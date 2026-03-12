$43.860.0351.040.33
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Поражение российской дипломатии и ставка на террор стали главным итогом года после мирных инициатив в Джидде – Сибига

Киев • УНН

 • 220 просмотра

Министр иностранных дел заявил об отказе кремля от диалога после инициатив в Джидде. Украина настаивает на усилении давления для принуждения рф к миру.

Поражение российской дипломатии и ставка на террор стали главным итогом года после мирных инициатив в Джидде – Сибига

Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сознательный отказ кремля от прекращения огня и диалога окончательно определил россию как единственное препятствие на пути к завершению войны. Год назад Украина поддержала предложение Соединенных Штатов об остановке боевых действий ради продвижения мирных усилий, однако москва ответила на этот жест усилением террора. Об этом пишет УНН.

Детали

Сибига отметил, что расчет российского руководства на слом духа украинцев через массированные атаки оказался ошибочным. Вместо дипломатического разрешения конфликта путин выбрал путь истощения собственных ресурсов, что привело к колоссальным потерям среди оккупационного контингента. Министр акцентировал, что Украина четко продемонстрировала свою готовность к миру, тогда как действия россии лишь подтвердили ее стремление к полному уничтожению международного правопорядка.

россия отвергла все – прекращение огня, диалог и дипломатию. Вместо этого путин сделал ставку на террор, пытаясь сломить дух украинского народа. Через год россия потеряла еще полмиллиона оккупантов убитыми и ранеными, но не достигла ни одной стратегической цели своей агрессии

– подчеркнул Андрей Сибига.

Принуждение к миру через политику силы

Украинская сторона настаивает на том, что единственным способом заставить кремль вернуться к переговорам является наращивание военного и экономического давления. Сибига предостерег международное сообщество от любых шагов, которые могут ослабить изоляцию россии, поскольку это лишь отдалит перспективу справедливого мира.

Итог – давление, и только давление, может заставить москву выбрать дипломатию вместо войны. Любое ослабление санкций будет шагом в неправильном направлении. Когда речь идет о россии, путь к миру всегда лежит через силу, а не через слабость

– заявил глава МИД Украины.

