Сезон клещей: врачи рассказали, как защитить детей от опасных инфекций

С потеплением к медикам все чаще обращаются родители с детьми после укусов клещей. После "открытия сезона" для врачей такая помощь становится ежедневной практикой. Как действовать в случае укуса паразита, чтобы не допустить осложнений, сообщает УНН со ссылкой на Национальную детскую специализированную больницу Охматдет.

Детали

Клещи могут быть переносчиками серьезных инфекций, в частности боррелиоза (болезни Лайма) и клещевого энцефалита. Часто дети попадают к врачам уже с развитыми симптомами, когда о самом факте укуса уже давно забыли, что значительно усложняет диагностику и лечение.

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Если клещ еще на теле, не стоит удалять его самостоятельно. Обратитесь в больницу, где его правильно и безопасно удалят.

Если клещ уже "отпал", все равно необходимо обратиться к семейному врачу или инфекционисту. Только врач определит, необходимо ли профилактическое лечение или дальнейшие обследования, пояснила заведующая инфекционным диагностическим боксированным отделением НДСЛ Охматдет Раиса Мостовенко.

По ее словам, стоит также пристально следить за появлением покраснений, сыпей или изменениями в поведении ребенка - это сигналы для немедленного обращения к медицинским специалистам. В некоторых случаях симптомы могут проявиться даже через несколько недель или лет".

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После укуса клеща врач может назначить краткосрочную профилактическую антибиотикотерапию, а при необходимости - и серологические анализы (на наличие антител к Borrelia).

Чтобы уменьшить риски, соблюдайте простые правила:

для прогулок на природе выбирайте одежду, закрывающую руки и ноги, и головные уборы;

после возвращения домой внимательно осматривайте ребенка;

используйте репелленты (вещества, жидкости, которые отпугивают насекомых, клещей, грызунов), разрешенные для детей, однако помните: клещи становятся все более устойчивыми.

Активность клещей - не повод отказываться от прогулок на природе. Однако стоит не забывать об осторожности и мерах безопасности.

Напомним

Прошлым летом в Запорожье только за неделю, с 26.07 по 02.08.2024 зарегистрировали 6 случаев заболевания болезнью Лайма.