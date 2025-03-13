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Пилок дерев та пиловий кліщ: алерголог пояснила, на що весною може бути алергія та як з нею боротися

Київ • УНН

 • 133386 перегляди

Навесні алергія виникає на пилок дерев (вільхи, берези) та пилового кліща. Алерголог Майя Руселевич радить методи профілактики та лікування, зокрема, зменшення контакту з алергенами.

Пилок дерев та пиловий кліщ: алерголог пояснила, на що весною може бути алергія та як з нею боротися

Весною алергія може бути, перш за все, на пилок дерев: вільхи, ліщини, берези. Також пиловий кліщ є у повітрі у великій кількості. Про це журналісту УНН розповіла алерголог, пульмонолог та педіатр, к.м.н., healthy lifestyle doctor Майя Руселевич та надала поради щодо лікування та профілактики при проявах алергії.

Основні активні алергени в березні-квітні

В нас вже активно квітнуть дерева: вільха, береза, ясен, ліщина. Це основні провокатори, які викликають симптоми полінозу (алергічне захворювання, що викликається пилком рослин - ред.) Також активна зараз велика концентрація плісняви, тому що теплішає й в ґрунті, на траві, в залишках листя розмножуються спори грибів. Пиловий кліщ також у великій кількості є в повітрі

- розповіла Руселевич.

Руселевич також пояснила, як відрізнити сезон алергії від застудних проявів.

"Симптоми тривають понад тиждень, тому що сезон полінації триває більш тривалий період три-чотири тижні й більше. Також при алергії є позитивна динаміка після прийняття антигістамінних препаратів, немає температури", - сказала алерголог.

Також за її словами, при алергії може бути сльозотеча, свербіння, як в очах, так в носі, утруднене носове дихання, яскраво виражене свербіння і в загальних аналізах крові можна побачити еозинофільне запалення.

Методи профілактики та лікування

Потрібно зменшити контакт з алергеном. Це називається елімінаційний режим, тобто ми повинні вдягати окуляри, головні убори, коли виходимо на вулицю. Прийти з вулиці та зняти все це, прийняти душ, промити ніс за допомогою ізотонічних сольових розчинів, використати назальний спрей або назальний душ, штучну сльозу в очі. Робити вологе прибирання. Використовувати зволожувач повітря - 40-60% оптимальна вологість

- порадила Руселевич.

За її словами, також можна поставити очищувачі повітря з гепофільтрами.

"Якщо є вітряна погода, то закрити вікна, увімкнути кондиціонер. Купаємо домашніх улюбленців, тому що вони перенощики пилку, це профілактика. При лікуванні ми застосовуємо назальний душ для носа, антигістамінні препарати сучасного покоління, не седативні", - розповіла алерголог.

Руселевич зазначила, що якщо цього недостатньо, потрібно застосовувати топічні антигістамінні препарати, є препарати в ніс, є в очі.

"Якщо цього не достатньо використовуємо топічні стероїдні препарати. Але правильне лікування алергії - це алерген специфічна імунотерапія, яка проводиться після обстеження пацієнта, виявлення головного мажорного алергену і ефект алерговакцинації, тобто наша мета - привчити організм нормально реагувати на потенційний алерген", - пояснила Руселевич.

Руселевич розповіла, чи може весняна алергія загострити інші захворювання та які.

Весняна алергія може загострювати інші захворювання, особливо у людей, які мають атопічний марш (це коли кашель, сльозотеча, риніт - ред.), тобто вони можуть мати не тільки поліноз, алергічний риніт, алергічний кон'юнктивіт. Вони можуть мати ще сезонну бронхіальну астму. Люди з хронічними обструктивними захворюваннями легень теж можуть мати загострення. Особливо вразливими є люди з серцево-судинними захворюваннями, з гіпертонією, з цукровим діабетом, тобто люди з хронічними захворюваннями

- сказала Руселевич.

Тому вона наголосила, що потрібно своєчасно звернутися до лікаря-алерголога, якщо є симптоми алергії й застосовувати маски, промивати ніс й прийняти антигістамінні препарати. Якщо є утруднене дихання, застосовувати бронхолітичні препарати для розширення бронхів.

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Популярні помилки при лікування сезонної алергії

"Люди не звертаються за допомогою до алерголога, не знають, на що в них алергія вважаючи це застуда, приймають антибіотики, приймають парацетамол, ібупрофен. Дуже тривалий час крапають судинозвужувальні препарати в ніс, що призводить до атрофії слизової носа і навіть до медикаментозного алергічного риніту. Не намагаються лікувати алергію правильно за допомогою АСІТ (алерген-специфічна імунотерапія), використовують великі дози гормональних препаратів для того, щоб зупинити симптоми. Передозовують антигістамінні ліки, в тому числі гормональні препарати й без призначення, без необхідності приймають антибактеріальні препарати", - сказала Руселевич.

Алерголог наголосила, що це впливає на загальний стан організму, на всі органи та системи.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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