15:03 • 9444 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 17908 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 16021 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 20868 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 27613 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 34770 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 33538 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44492 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 120727 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87844 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Иран не устанавливал мины: Трамп призвал нефтяные танкеры проходить через Ормузский пролив

Киев • УНН

 • 794 просмотра

Президент США сообщил о ликвидации до 60 иранских судов за ночь. Трамп призвал танкеры свободно проходить через "безопасный" Ормузский пролив.

Иран не устанавливал мины: Трамп призвал нефтяные танкеры проходить через Ормузский пролив

Президент Дональд Трамп заявил в среду, что, по его мнению, Иран не смог успешно установить ни одной мины в Ормузском проливе и что США уничтожили "почти все" их минные суда, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Мы уничтожили почти все их минные суда за одну ночь", - сказал он, предположив, что было атаковано до 60 иранских судов. "Почти весь их флот уничтожен".

Трамп также призвал нефтяные танкеры проходить через Ормузский пролив, настаивая на его безопасности, несмотря на нападения на три судна в этом водном пути ранее в тот же день. Иран взял на себя ответственность за нападение как минимум на два из этих судов.

"Я думаю, им следует использовать пролив", - сказал Трамп.

Трамп пригрозил Ирану беспрецедентными военными последствиями из-за минирования Ормузского пролива10.03.26, 22:09 • 4526 просмотров

Напомним

Американские военные силы ликвидировали 16 иранских судов, предназначенных для установки мин в районе Ормузского пролива, через который проходит около 20% мирового экспорта нефти. Центральное командование США (CENTCOM) обнародовало видеокадры ударов после того, как Иран пообещал полностью остановить отправку нефти из региона своим врагам, заявив, что не позволит вывезти "ни одного литра".

Антонина Туманова

Новости Мира
Энергетика
Столкновения
Центральное командование США
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Иран