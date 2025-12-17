Фотография из Полтавской области вошла в список лучших снимков 2025 года по версии National Geographic

Фотография Анастасии Тейлор-Линд, сделанная в Полтавской области, признана одной из лучших в мире по версии National Geographic. Издание выбрало этот кадр среди тысяч работ. Об этом сообщает УНН.

Детали

Мы выбирали фотографии для списка из тысяч снимков, сделанных нашими фотографами по всему миру. Сегодня представляем те, которые больше всего нас тронули и вдохновили – отметили в National Geographic.

Фотография под названием "В объятиях семьи" изображает маленького Тимофея и его тетю Ольгу, которые бежали из-под обстрелов в центральную Украину.

Кадр является частью проекта "5K From the Frontline", в рамках которого фотограф документирует жизнь семьи Грыныков более семи лет.

Вы не всегда знаете, с кем у вас возникнет связь. Она должна основываться на настоящем взаимном интересе и взаимном доверии – объясняет автор.

Тейлор-Линд отмечает, что "жизнь на передовой не всегда была похожа на войну. Сейчас жизнь там прерывается очень драматичными, жестокими и катастрофическими моментами".

Несмотря на полученную в 2023 году травму во время обстрела Краматорска, Анастасия продолжает снимать.

Когда ты путешествуешь по миру как фотограф, большинство вещей находятся вне твоего контроля. Единственное, что я могу контролировать, – это встать утром, взять камеру и выйти снимать – подчеркнула автор фото.

