Сезон кліщів: лікарі розповіли, як захистити дітей від небезпечних інфекцій

З потеплінням до медиків усе частіше звертаються батьки з дітьми після укусів кліщів. Після "відкриття сезону" для лікарів така допомога стає щоденною практикою. Як діяти у випадку укусу паразита, щоб не допустити ускладнень, повідомляє УНН з посиланням на Національну дитячу спеціалізовану лікарню Охматдит.

Деталі

Кліщі можуть бути переносниками серйозних інфекцій, зокрема бореліозу (хвороби Лайма) та кліщового енцефаліту. Часто діти потрапляють до лікарів вже з розвинутими симптомами, коли про сам факт укусу вже давно забули, що значно ускладнює діагностику та лікування.

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Якщо кліщ ще на тілі, не варто видаляти його самостійно. Зверніться до лікарні, де його правильно та безпечно видалять.

Якщо кліщ уже "відпав", все одно необхідно звернутися до сімейного лікаря або інфекціоніста. Лише лікар визначить, чи потрібне профілактичне лікування або подальші обстеження, пояснила завідувачка інфекційного діагностичного боксованого відділення НДСЛ Охматдит Раїса Мостовенка.

За її словами, варто також пильно стежити за появою почервонінь, висипів чи змінами в поведінці дитини — це сигнали для негайного звернення до медичних спеціалістів. У деяких випадках симптоми можуть проявитися навіть через кілька тижнів або років".

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Після укусу кліща лікар може призначити короткострокову профілактичну антибіотикотерапію, а за потреби — і серологічні аналізи (на наявність антитіл до Borrelia).

Щоб зменшити ризики, дотримуйтеся простих правил:

для прогулянок на природі обирайте одяг, що закриває руки та ноги, і головні убори;

після повернення додому уважно оглядайте дитину;

використовуйте репеленти (речовини, рідини, які відлякують комах, кліщів, гризунів), дозволені для дітей, однак пам’ятайте: кліщі стають дедалі стійкішими.

Активність кліщів – не привід відмовлятися від прогулянок на природі. Проте варто не забувати про обережність і заходи безпеки.

Нагадаємо

Минулого літа у Запоріжжі лише за тиждень, з 26.07 по 02.08.2024 зареєстрували 6 випадків захворювання на хворобу Лайма.