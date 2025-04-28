Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

У травні, коли усе навколо розцвітає, багато людей починає страждати алергією на пилок різних рослин. У зв’язку з початком активного цвітіння дерев, злаків та інших рослин, алергіки можуть відчувати закладеність носа, чхання, свербіж очей і навіть проблеми з диханням. УНН дізнався, які рослини найбільш небезпечні в цей період, і як правильно захиститися від їхнього впливу.

На що може бути алергія в травні?

За словами Віолетти Олійник, алерголога Медичного дому Odrex, у травні квітнуть дерева, лугові трави та злакові культури.

Травень – це місяць, коли ми квітнуть різноманітні культури, які в свою чергу можуть виступати алергенами. Це цвітіння дерев, лугових трав та злакових культур. Деякі з них починають своє цвітіння вже на початку місяця, деякі – з кінця травня - пояснює лікар.

Наприкінці травня активно починають цвісти злакові трави.

"Серед них найпоширенішими є насамперед жито, також тимофіївка та гречані",- додала Олійник.

Як пояснила професорка та лідерка аеробіологічного напрямку в Україні Вікторія Родінкова, у травні основним чинником будуть злаки.

"Ні в якому разі не пух тополі, який алергію не викликає, бо є не пилком, а насінням рослин", - зазначила експерт.

Але не пилком єдиним з травня і до жовтня буде небезпечним довкілля. Буде ще багато алергенних спор грибів. Деякі з них, як-от альтернарія, діють в синергії з пилком злаків (а це - газонна трава, її повно в містах та на луках), викликаючи алергію разом зі злаками -додала професорка.

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Зокрема, за інформацією ресурсу "Алергопрогноз" розповсюдження пуху тополі припадає на кінець квітня — у травні найчастіше збігається у часі з початком цвітіння злаків. Саме їхній пилок є одним з найагресивніших на території нашої країни, через те, що його не видно неозброєним оком.

Крім того, результати молекулярного тестування в Україні показали, що пилок тополі викликав алергію тільки у 0,4 % чутливих осіб.

Симптоми алергії

Основними симптомами сезонної алергії, або так званого полінозу, за словами Олійник, є закладеність носа, часте чхання, прозорі виділення з носа, свербіж, почервоніння та набряк очей, сухий надсадний кашель.

Інколи ці симптоми можуть бути комбіновані ще з висипкою на тілі, яка супроводжується сильним свербежем. Ці симптоми можуть бути небезпечні тим, що вони схожі на звичайне ГРВІ. І тому важливо провести диференційну діагностику для того, щоб точно встановити діагноз, оскільки лікування гострої вірусної інфекції та лікування алергії значно відрізняється - пояснила експерт.

Як зменшити прояви сезонної алергії

В першу чергу Вікторія Родінкова рекомендує стежити за прогнозним модулем концентрацій алергенів. Завдяки йому можна дізнатися, у які дні та години потрібно уникати контактів з потенційно високими рівнями пилку у вашому регіоні.

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"Він (прогнозний модуль,-ред.) заснований на реальних даних пилку, які ми збирали і збираємо в Україні",- розповіла Роднікова.

Експертка зазначила, що аби зменшити прояви сезонної алергії, з основного — не виходити на вулицю в періоди активного цвітіння. Також потрібно змінювати одяг, взуття, мити очі, ніс та голову після контакту з пилком. За словами Роднікової, також можна носити маску у періоди активного цвітіння, а також окуляри - щоб захистити очі.

Крім того, рекомендується встановлювати в себе вдома тонкодисперсний фільтр, який не пропускає пилок в приміщення.

Важливо і не забувати про вологе прибирання, яке допоможе позбутися алергенів з меблів та підлоги.

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А от Віолетта Олійник, в свою чергу рекомендує симптоматичне лікування.

"Це антигістамінні препарати, сольові розчини для промивання носа, спеціальні спреї для носа та краплі для очей.

Також важливо не забувати, що до сезону алергії повинна бути підготовка за 2 тижні до початку цвітіння – це можуть бути антигістамінні препарати, спреї або краплі, залежно від проявів",- пояснила експерт.

Крім того, вона підкреслила, що є і є специфічне лікування алергії, яке дозволяє не просто прибрати симптоми, а й полікувати її.

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"Це називається АСІТ (алерген-специфічна імунотерапія). Таке лікування достатньо тривале, воно займає від 3 до 5 років. Для цього потрібно звернутися до алерголога, який допоможе провести специфічний пошук алергену та призначить схему лікування",-пояснила Олійник.

За словами експертки, слід звернути увагу і на своє харчування в цей період.

"Важливо також пити достатню кількість води. І важливо пам'ятати, що в багатьох випадках, якщо ви маєте поліноз, то в сезон у вас мають бути і певні харчові обмеження, тому що більшість цвітінь дають перехресні реакції з деякими продуктами харчування, наприклад, з горіхами або фруктами",-зазначила Олійник.

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