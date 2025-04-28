$41.750.06
47.390.03
ukenru
Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми
Ексклюзив
14:20 • 4358 перегляди

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Ексклюзив
14:15 • 11343 перегляди

На ділянці будівництва метро на Виноградар стався прорив водопровідної труби – Автострада

Ексклюзив
14:07 • 9002 перегляди

"Її все влаштовує": експерт пояснив, чому Олена Дума блокує прийняття законопроєкту про реформу АРМА

13:08 • 11157 перегляди

Білий дім після пропозиції "перемир'я" путіна відповів: Трамп хоче постійного припинення вогню

Ексклюзив
12:59 • 17164 перегляди

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується

Ексклюзив
12:30 • 17081 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів

12:00 • 11940 перегляди

Ватикан підтвердив: початок конклаву для обрання нового Папи - 7 травня

Ексклюзив
11:54 • 17805 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта

Ексклюзив
28 квітня, 05:58 • 65091 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня

27 квітня, 19:17 • 57313 перегляди

Україна та США домовились про важливий пункт угоди про надра: деталі від Шмигаля

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+16°
2м/с
23%
758 мм
Популярнi новини

Індія та Пакистан четвертий день не припиняють перестрілки на кордоні Кашміру

28 квітня, 07:18 • 19907 перегляди

У Києві та низці областей поширилася повітряна тривога на тлі загрози балістики

28 квітня, 08:15 • 14129 перегляди

москва чекає від України "сигналів" для прямих переговорів - російські "ЗМІ"

28 квітня, 08:18 • 11923 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 24743 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 24143 перегляди
Публікації

Головний юрист НБУ поза законом? Розслідування справи Зими гальмується
Ексклюзив

12:59 • 17154 перегляди

Мʼяч на полі НАЗК: у голови наглядової ради Держзембанку реальний конфлікт інтересів
Ексклюзив

12:30 • 17074 перегляди

Ремонт без стресу: з чого почати та як не зійти з глузду у процесі – поради експерта
Ексклюзив

11:54 • 17802 перегляди

Тиждень випробувань і натхнення: астрологічний прогноз на 28 квітня – 5 травня
Ексклюзив

28 квітня, 05:58 • 65085 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 167024 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Руслан Кравченко

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Ватикан

Реклама
УНН Lite

"Грішники" зібрали у світі понад 160 млн доларів за два вікенди: у США новий фільм Раяна Куглера потіснив "Minecraft"

13:22 • 4582 перегляди

Зірка кіносаги "Гаррі Поттер" Руперт Грінт вдруге став батьком

28 квітня, 08:56 • 24456 перегляди

OutKast, Сінді Лопер та The White Stripes увійдуть до Зали слави рок-н-ролу

28 квітня, 08:46 • 25047 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 139637 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 54246 перегляди
Актуальне

Фокс Ньюс

Facebook

Instagram

Шахед-136

Сухий Су-27

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

Київ • УНН

 • 4168 перегляди

У травні алергікам слід остерігатися пилку дерев, лугових трав та злакових культур, особливо жита. Важливо стежити за прогнозом алергенів і дотримуватися рекомендацій лікарів.

Сезон алергії: на що звернути увагу у травні та як полегшити симптоми

У травні, коли усе навколо розцвітає, багато людей починає страждати алергією на пилок різних рослин. У зв’язку з початком активного цвітіння дерев, злаків та інших рослин, алергіки можуть відчувати закладеність носа, чхання, свербіж очей і навіть проблеми з диханням. УНН дізнався, які рослини найбільш небезпечні в цей період, і як правильно захиститися від їхнього впливу. 

На що може бути алергія в травні?

За словами Віолетти Олійник, алерголога Медичного дому Odrex, у травні квітнуть дерева, лугові трави та злакові культури. 

Травень – це місяць, коли ми квітнуть різноманітні культури, які в свою чергу можуть виступати алергенами. Це цвітіння дерев, лугових трав та злакових культур. Деякі з них починають своє цвітіння вже на початку місяця, деякі – з кінця травня

- пояснює лікар.

Наприкінці травня активно починають цвісти злакові трави. 

"Серед них найпоширенішими є насамперед жито, також тимофіївка та гречані",- додала Олійник.

Як пояснила професорка та лідерка аеробіологічного напрямку в Україні Вікторія Родінкова, у травні основним чинником будуть злаки.

"Ні в якому разі не пух тополі, який алергію не викликає, бо є не пилком, а насінням рослин", - зазначила експерт.

