для отдыха - подчеркивает Юлия Левченко.

