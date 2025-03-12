Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Осень, зима и весна — это время частых респираторных инфекций, сезон гриппа, аденовирусов и COVID-19, а также увеличение случаев пневмонии. Как отличить, когда это только вирусная инфекция, а когда необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать опасных последствий и как распознать пневмонию рассказала журналисту УНН PhD, врач-терапевт Анна Дегтярева.

Дегтярева отметила, что в то время, как вирусные инфекции часто имеют легкое течение и проходят самостоятельно, пневмония является более серьезным заболеванием, требующим медицинской помощи. Без своевременного лечения она может привести к тяжелым осложнениям.

Вирусная инфекция или пневмония?

Врач объяснила, что вирусные инфекции в основном поражают верхние дыхательные пути – нос, горло, бронхи. Они обычно начинаются с першения или боли в горле, общего недомогания, заложенности носа, головной боли и повышенной температуры. Кашель при вирусной инфекции обычно сухой. Температура может достигать высоких значений, особенно при гриппе, и сопровождаться ломотой в теле, болью в мышцах, однако хорошо снижается жаропонижающими средствами.

Лечение вирусных инфекций является симптоматическим: применяются жаропонижающие препараты, обильное питье, пастилки для горла. В этот период важно соблюдать постельный режим и оставаться дома, чтобы не распространять инфекцию. В большинстве случаев симптомы проходят через 5–7 дней, а улучшение наступает уже на 3-й день - рассказала Дегтярева.

Дегтярева отметила, что многие препараты от кашля, которые широко используются для его подавления, не имеют научно доказанной эффективности. Также она подчеркнула, что антибиотики при вирусных инфекциях не применяются, поскольку они не действуют на вирусы. На начальных стадиях вирусной инфекции нет необходимости в проведении анализов крови или рентгенографии, ведь маркеры воспаления обычно остаются низкими, а инфильтрат в легких еще не формируется. Поэтому стоит "сэкономить" лишнюю дозу облучения.

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Когда вирусная инфекция перерастает в пневмонию?

"Если на 4-й день заболевания состояние не улучшается, а наоборот, ухудшается (сохраняется высокая температура, появляется одышка или боль в груди, усиливающаяся при дыхании), это может свидетельствовать о развитии бактериальной пневмонии. В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и лечения", - пояснила врач-терапевт.

Как распознать пневмонию?

Дегтярева рассказала, что пневмония может развиваться самостоятельно, как первичная инфекция, или как осложнение вирусной инфекции. Это серьезное заболевание, требующее применения антибактериальных препаратов, а в некоторых случаях – даже госпитализации.

Врач-терапевт назвала симптомы пневмонии:

влажный кашель с мокротой желтого или зеленого цвета, иногда с примесями крови;

высокая температура и/или озноб, плохо поддающиеся жаропонижающим препаратам или снижающиеся лишь на короткое время;

одышка и боль в груди, усиливающаяся при дыхании (может свидетельствовать о поражении плевры – оболочки легких, богатой нервными окончаниями);

выраженная слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита. В тяжелых случаях – кислородное голодание, проявляющееся посинением губ и пальцев.

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Особенности пневмонии у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями

Особого внимания требуют пожилые пациенты, ведь у них единственным симптомом пневмонии может быть спутанность сознания или дезориентация! У пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, почечными или легочными заболеваниями пневмония может иметь нетипичное течение. Она нередко проходит без повышения температуры, кашля или одышки. Часто единственными проявлениями могут быть резкое ухудшение самочувствия, выраженная слабость или делирий - пояснила Дегтярева.

По ее словам, отдельную группу риска составляют пациенты с иммунодефицитом (например, те, кто принимает иммуносупрессивные препараты, стероиды или имеет выраженный диабет). У них пневмония нередко имеет тяжелое течение и высокий риск осложнений, поэтому визит к врачу и лечение следует начинать как можно раньше.

Так когда же обращаться к врачу при респираторной инфекции?

Дегтярева заявила, что срочная консультация врача необходима, если:

температура сохраняется выше 38°C более 3 дней и не снижается после приема жаропонижающих средств;

появилась одышка или затрудненное дыхание;

кашель сопровождается кровянистой мокротой или мокротой желтого или зеленого цвета;

состояние быстро ухудшается, появляются новые симптомы;

есть хронические заболевания сердца или легких или ослаблена иммунная система;

у пожилого пациента внезапно возникла спутанность сознания или дезориентация.

Когда можно не спешить к врачу?

Как объясняет врач-терапевт, если у вас нет серьезных факторов риска, а симптомы легкие, обращение к врачу можно отложить при следующих условиях:

температура ниже 38°C;

сухой кашель, без мокроты необычного цвета;

отсутствие одышки и боли в груди;

заложенность носа, насморк, боль в горле;

отсутствие хронических заболеваний и иммуносупрессии.

"Большинство вирусных инфекций проходят без осложнений, но бдительность необходима. Пневмония – серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать. Главное – вовремя распознать симптомы и обратиться за медицинской помощью при первых тревожных сигналах", - сказала Дегтярева.

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