Але не пилком єдиним з травня і до жовтня буде небезпечним довкілля. Буде ще багато алергенних спор грибів. Деякі з них, як-от альтернарія, діють в синергії з пилком злаків (а це - газонна трава, її повно в містах та на луках), викликаючи алергію разом зі злаками

-додала професорка.

Як захистити себе у сезон кліщів – поради інфекціоніста06.04.25, 08:00 • 208219 переглядiв

Зокрема, за інформацією ресурсу "Алергопрогноз" розповсюдження пуху тополі припадає на кінець квітня — у травні найчастіше збігається у часі з початком цвітіння злаків. Саме їхній пилок є одним з найагресивніших на території нашої країни, через те, що його не видно неозброєним оком.

Крім того, результати молекулярного тестування в Україні показали, що пилок тополі викликав алергію тільки у 0,4 % чутливих осіб. 

Симптоми алергії

Основними симптомами сезонної алергії, або так званого полінозу, за словами Олійник, є закладеність носа, часте чхання, прозорі виділення з носа, свербіж, почервоніння та набряк очей, сухий надсадний кашель. 

Інколи ці симптоми можуть бути комбіновані ще з висипкою на тілі, яка супроводжується сильним свербежем. Ці симптоми можуть бути небезпечні тим, що вони схожі на звичайне ГРВІ. І тому важливо провести диференційну діагностику для того, щоб точно встановити діагноз, оскільки лікування гострої вірусної інфекції та лікування алергії значно відрізняється

- пояснила експерт.

Як зменшити прояви сезонної алергії

В першу чергу Вікторія Родінкова рекомендує стежити за прогнозним модулем концентрацій алергенів. Завдяки йому можна дізнатися, у які дні та години потрібно уникати контактів з потенційно високими рівнями пилку у вашому регіоні. 

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні26.03.25, 16:20 • 310694 перегляди

"Він (прогнозний модуль,-ред.) заснований на реальних даних пилку, які ми збирали і збираємо в Україні",- розповіла Роднікова.

Експертка зазначила, що аби зменшити прояви сезонної алергії, з основного — не виходити на вулицю в періоди активного цвітіння. Також потрібно змінювати одяг, взуття, мити очі, ніс та голову після контакту з пилком. За словами Роднікової, також можна носити маску у періоди активного цвітіння, а також окуляри - щоб захистити очі.

Крім того, рекомендується встановлювати в себе вдома тонкодисперсний фільтр, який не пропускає пилок в приміщення. 

Важливо і не забувати про вологе прибирання, яке допоможе позбутися алергенів з меблів та підлоги.

Солодощі в дитячому раціоні: педіатр пояснила, коли можна і скільки21.04.25, 12:18 • 43894 перегляди

А от Віолетта Олійник, в свою чергу рекомендує симптоматичне лікування.

"Це антигістамінні препарати, сольові розчини для промивання носа, спеціальні спреї для носа та краплі для очей.

Також важливо не забувати, що до сезону алергії повинна бути підготовка за 2 тижні до початку цвітіння – це можуть бути антигістамінні препарати, спреї або краплі, залежно від проявів",- пояснила експерт.

Крім того, вона підкреслила, що є і є специфічне лікування алергії, яке дозволяє не просто прибрати симптоми, а й полікувати її. 

Захист від раку печінки та деменції: ЦГЗ про неочікувану користь вакцинації28.04.25, 13:46 • 2368 переглядiв

"Це називається АСІТ (алерген-специфічна імунотерапія). Таке лікування достатньо тривале, воно займає від 3 до 5 років. Для цього потрібно звернутися до алерголога, який допоможе провести специфічний пошук алергену та призначить схему лікування",-пояснила Олійник.

За словами експертки, слід звернути увагу і на своє харчування в цей період. 

"Важливо також пити достатню кількість води. І важливо пам'ятати, що в багатьох випадках, якщо ви маєте поліноз, то в сезон у вас мають бути і певні харчові обмеження, тому що більшість цвітінь дають перехресні реакції з деякими продуктами харчування, наприклад, з горіхами або фруктами",-зазначила Олійник.

Пилок дерев та пиловий кліщ: алерголог пояснила, на що весною може бути алергія та як з нею боротися13.03.25, 15:47 • 133428 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоЗдоров'я
Україна
Brent
$65.11
Bitcoin
$93,972.30
S&P 500
$5,520.50
Tesla
$285.54
Газ TTF
$32.38
Золото
$3,339.76
Ethereum
$1,781.95