Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

С приходом весны нашему организму необходима особая поддержка, ведь после холодного зимнего периода, когда свежие овощи и фрукты не так доступны, часто наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов. Это может повлиять на общее состояние здоровья, вашу энергию и иммунитет. Важно помочь организму восстановить свои ресурсы, чтобы чувствовать себя хорошо и энергично.

Как правильно сбалансировать рацион, какие продукты стоит добавлять в меню, а также как позаботиться о достаточном количестве витаминов и микроэлементов в весенний период — УНН рассказала нутрициолог Татьяна Симчук.

Весной, так же как и после зимы, нужно готовить организм, давать ему ту же полезную энергию. Очень часто зимой не хватает витаминов, микроэлементов, поэтому весной, когда начинается сезон овощей, фруктов, хоть они еще парниковые, но все равно очень важно добавлять их в свой рацион - пояснила нутрициолог.

Тем не менее, как отметила эксперт, потреблять больше овощей и фруктов нужно не только весной, а в любое время года.

"Многие назначают дополнительные добавки, кто-то их и без назначения употребляет, такие особенно как витамин D. Потому что, как мы знаем, зимой его практически нереально получить. Ну и летом это маловероятно, но все равно и зимой, и весной этот витамин нам необходим", - отметила Симчук.

В марте еще нет достаточного количества свежих овощей и фруктов, однако нутрициолог советует обратить внимание на ягоды.

Это такие природные, супер-мега крутые антиоксиданты, которые доступны. Они продаются и в замороженном виде, ну и скоро их и свежими будут продавать - сказала эксперт.

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А вот по поводу того, как сбалансировано питаться весной, экспертка советует не ограничивать себя. По ее словам, в первую очередь важно предоставить организму необходимые белки и углеводы, а затем добавлять продукты, которые нравятся.

Что такое сбалансированное питание?

По словам нутрициолога, правильный рацион не меняется в зависимости от времени года, но можно разнообразить его сезонными продуктами.

Углеводы у нас весь год те же самые, ты их никак не изменишь, потому что они есть в любые сезоны года. Есть разные схемы сбалансированной тарелки. Но в чем их суть? Есть такая тарелка, которая делится на три части, то есть основную часть занимают овощи и фрукты — клетчатка, затем 1/4 занимают сложные углеводы, и следующую 1/4 занимают белковые продукты. Это в принципе хорошо, но для более сбалансированного питания стоит добавлять ненасыщенные жиры, такие как масла, авокадо, орехи, поскольку мы часто получаем избыток насыщенных жиров из мяса и белковых продуктов - говорит Симчук.

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Также она порекомендовала добавлять сейчас больше зелени в свой рацион.

"Вот сейчас начинается сезон зелени, так что 100% я рекомендую добавлять по 5-10 г зелени к своей тарелке", - подчеркнула Симчук.

Кроме того, нутрициолог подчеркнула, что составлять свою тарелку необходимо из простых продуктов.

"Важно использовать максимально доступные продукты, не акцентируя внимание на сложных, таких как красная рыба. Сельдь и скумбрия также являются полезными и доступными вариантами", - подытожила эксперт.

Рецепты от нутрициолога

Один из любимых быстрых и полезных рецептов нутрициолога - паштет из куриной печени.

"Его можно использовать как на завтрак. К нему можно добавить еще какие-то овощи, зелень. Так же ягоды, кстати, можно добавить и сделать его таким чуть сладковатым", - объяснила Симчук.

Особенно он полезен для женщин, у которых есть, например, анемия. Вот этот паштетик, он поможет поднять уровень ферритина в крови. Без каких-либо препаратов, без каких-либо добавок. Тем самым он улучшит уровень энергии и настроение в целом - говорит эксперт.

Рецепт паштета

Ингредиенты:

300-400г куриной печени;

1 морковь (средняя);

1 луковица (средняя);

1 яблоко (среднее);

30г сливочного масла;

соль+специи по вкусу.

Способ приготовления:

Жарим печень вместе с нарезанным луком и морковью под крышкой. За 5 минут до готовности печени + нарезанное яблоко и сливочное масло. Продолжить жарить (тушить) еще 5-7 минут. Немного охладить и перебить все блендером.

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Также Татьяна Симчук поделилась с УНН вкусным рецептом теплого салата из печени, который стоит попробовать приготовить каждому.

Рецепт теплого салата

Ингредиенты:

куриная печень - 300 гр;

помидоры - 2 шт;

красный лук - ½ головки;

болгарский перец - ½ большого перца;

руккола - сколько хотите;

грецкие орехи - 30 гр;

петрушка - по вкусу;

соль, перец, лимонный сок - по вкусу;

оливковое масло - 1-2 ст.л.

Способ приготовления: