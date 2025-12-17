Фотография из Полтавской области вошла в список лучших снимков 2025 года по версии National Geographic

$42.180.06
49.670.01
ukenru
15:43 • 3098 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
12:13 • 11378 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
11:22 • 25178 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
10:56 • 18999 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 18704 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 19290 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
17 декабря, 07:35 • 20365 просмотра
Европа опасается расширения войны в случае победы россии в Украине - WSJ
17 декабря, 06:31 • 18118 просмотра
"Проблема ЕС не в Бельгии, а в Трампе": Politico узнало о продолжении давления Вашингтона по российским активам
16 декабря, 17:02 • 27664 просмотра
15 лет лишения свободы: приговор Януковичу вступил в законную силуVideo
16 декабря, 16:20 • 46744 просмотра
Итоги "Рамштайна-32": Украина получила рекордные финансовые обязательства на 2026 год и новые системы ПВО
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.6м/с
88%
757мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 32231 просмотра
Поражение российской субмарины "Варшавянка": уничтожены винт и руль, лодке нужен капремонтPhoto17 декабря, 09:06 • 14410 просмотра
Удары по энергетике Одесской области: из-за сильных повреждений не удалось подключить сразу всех абонентов - ОВА17 декабря, 10:06 • 12160 просмотра
"А мог бы и бритвой...": Сикорский ответил Захаровой на заявление о "создании Польши Лениным"11:01 • 10536 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 7688 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex15:05 • 7180 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире14:58 • 6708 просмотра
ЕС днлает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается14:39 • 6288 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
11:22 • 25129 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 32270 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Антониу Кошта
Джорджия Мелони
Фридрих Мерц
Урсула фон дер Ляйен
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Италия
Соединённые Штаты
Брюссель
Бельгия
Реклама
УНН Lite
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo16:22 • 582 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн12:18 • 7780 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 20141 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 55432 просмотра
Разъяренные фанаты в Индии забросали стадион стульями и бутылками из-за короткого визита МессиVideo13 декабря, 11:42 • 72611 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Отопление
Time (журнал)
Противопехотная мина

Фотография из Полтавской области вошла в список лучших снимков 2025 года по версии National Geographic

Киев • УНН

 • 1592 просмотра

Фотография Анастасии Тейлор-Линд, сделанная в Полтавской области, признана одной из лучших в мире по версии National Geographic. Кадр под названием "В объятиях семьи" является частью проекта "5K From the Frontline".

Фотография из Полтавской области вошла в список лучших снимков 2025 года по версии National Geographic

Фотография Анастасии Тейлор-Линд, сделанная в Полтавской области, признана одной из лучших в мире по версии National Geographic. Издание выбрало этот кадр среди тысяч работ. Об этом сообщает УНН.

Детали 

Мы выбирали фотографии для списка из тысяч снимков, сделанных нашими фотографами по всему миру. Сегодня представляем те, которые больше всего нас тронули и вдохновили 

– отметили в National Geographic.

Фотография под названием "В объятиях семьи" изображает маленького Тимофея и его тетю Ольгу, которые бежали из-под обстрелов в центральную Украину. 

Кадр является частью проекта "5K From the Frontline", в рамках которого фотограф документирует жизнь семьи Грыныков более семи лет. 

Вы не всегда знаете, с кем у вас возникнет связь. Она должна основываться на настоящем взаимном интересе и взаимном доверии 

– объясняет автор.

Тейлор-Линд отмечает, что "жизнь на передовой не всегда была похожа на войну. Сейчас жизнь там прерывается очень драматичными, жестокими и катастрофическими моментами".

Украинский стул "Gropius" признан лучшим продуктом двух десятилетий по версии Interior Design15.12.25, 15:13 • 7022 просмотра

Несмотря на полученную в 2023 году травму во время обстрела Краматорска, Анастасия продолжает снимать. 

Когда ты путешествуешь по миру как фотограф, большинство вещей находятся вне твоего контроля. Единственное, что я могу контролировать, – это встать утром, взять камеру и выйти снимать 

– подчеркнула автор фото. 

Time выбрал пять украинских фото в топ-100 самых значимых снимков 2025 года27.11.25, 21:42 • 4887 просмотров

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Война в Украине
Полтавская область
Time (журнал)
Украина
Краматорск