Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара

Сезон клещей для домашних животных фактически уже стартовал. Из-за теплой зимы и перепадов температур паразиты активизировались еще несколько недель назад, а найти их можно не только в лесу или высокой траве, но даже во дворах и подъездах. Подробнее о том, где животные чаще всего подхватывают клещей, как их вовремя заметить и какие средства защиты работают лучше всего, рассказала журналистке УНН ветеринарный врач Елизавета Бабий.

Детали

Активность клещей зависит не от времени года, а прежде всего от температуры воздуха. Поэтому из-за нестабильной погоды они могут появляться даже зимой. По словам ветеринара, в этом году первые случаи уже фиксировали несколько недель назад.

Для того чтобы ориентироваться, нужно понимать, что клещу все равно, какой сезон или время года. Он ориентируется больше на температуру. Если температура примерно от нуля до плюс двух градусов, то клещи уже активны, а из-за перепадов температуры этой зимой даже в холодные периоды приходилось снимать клещей с собак - объясняет Елизавета Бабий.

Чаще всего паразиты живут в природной среде, однако животное может подхватить клеща даже в городской среде.

Конечно, чаще всего клещей можно встретить в местах с травой, потому что это их естественный ареал. Но их можно найти и в парковых зонах, на выгульных площадках. Бывает, что животное становится механическим переносчиком: клещ его не укусил, но он просто остается на шерсти и переносится в другое место. Даже в подъездах или во дворах частных домов иногда можно встретить клещей - говорит ветеринарный врач.

Заметить паразита на животном не всегда просто, особенно если собака имеет густой подшерсток, а маленького клеща увидеть вообще почти невозможно, пока он не присосался. Поэтому владельцам хвостиков Елизавета Бабий советует проводить осмотр после каждой прогулки.

Как правило, виден уже тот клещ, который укусил и набрался крови. Маленького паразита почти никогда не заметно. Лучше всего после прогулки протереть животное влажным белым полотенцем, потому что клещи к нему прилипают и на белом их хорошо видно. Также можно использовать обычный валик для сбора шерсти или перчатки для вычесывания, немного смоченные водой - советует Елизавета Бабий.

Также не стоит забывать и о защите животных. Способов целый арсенал - таблетки, капли на холку, спреи и специальные ошейники. Однако, говорит врач, они имеют разный механизм действия. Например, некоторые препараты не отпугивают клещей, а лишь не дают им передать опасные инфекции.

Таблетки и капли работают так: клещ кусает животное, но во время укуса не успевает передать возбудитель. Действующее вещество распределяется в организме и для собаки оно безопасно, а для клеща - токсично, тогда у клеща возникает сильная реакция нервной системы и он погибает. То есть факт укуса может быть, но заражения не происходит - объясняет ветеринарный врач.

Ветеринар также подчеркивает, что обрабатывать от клещей нужно даже тех животных, которые не выходят на улицу, так как паразит может попасть в квартиру даже вместе с человеком на одежде или обуви.

Даже если животное не покидает квартиру, его все равно нужно обрабатывать. Человек может принести клеща на одежде или обуви, и он попадет в дом. Поэтому профилактика должна быть круглогодичной - это самый простой способ обезопасить домашнего любимца - подчеркивает Елизавета Бабий.

Самая большая опасность укуса заключается именно в болезнях, которые могут передавать клещи, говорит ветеринар. Многие из них поражают клетки крови животного и могут приводить к серьезным последствиям, а в сложных случаях организм начинает атаковать даже собственные здоровые клетки.

Клещи передают кровопаразитарные заболевания - микроорганизмы, которые живут в клетках крови. Когда их становится много, клетки разрушаются, возникает кислородное голодание организма и сильная интоксикация. Организм начинает активно бороться, возникает воспаление, и иногда даже здоровые клетки могут повреждаться - говорит ветеринарный врач.

Что касается первых симптомов болезни из-за клеща, то они могут быть малозаметными, говорит врач. Однако, если животное становится менее активным, хуже ест или больше отдыхает, то стоит обратиться к специалисту.

Сначала это снижение активности или отказ от корма. Затем может появляться одышка, сильная усталость после обычных нагрузок. В более тяжелых случаях появляется желтушность слизистых, рвота, понос и повышенная температура. Если появляются такие симптомы, нужно немедленно обращаться к ветеринару - подчеркивает Елизавета Бабий.

А в случае, если владелец уже нашел клеща на животном, то его нужно осторожно удалить.

Очень важно брать клеща не за животик, а максимально близко к коже - за участок возле головы. Если тянуть за наполненный кровью живот, он может оторваться, а голова останется в коже. После того, как клеща вытащили, место укуса нужно обработать спиртом или йодом и обязательно сводить к врачу, после чего - несколько дней внимательно наблюдать за животным - подчеркивает врач.

