Черная пятница — не только сезон скидок, но и время повышенной активности мошенников. Под видом выгодных предложений они могут выманивать деньги и платежные данные. В МВД рассказали, как в самый разгар акций и распродаж не стать жертвой мошенников, передает УНН.

Фейковые сайты магазинов, поддельные объявления, подозрительно низкие цены и фишинговые ссылки — лишь часть схем, которыми могут воспользоваться злоумышленники - сообщили правоохранители.

Как не попасться на крючок аферистов и защитить свои средства во время онлайн-шопинга, можно увидеть на инфографике

Страх упустить выгоду: почему «Чёрная пятница» заставляет нас покупать даже ненужное