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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 11:59  •  25209 просмотра

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Чтобы предотвратить авитаминоз весной, рекомендуется разнообразная диета с большим количеством овощей, фруктов.

Недостаточное количество овощей и фруктов в рационе осенне-зимнего периода вызывает весной гиповитаминоз - дефицит витаминов в организме. О симптомах и как этому помочь, в комментарии УНН рассказал врач-эксперт по вопросам общественного здоровья, кандидат медицинских наук Отто Стойка.

Весной мы часто начинаем задумываться о недостатке витаминов - гиповитаминозе. Особенно остро встает вопрос недостатка витамина D, вырабатываемого под действием солнца. Но, любовь к фаст-фуду может спровоцировать недостаток и других витаминов и микроэлементов.

"Когда человек очень любит переработанные продукты, то, вероятнее всего, у него будет гиповитаминоз по многим витаминам", - говорит врач.

Также он обратил внимание на витамин В12, который традиционно ассоциируется с употреблением мяса, потому что в растительных продуктах его фактически нет.

"Это такой достаточно уникальный в этом отношении витамин. Он может накапливаться в организме, поэтому люди, которые не едят пищу животного происхождения, у них в течение нескольких лет может быть компенсация. Но считается, что все равно со временем, если долго практикует человек и не ест животных продуктов, то у него это может быть дефицитом. Надо очень грамотно подходить к своему питанию и компенсировать витамин. Некоторые даже В12, или другие витамины, чтобы это компенсировать", - добавляет врач.

Стойка рассказал, что лучше потреблять, чтобы пополнять витамины, которых не хватало зимой.

"Витамин А, D, Е, К - витамины жирорастворимые. Витамин D - это витамин, который есть в рыбе, маслах, но больше всего мы его получаем от солнца через кожу, когда у нас сезон "открытых рук". В зимний период наблюдается частая недостаточность этого витамина. Поэтому его здоровым людям рекомендуют принимать как пищевую добавку. Так же можем говорить о витамине С, который попадает с фруктами, овощами и, например, с зеленью. Также его много в отваре шиповника, который рекомендуют не забывать употреблять", - говорит медик.

Но в целом медик рекомендует не выбирать продукты по наличию в них того или иного витамина - а добавить в свой рацион больше разнообразных овощей и фруктов. По общему правилу, они должны составлять 50% от дневного рациона. И эту часть рациона можно пропорционально разделить между овощами и фруктами. Врач также советует не пренебрегать квашеными продуктами, которые улучшают пищеварение.

Стойка отметил, что прежде всего необходимо разнообразить потребление пищи: "Например, овощи должны дополняться с белковой пищей. Потому что белковая пища - это четверть рациона. И еще четверть - углеводы - это каши, цельнозерновой хлеб, картофель. То есть вот такой такой баланс должен быть: преимущество с овощами, но разнообразие все равно мы даем, то есть это будет как раз профилактика гиповитаминозов".

Если говорить о комплексе, о проблемах, чтобы их избежать, необходимо в первую очередь налаживать здоровое разнообразное питание с большим количеством овощей, фруктов и разнообразие белков, жиров, углеводов. Жиры тоже помогают усваиваться витаминам, особенно о растительных жирах

- добавляет врач-эксперт.

Но, замечает Стока, есть другая проблема - даже если человек сбалансирует свой рацион, то остается открытым вопрос - насколько его организм способен усвоить полученные из пищи витамины.

"Здесь еще другая проблема, что человек, если даже будет подбирать продукты, то необходимо учитывать, насколько усваиваются у него витамины, насколько качественно работает желудочно-кишечный тракт, потому что надо, чтобы был здоровый желудок, который именно не только усваивает витамины, но и может их производить. Поэтому важно, чтобы именно была нормальная работа кишечника, что также зависит от употребления сбалансированной пищи, чтобы было качественное усвоение этих продуктов и витаминов", - добавляет Стойка.

По его словам, специфических симптомов от авитаминоза может и не быть, но, например, это может просто быть общая усталость, однако, "трудно определить на глаз, человек не доспал или он устал от конкретной нехватки витамина".

Также симптомами гиповитаминоза может быть ломкость ногтей и волос, а также сухость кожи, но это не обязательно.

"То есть нет такого специфического симптома гиповитаминоза, но какие-то такие нарушения, которые иным образом не проявляются, могут намекнуть на гиповитаминоз. Например, усталость, или быстрая усталость может указывать на недостаток витамина D. Заподозрить гиповитаминоз можно по общим симптомам, но точно может указать семейный врач", - добавляет Стойка.

Напоследок он отметил, что стресс, особенно в условиях войны, может влиять на то, что хуже работает желудок и хуже усваиваются продукты, что может привести к дефициту витаминов в организме.

Как сделать физические упражнения привычкой: перечислили 6 советов25 января 2024, 05:00 • 57476 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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