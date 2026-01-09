Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?

$42.990.27
Смерти пациентов в частной одесской клинике Odrex могут быть потенциальным источником заработка бизнеса. Семьи умерших заявляют: ритуальные агенты узнавали о смерти раньше, чем сами близкие. И часто вместо представителей клиники сообщали родным о трагедии, сразу предлагая дорогостоящие услуги. Это может свидетельствовать о незаконной передаче клиникой Odrex медицинских и персональных данных третьим лицам и указывать на возможные системные нарушения медицинской тайны и законодательства о защите персональной информации.

Истории семей, потерявших близких после лечения в Odrex, заставляют задавать вопросы не только о качестве медицинских услуг, предоставленных в клинике, но и о соблюдении базовых прав человека. Может ли информация о смерти пациента и контакты членов его семьи становиться товаром и есть ли в этом признаки грубого нарушения закона - читайте в материале УНН.  

Ситуация, когда представители ритуальных служб появляются на пороге или звонят родственникам почти сразу после смерти пациента, еще до завершения официальных процедур, вызывает серьезные сомнения относительно законности получения такой чувствительной информации. По оценкам юристов, подобная практика может свидетельствовать не о случайных сбоях, а о системном злоупотреблении доступом к конфиденциальным данным своих пациентов и их семей. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат практики уголовного права ЮК "Приходько и партнеры" Игорь Куликов, подчеркнув, что речь может идти о теневом рынке торговли данными умерших. 

Незаконная передача медицинскими работниками или службами экстренной медицинской помощи информации о смерти пациентов ритуальным агентствам является не единичными нарушениями, а элементом теневого, так называемого "черного рынка ритуальных услуг". Фактически речь идет о торговле медицинской тайной и персональными данными в момент наибольшей уязвимости семьи. С юридической точки зрения такая практика не имеет никакого правового оправдания. В соответствии со ст. 40 Основ законодательства Украины о здравоохранении, сведения о состоянии здоровья лица, факт обращения за медицинской помощью и факт смерти относятся к медицинской тайне. Их разглашение возможно только в случаях, прямо предусмотренных законом, и ритуальные агентства к таким случаям не относятся 

– отметил Игорь Куликов.

Именно это в самый уязвимый момент пережила Светлана Гук, муж которой умер после операции в клинике "Одрекс". В интервью УНН она рассказала, что агент похоронного дома "Анубис" позвонил ей примерно через час после смерти мужа – еще до начала каких-либо официальных действий.

Как рассказала вдова, она не обращалась ни в одну ритуальную службу, не оставляла контактов и не давала согласия на передачу клиникой "Одрекс" какой-либо информации третьим лицам. 

Через час мне позвонил агент похоронного дома "Анубис" – Евгений Констандаки. Он уже знал о смерти мужа и мой номер телефона 

– вспоминает Светлана Гук.

Подобные истории редакция УНН слышала и от других родственников пациентов, умерших после лечения в Odrex. Во многих случаях люди утверждали, что представители "Анубиса" выходили с ними на связь даже раньше представителей клиники "Одрекс". Фактически, извещали о смерти родных не медицинские работники Odrex, а агенты похоронного дома "Анубис".  

Юристы отмечают, если такая передача данных происходит без согласия семьи, она прямо противоречит украинскому закону – является признаком нарушения медицинской тайны и законодательства о защите персональных данных. Об этом в комментарии УНН заявил адвокат АО "Максимальная защита" Максим Герасько, подробно объяснив правовую сторону вопроса.

Передача медицинскими учреждениями или службами экстренной помощи информации о факте смерти пациента и контактных данных его родственников ритуальным агентствам без их согласия является нарушением медицинской тайны и законодательства о защите персональных данных. Такие действия могут квалифицироваться как нарушение прав человека на приватность и конфиденциальность 

– подчеркнул адвокат Герасько.

По его словам, в случае доказательства умышленности или коммерческой составляющей, ответственность может быть не только дисциплинарной или административной, но и уголовной. Он также отметил, что семьи умерших имеют право требовать компенсации морального вреда.

На этом фоне истории, связанные с одесской частной клиникой Odrex, выглядят особенно тревожно. Родственники умерших пациентов говорят не только о быстром появлении ритуальных агентов у них на пороге или навязчивых звонках в один из самых сложных моментов их жизни. Но и о давлении с требованиями отказываться от вскрытия, которое могло бы установить точную причину смерти. 

При этом, бывшие сотрудники "Одрекс", не под запись, рассказывают, что передача тел умерших похоронному дому "Анубис" могла сопровождаться финансовой выгодой для клиники.

Если эти факты подтвердятся, речь пойдет не просто о моральном шоке для семей, а о системном нарушении медицинской тайны, законодательства о защите персональных данных и прав человека. Медицинское учреждение "Одрекс", которое должно было бы лечить и спасать, в таком случае оказывается под подозрением в заработке на смерти своих пациентов.

Лилия Подоляк

Общество
Odrex