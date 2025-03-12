Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16992 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31983 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66514 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216052 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124006 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392822 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311684 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213991 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244344 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255189 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46769 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133496 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15890 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15316 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

18:13 • 12824 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133497 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216052 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392822 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255002 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311684 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3742 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15318 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46770 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72354 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57418 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Киев • УНН

 • 123677 просмотра

Врач-терапевт Анна Дегтярева рассказала, как отличить вирусную инфекцию от пневмонии, какие симптомы пневмонии и когда необходимо срочно обращаться к врачу.

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

Осень, зима и весна — это время частых респираторных инфекций, сезон гриппа, аденовирусов и COVID-19, а также увеличение случаев пневмонии. Как отличить, когда это только вирусная инфекция, а когда необходимо обратиться к врачу, чтобы избежать опасных последствий и как распознать пневмонию рассказала журналисту УНН PhD, врач-терапевт Анна Дегтярева.

Дегтярева отметила, что в то время, как вирусные инфекции часто имеют легкое течение и проходят самостоятельно, пневмония является более серьезным заболеванием, требующим медицинской помощи. Без своевременного лечения она может привести к тяжелым осложнениям.

Вирусная инфекция или пневмония?

Врач объяснила, что вирусные инфекции в основном поражают верхние дыхательные пути – нос, горло, бронхи. Они обычно начинаются с першения или боли в горле, общего недомогания, заложенности носа, головной боли и повышенной температуры. Кашель при вирусной инфекции обычно сухой. Температура может достигать высоких значений, особенно при гриппе, и сопровождаться ломотой в теле, болью в мышцах, однако хорошо снижается жаропонижающими средствами.

Лечение вирусных инфекций является симптоматическим: применяются жаропонижающие препараты, обильное питье, пастилки для горла. В этот период важно соблюдать постельный режим и оставаться дома, чтобы не распространять инфекцию. В большинстве случаев симптомы проходят через 5–7 дней, а улучшение наступает уже на 3-й день

- рассказала Дегтярева.

Дегтярева отметила, что многие препараты от кашля, которые широко используются для его подавления, не имеют научно доказанной эффективности. Также она подчеркнула, что антибиотики при вирусных инфекциях не применяются, поскольку они не действуют на вирусы. На начальных стадиях вирусной инфекции нет необходимости в проведении анализов крови или рентгенографии, ведь маркеры воспаления обычно остаются низкими, а инфильтрат в легких еще не формируется. Поэтому стоит "сэкономить" лишнюю дозу облучения.

За неделю на ОРВИ болеет по 250-270 тыс. украинцев, регистрируют преимущественно грипп: когда закончится эпидсезон07.03.25, 12:18 • 13032 просмотра

Когда вирусная инфекция перерастает в пневмонию?

"Если на 4-й день заболевания состояние не улучшается, а наоборот, ухудшается (сохраняется высокая температура, появляется одышка или боль в груди, усиливающаяся при дыхании), это может свидетельствовать о развитии бактериальной пневмонии. В таком случае необходимо срочно обратиться к врачу для диагностики и лечения", - пояснила врач-терапевт.

Как распознать пневмонию?

Дегтярева рассказала, что пневмония может развиваться самостоятельно, как первичная инфекция, или как осложнение вирусной инфекции. Это серьезное заболевание, требующее применения антибактериальных препаратов, а в некоторых случаях – даже госпитализации.

Врач-терапевт назвала симптомы пневмонии:

  • влажный кашель с мокротой желтого или зеленого цвета, иногда с примесями крови;
    • высокая температура и/или озноб, плохо поддающиеся жаропонижающим препаратам или снижающиеся лишь на короткое время;
      • одышка и боль в груди, усиливающаяся при дыхании (может свидетельствовать о поражении плевры – оболочки легких, богатой нервными окончаниями);
        • выраженная слабость, снижение работоспособности, потеря аппетита. В тяжелых случаях – кислородное голодание, проявляющееся посинением губ и пальцев.

          В Киеве выявлено почти 22100 случаев заболевания гриппом, ОРВИ и COVID10.03.25, 14:40 • 25303 просмотра

          Особенности пневмонии у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями

          Особого внимания требуют пожилые пациенты, ведь у них единственным симптомом пневмонии может быть спутанность сознания или дезориентация! У пациентов с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми, почечными или легочными заболеваниями пневмония может иметь нетипичное течение. Она нередко проходит без повышения температуры, кашля или одышки. Часто единственными проявлениями могут быть резкое ухудшение самочувствия, выраженная слабость или делирий

          - пояснила Дегтярева.

          По ее словам, отдельную группу риска составляют пациенты с иммунодефицитом (например, те, кто принимает иммуносупрессивные препараты, стероиды или имеет выраженный диабет). У них пневмония нередко имеет тяжелое течение и высокий риск осложнений, поэтому визит к врачу и лечение следует начинать как можно раньше.

          Так когда же обращаться к врачу при респираторной инфекции?

          Дегтярева заявила, что срочная консультация врача необходима, если:

          • температура сохраняется выше 38°C более 3 дней и не снижается после приема жаропонижающих средств;
            • появилась одышка или затрудненное дыхание;
              • кашель сопровождается кровянистой мокротой или мокротой желтого или зеленого цвета;
                • состояние быстро ухудшается, появляются новые симптомы;
                  • есть хронические заболевания сердца или легких или ослаблена иммунная система;
                    • у пожилого пациента внезапно возникла спутанность сознания или дезориентация.

                      Когда можно не спешить к врачу?

                      Как объясняет врач-терапевт, если у вас нет серьезных факторов риска, а симптомы легкие, обращение к врачу можно отложить при следующих условиях:

                      • температура ниже 38°C;
                        • сухой кашель, без мокроты необычного цвета;
                          • отсутствие одышки и боли в груди;
                            • заложенность носа, насморк, боль в горле;
                              • отсутствие хронических заболеваний и иммуносупрессии.

                                "Большинство вирусных инфекций проходят без осложнений, но бдительность необходима. Пневмония – серьезное заболевание, которое нельзя игнорировать. Главное – вовремя распознать симптомы и обратиться за медицинской помощью при первых тревожных сигналах", - сказала Дегтярева.

                                Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог07.03.25, 10:52 • 223973 просмотра

                                Анна Мурашко

                                Анна Мурашко

                                Здоровье
                                Украина
                                Киев
                                Brent
                                $66.30
                                Bitcoin
                                $84,052.20
                                S&P 500
                                $5,096.39
                                Tesla
                                $240.21
                                Газ TTF
                                $36.40
                                Золото
                                $3,057.44
                                Ethereum
                                $1,819.20