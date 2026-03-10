$43.900.1750.710.17
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Для любых операций с землей в Украине обязателен кадастровый номер. Оформление длится до 1,5 месяца и стоит от 2 до 30 тысяч гривен.

Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит

В Украине каждый земельный участок должен иметь уникальный кадастровый номер, без которого невозможно продать, подарить, унаследовать или сдать землю в аренду. УНН рассказывает, как присваивается кадастровый номер, какие документы нужны для его оформления, сколько это стоит и где проверить данные об участке.

Что такое кадастровый номер, из чего состоит, кто присваивает

Кадастровый номер земельного участка - уникальный цифровой код, который присваивается земельному участку при регистрации в Государственном земельном кадастре и не повторяется на всей территории Украины.

В соответствии с законодательством, наличие у земельного участка такого уникального кадастрового номера обязательно.

Кадастровый номер состоит из 19 цифр, разделенных двоеточием. Первые 10 определяют границы административно-территориального устройства Украины (область, район, часть района, территория сельского или городского совета). Например, 3220881700 будет означать территорию Вороньковского сельского совета Бориспольского района Киевской области.

Следующие 2 цифры - номер кадастровой зоны относительно административной области; следующие 3 - номер кадастрового квартала относительно кадастровой зоны; последние 4 - информируют о местонахождении земельного участка относительно кадастрового квартала.

Украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье: что происходит на рынке12.02.2025, 08:41 • 30371 просмотр

Кто присваивает кадастровый номер и как происходит процедура

Кадастровый номер земельного участка - это обязательное условие для осуществления любых операций с наделом:

  • купля-продажа;
    • дарение;
      • наследование;
        • мена;
          • аренда;
            • залог.

              Без него невозможно зарегистрировать право собственности или пользования земельным участком.

              Кадастровый номер присваивает территориальный орган Госгеокадастра путем внесения сведений в Государственный земельный кадастр. Процедура включает разработку технической документации сертифицированным инженером, согласование границ участка и регистрацию в базе данных, что занимает около 1-1,5 месяцев.

              Для его получения необходимо:

              • обратиться к сертифицированному инженеру-землеустроителю (найти их перечень можно на сайте Госгеокадастра) или в соответствующую организацию и заказать услугу по разработке технической документации по землеустройству на земельный участок;
                • подать документы в орган Госгеокадастра по месту нахождения земельного участка. Это может сделать: инженер-землеустроитель через веб-портал электронных услуг; или владелец земельного участка (лично) через ЦНАП.

                  Для подачи документов через ЦНАП, необходимы следующие документы:

                  • заявление о государственной регистрации земельного участка;
                    • оригинал согласованной в соответствии с законодательством документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка (оформляет инженер-землеустроитель);
                      • электронный документ, содержащий сведения о результатах работ по землеустройству, подлежащих внесению в Государственный земельный кадастр (оформляет инженер-землеустроитель).

                        После подачи документы проверяются на соответствие государственным требованиям. Законодательством определен срок проведения государственной регистрации земельного участка, который составляет 14 календарных дней со дня регистрации заявления (7 дней - в случае осуществления государственной регистрации земельного участка по принципу экстерриториальности - если подал землеустроитель).

                        После этого необходимо получить выписку из Государственного земельного кадастра о земельном участке, с которой необходимо обратиться к регистратору прав собственности для того, чтобы зарегистрировать право собственности на земельный участок.

                        Результатом услуги будет выписка из государственного реестра вещных прав, которая и будет удостоверять ваше право собственности на земельный участок.

                        Продала коммунальную землю на Закарпатье со "скидкой" более 80 млн грн: из Германии экстрадировали обвиняемую15.09.2025, 18:57 • 6312 просмотров

                        Сколько стоит кадастровый номер на землю

                        Оформление кадастрового номера зависит от:

                        площади земельного участка;

                        региона расположения;

                        сложности работ;

                        выбранного землеустроителя или организации.

                        В большинстве случаев стоимость для граждан колеблется в пределах от 2 до 30 тысяч гривен. Однако для больших массивов земли цена может достигать и десятков или даже сотен тысяч гривен.

                        Где и как проверить кадастровый номер земельного участка

                        Проверить присвоение можно несколькими способами:

                        • на Публичной кадастровой карте Украины. Для этого нужно знать точное местоположение надела;
                          • в Государственном земельном кадастре - через е-сервис “Е-крок” или в территориальном органе Госгеокадастра. Нужно иметь документ, удостоверяющий право собственности;
                            • в выписке из Государственного земельного кадастра о земельном участке - он содержит все сведения о наделе. Заказать выписку можно в ЦНАП или у инженера-землеустроителя.

                              Рынок земли в Украине перешел к стабильной модели развития в 2025 году - Минэкономики08.01.2026, 14:22 • 4926 просмотров

                              Павел Башинский

