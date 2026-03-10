Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит
Киев • УНН
Для любых операций с землей в Украине обязателен кадастровый номер. Оформление длится до 1,5 месяца и стоит от 2 до 30 тысяч гривен.
В Украине каждый земельный участок должен иметь уникальный кадастровый номер, без которого невозможно продать, подарить, унаследовать или сдать землю в аренду. УНН рассказывает, как присваивается кадастровый номер, какие документы нужны для его оформления, сколько это стоит и где проверить данные об участке.
Что такое кадастровый номер, из чего состоит, кто присваивает
Кадастровый номер земельного участка - уникальный цифровой код, который присваивается земельному участку при регистрации в Государственном земельном кадастре и не повторяется на всей территории Украины.
В соответствии с законодательством, наличие у земельного участка такого уникального кадастрового номера обязательно.
Кадастровый номер состоит из 19 цифр, разделенных двоеточием. Первые 10 определяют границы административно-территориального устройства Украины (область, район, часть района, территория сельского или городского совета). Например, 3220881700 будет означать территорию Вороньковского сельского совета Бориспольского района Киевской области.
Следующие 2 цифры - номер кадастровой зоны относительно административной области; следующие 3 - номер кадастрового квартала относительно кадастровой зоны; последние 4 - информируют о местонахождении земельного участка относительно кадастрового квартала.
Кто присваивает кадастровый номер и как происходит процедура
Кадастровый номер земельного участка - это обязательное условие для осуществления любых операций с наделом:
- купля-продажа;
- дарение;
- наследование;
- мена;
- аренда;
- залог.
Без него невозможно зарегистрировать право собственности или пользования земельным участком.
Кадастровый номер присваивает территориальный орган Госгеокадастра путем внесения сведений в Государственный земельный кадастр. Процедура включает разработку технической документации сертифицированным инженером, согласование границ участка и регистрацию в базе данных, что занимает около 1-1,5 месяцев.
Для его получения необходимо:
- обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителю (найти их перечень можно на сайте Госгеокадастра) или в соответствующую организацию и заказать услугу по разработке технической документации по землеустройству на земельный участок;
- подать документы в орган Госгеокадастра по месту
нахождения земельного участка. Это может сделать: инженер-землеустроитель через веб-портал электронных услуг; или владелец земельного участка (лично) через ЦНАП.
Для подачи документов через ЦНАП, необходимы следующие документы:
- заявление о государственной регистрации земельного участка;
- оригинал согласованной в соответствии с законодательством документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка (оформляет инженер-землеустроитель);
- электронный документ, содержащий сведения о
результатах работ по землеустройству, подлежащих внесению в Государственный
земельный кадастр (оформляет инженер-землеустроитель).
После подачи документы проверяются на соответствие государственным требованиям. Законодательством определен срок проведения государственной регистрации земельного участка, который составляет 14 календарных дней со дня регистрации заявления (7 дней - в случае осуществления государственной регистрации земельного участка по принципу экстерриториальности - если подал землеустроитель).
После этого необходимо получить выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке, с которой необходимо обратиться к регистратору прав собственности для того, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок.
Результатом услуги будет выписка из государственного реестра вещных прав, которая и будет удостоверять ваше право собственности на земельный участок.
Сколько стоит кадастровый номер на землю
Оформление кадастрового номера зависит от:
площади земельного участка;
региона расположения;
сложности работ;
выбранного землеустроителя или организации.
В большинстве случаев стоимость для граждан колеблется в пределах от 2 до 30 тысяч гривен. Однако для больших массивов земли цена может достигать и десятков или даже сотен тысяч гривен.
Где и как проверить кадастровый номер земельного участка
Проверить присвоение можно несколькими способами:
- на Публичной кадастровой карте Украины. Для этого
нужно знать точное местоположение надела;
- в Государственном земельном кадастре - через е-сервис “Е-крок” или в территориальном органе Госгеокадастра. Нужно иметь документ, удостоверяющий право собственности;
- в выписке из Государственного земельного кадастра о земельном участке - он содержит все сведения о наделе. Заказать выписку можно в ЦНАП или у инженера-землеустроителя.
