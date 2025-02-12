Украинцы в 1,5 раза чаще покупают землю, чем жилье: что происходит на рынке

В 2024 году украинцы заключили 452 тыс. договоров купли-продажи недвижимости, из которых 60% - земельные участки. Количество сделок с землей в 1,5 раза превышает операции с жильем, также выросла популярность ипотеки, свидетельствуют данные мониторингового сервиса Опендатабот, пишет УНН.

452 217 договоров купли-продажи недвижимости удостоверили нотариусы в 2024 году, по данным Министерства юстиции. Более 60% из них касаются операций с землей. Также украинцы успели оформить более 13 тыс. ипотек, львиная доля из которых - по программе "єОселя"

Сообщается, что в прошлом году договоров купли-продажи недвижимости было на 12% больше, чем в 2023 году, однако все еще 28% меньше, чем до полномасштабного вторжения рф.

Договоров по земельным участкам заключено больше - 273 тыс. против 178 тыс. соглашений. Купля-продажа земельных участков за год выросла на 18%. Сейчас таких сделок заключается на 11% меньше, чем в 2021 году. Для сравнения, тогда нотариусы удостоверяли 306 тыс. подобных договоров.

Впрочем, вкладываться в жилье украинцы не спешат: за год таких сделок увеличилось лишь на 3%. Сейчас показатель купли-продажи квартир и домов остается в 1,8 раза ниже, чем до полномасштабного вторжения