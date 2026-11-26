Как не попасться на удочку мошенников в Чёрную пятницу — правоохранители дали советы
Киев • УНН
Фейковые магазины, низкие цены и фишинговые ссылки используют для кражи денег и платёжных данных. МВД советует быть осторожными.
Черная пятница — не только сезон скидок, но и время повышенной активности мошенников. Под видом выгодных предложений они могут выманивать деньги и платежные данные. В МВД рассказали, как в самый разгар акций и распродаж не стать жертвой мошенников, передает УНН.
Фейковые сайты магазинов, поддельные объявления, подозрительно низкие цены и фишинговые ссылки — лишь часть схем, которыми могут воспользоваться злоумышленники
Как не попасться на крючок аферистов и защитить свои средства во время онлайн-шопинга, можно увидеть на инфографике
Страх упустить выгоду: почему «Чёрная пятница» заставляет нас покупать даже ненужное26.11.26, 18:07 • 20428 просмотров