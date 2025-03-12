Як розпізнати пневмонію: симптоми та поради лікаря

Осінь, зима та весна — це час частих респіраторних інфекцій, сезон грипу, аденовірусів і COVID-19, а також збільшення випадків пневмонії. Як відрізнити, коли це лише вірусна інфекція, а коли необхідно звернутися до лікаря, щоб уникнути небезпечних наслідків та як розпізнати пневмонію розповіла журналісту УНН PhD, лікар-терапевт Ганна Дегтярьова.

Дегтярьова зазначила, що у той час, як вірусні інфекції часто мають легкий перебіг і минають самостійно, пневмонія є серйознішим захворюванням, що потребує медичної допомоги. Без своєчасного лікування вона може призвести до тяжких ускладнень.

Вірусна інфекція чи пневмонія?

Лікар пояснила, що вірусні інфекції здебільшого уражають верхні дихальні шляхи – ніс, горло, бронхи. Вони зазвичай починаються з першіння чи болю в горлі, загального нездужання, закладеності носа, головного болю і підвищеної температури. Кашель при вірусній інфекції зазвичай сухий. Температура може сягати високих значень, особливо при грипі, і супроводжуватися ломотою в тілі, болем у м’язах, проте добре знижується жарознижувальними засобами.

Лікування вірусних інфекцій є симптоматичним: застосовуються жарознижувальні препарати, рясне пиття, пастилки для горла. У цей період важливо дотримуватися постільного режиму та залишатися вдома, щоб не поширювати інфекцію. У більшості випадків симптоми минають через 5–7 днів, а покращення настає вже на 3-й день - розповіла Дегтярьова.

Дегтярьова зауважила, що багато препаратів від кашлю, які широко використовуються для його пригнічення, не мають науково доведеної ефективності. Також вона наголосила, що антибіотики при вірусних інфекціях не застосовуються, оскільки вони не діють на віруси. На початкових стадіях вірусної інфекції немає необхідності у проведенні аналізів крові чи рентгенографії, адже маркери запалення зазвичай залишаються низькими, а інфільтрат у легенях ще не формується. Тому варто "заощадити" зайву дозу опромінення.

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Коли вірусна інфекція переростає в пневмонію?

"Якщо на 4-й день захворювання стан не покращується, а навпаки, погіршується (зберігається висока температура, з’являється задишка або біль у грудях, що посилюється при диханні), це може свідчити про розвиток бактеріальної пневмонії. У такому випадку необхідно терміново звернутися до лікаря для діагностики та лікування", - пояснила лікар-терапевт.

Як розпізнати пневмонію?

Дегтярьова розповіла, що пневмонія може розвиватися самостійно, як первинна інфекція, або як ускладнення вірусної інфекції. Це серйозне захворювання, що вимагає застосування антибактеріальних препаратів, а в деяких випадках – навіть госпіталізації.

Лікар-терапевт назвала симптоми пневмонії:

вологий кашель із мокротинням жовтого чи зеленого кольору, інколи з домішками крові;

висока температура та/або озноб, що погано піддаються жарознижувальним препаратам або знижуються лише на короткий час;

задишка і біль у грудях, що посилюється при диханні (може свідчити про ураження плеври – оболонки легень, багатої на нервові закінчення);

виражена слабкість, зниження працездатності, втрата апетиту. У тяжких випадках – кисневе голодування, що проявляється посинінням губ і пальців.

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Особливості пневмонії у людей похилого віку та пацієнтів із хронічними захворюваннями

Особливої уваги потребують літні пацієнти, адже у них єдиним симптомом пневмонії може бути сплутаність свідомості або дезорієнтація! У пацієнтів із цукровим діабетом, серцево-судинними, нирковими чи легеневими захворюваннями пневмонія може мати нетиповий перебіг. Вона нерідко проходить без підвищення температури, кашлю чи задишки. Часто єдиними проявами можуть бути різке погіршення самопочуття, виражена слабкість або делірій - пояснила Дегтярьова.

За її словами, окрему групу ризику становлять пацієнти з імунодефіцитом (наприклад, ті, хто приймає імуносупресивні препарати, стероїди або має виражений діабет). У них пневмонія нерідко має важкий перебіг і високий ризик ускладнень, тому візит до лікаря та лікування слід розпочинати якомога раніше.

Так коли ж звертатися до лікаря при респіраторній інфекції?

Дегтярьова заявила, що термінова консультація лікаря необхідна, якщо:

температура зберігається вище 38°C понад 3 дні і не знижується після прийому жарознижувальних засобів;

з’явилася задишка або утруднене дихання;

кашель супроводжується кров’янистим мокротинням або мокротинням жовтого чи зеленого кольору;

стан швидко погіршується, з’являються нові симптоми;

є хронічні захворювання серця чи легень або ослаблена імунна система;

у літнього пацієнта раптово виникла сплутаність свідомості або дезорієнтація.

Коли можна не поспішати до лікаря?

Як пояснює лікар-терапевт, якщо у вас немає серйозних факторів ризику, а симптоми легкі, звернення до лікаря можна відкласти за таких умов:

температура нижче 38°C;

сухий кашель, без мокротиння незвичайного кольору;

відсутність задишки та болю в грудях;

закладеність носа, нежить, біль у горлі;

відсутність хронічних захворювань та імуносупресії.

"Більшість вірусних інфекцій минають без ускладнень, але пильність необхідна. Пневмонія – серйозне захворювання, яке не можна ігнорувати. Головне – вчасно розпізнати симптоми та звернутися за медичною допомогою при перших тривожних сигналах", - сказала Дегтярьова.

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