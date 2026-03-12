Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что сознательный отказ кремля от прекращения огня и диалога окончательно определил россию как единственное препятствие на пути к завершению войны. Год назад Украина поддержала предложение Соединенных Штатов об остановке боевых действий ради продвижения мирных усилий, однако москва ответила на этот жест усилением террора. Об этом пишет УНН.

Детали

Сибига отметил, что расчет российского руководства на слом духа украинцев через массированные атаки оказался ошибочным. Вместо дипломатического разрешения конфликта путин выбрал путь истощения собственных ресурсов, что привело к колоссальным потерям среди оккупационного контингента. Министр акцентировал, что Украина четко продемонстрировала свою готовность к миру, тогда как действия россии лишь подтвердили ее стремление к полному уничтожению международного правопорядка.

россия отвергла все – прекращение огня, диалог и дипломатию. Вместо этого путин сделал ставку на террор, пытаясь сломить дух украинского народа. Через год россия потеряла еще полмиллиона оккупантов убитыми и ранеными, но не достигла ни одной стратегической цели своей агрессии – подчеркнул Андрей Сибига.

Принуждение к миру через политику силы

Украинская сторона настаивает на том, что единственным способом заставить кремль вернуться к переговорам является наращивание военного и экономического давления. Сибига предостерег международное сообщество от любых шагов, которые могут ослабить изоляцию россии, поскольку это лишь отдалит перспективу справедливого мира.

Итог – давление, и только давление, может заставить москву выбрать дипломатию вместо войны. Любое ослабление санкций будет шагом в неправильном направлении. Когда речь идет о россии, путь к миру всегда лежит через силу, а не через слабость – заявил глава МИД Украины.

