Иран не устанавливал мины: Трамп призвал нефтяные танкеры проходить через Ормузский пролив

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что, по его мнению, Иран не смог успешно установить ни одной мины в Ормузском проливе и что США уничтожили "почти все" их минные суда, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы уничтожили почти все их минные суда за одну ночь", - сказал он, предположив, что было атаковано до 60 иранских судов. "Почти весь их флот уничтожен".

Трамп также призвал нефтяные танкеры проходить через Ормузский пролив, настаивая на его безопасности, несмотря на нападения на три судна в этом водном пути ранее в тот же день. Иран взял на себя ответственность за нападение как минимум на два из этих судов.

"Я думаю, им следует использовать пролив", - сказал Трамп.

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями из-за минирования Ормузского пролива

Напомним

Американские военные силы ликвидировали 16 иранских судов, предназначенных для установки мин в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. Центральное командование США (CENTCOM) обнародовало видеокадры ударов после того, как Иран пообещал полностью остановить отправку нефти из региона своим врагам, заявив, что не позволит вывезти "ни одного литра".