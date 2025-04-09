Время (журнал)

Colossal Biosciences воссоздала лютоволков, как в сериале, но эксперты говорят, что это генетически модифицированные серые волки, а не те, что существовали в ледниковый период.
Владимир Зеленский привез Трампу чемпионский пояс Усика, но не вручил. Вместо этого, он показал фотографии украинских военнопленных, подвергшихся пыткам в плену.
В соцсети X распространяется фейковое видео от имени New York Post о выплате USAID 4 млн долларов журналу Time. Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о подкупе для признания Зеленского «Человеком года».
Журнал TIME опубликовал ежегодный список из 13 самых влиятельных женщин 2023 года. В перечень вошли активистки, актрисы, спортсменки и другие женщины, которые меняют мир своими поступками и решениями.
Дональд Трамп иронично прокомментировал появление Илона Маска на обложке Time в Овальном кабинете. Маск, который руководит правительственным департаментом, ответил комплиментом в адрес президента.
Илон Маск появился на обложке Time. Бизнесмен изображен за столом в Овальном кабинете. Его назначение вызвало массовые протесты и беспокойство относительно будущих изменений в правительстве США.
Депутат-лейборист пригласил Дональда Трампа посетить деревню Тонг на острове Льюис, где родилась его мать. Оба политика имеют родственные связи с этой деревней, откуда их матери родом.
Джимми Киммел проанализировал изменение отношения Трампа к журналу Time в течение лет. От критики и прогнозов о закрытии издания в 2013 году до восторженных отзывов после признания «Человеком года» в 2024.
Дональд Трамп-младший распространил в Instagram видео с обложкой Time, где его отец выталкивает ногой Зеленского. Это произошло после того, как журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года.
Журнал Time объявил Дональда Трампа человеком 2024 года. Издание опубликовало обложку нового номера с фотографией избранного президента США.
Британский музыкант Элтон Джон стал иконой 2024 года по версии TIME. Издание отметило его 60-летнюю карьеру, два «Оскара» и благотворительную деятельность.
Дональд Трамп может получить звание «Человек года 2024» от журнала Time. В честь этого он откроет торговую сессию на Нью-Йоркской фондовой бирже 12 декабря.
За три месяца 1170 пар зарегистрировали брак через приложение «Дія», не посещая ЗАГС лично. Украина стала первой страной с полным циклом онлайн-бракосочетания через смартфон.
Приложение "Дія" вошло в список 200 лучших изобретений по версии TIME в категории "Приложения и программное обеспечение". Отмечена функция "Брак онлайн" как первый в мире полностью цифровой процесс бракосочетания.
Дарья Навальная, дочь российского оппозиционера, работает координатором в предвыборном штабе Камалы Харрис в Пенсильвании. 23-летняя выпускница Стэнфорда занимается связями с общественностью и мобилизацией избирателей.
Украинская делегация отклонила предложение встречи с Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго, чтобы избежать вмешательства в избирательную кампанию США. Вместо этого предлагалась встреча на нейтральной территории, но переговоры сорвались.
США считают, что Украине еще есть над чем работать, чтобы соответствовать критериям членства в НАТО, но остаются преданными идее помочь Украине построить мост к членству в НАТО и помочь пересечь этот мост, когда наступит подходящее время, указала посол США при НАТО.
Президент Джо Байден заявил, что он не верит, что Украина в настоящее время готова к членству в НАТО, но подчеркнул, что будущее Украины - в НАТО, и ее членство - вопрос времени, отмечают в миссии США при альянсе.
Байден предупредил, что если Украина упадет, то другие страны, расположенные вдоль границы с россией, включая Польшу, также упадут.
Байден считает, что мир заключается в том, что россия никогда не оккупирует Украину. Однако это не значит, что Украина должна быть частью НАТО.
На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.
Трамп обещает назначить специального прокурора для расследования "многочисленных преступлений" Байдена, если он победит на президентских выборах 2024 года.
Андрей Ермак, глава Офиса Президента Украины, вошел в список "100 самых влиятельных людей мира" по версии журнала Time в категории "Лидеры".
Президент Украины Владимир Зеленский снял Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины. Отмечается, что "кресло" Главкома отныне займет Кирилл Буданов, который до сих пор возглавлял Главное управление украинской разведки.