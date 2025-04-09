Министерство внутренних дел Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26054 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинцам за границей, чтобы получить паспорт - не нужно показывать военно-учетный документ

Украинцам за границей не нужно предъявлять военный билет для оформления паспорта. Проверка статуса будет происходить в электронном реестре, а данные будут вноситься автоматически.

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"На щите": в Украину вернули тела 909 павших воинов

В Украину вернули тела 909 павших Защитников с разных направлений фронта, включая Кураховское, Покровское, Бахмутское и другие. Установление личностей погибших будет осуществлено в ближайшее время.

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В Харькове неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса: что известно

В Харькове неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса, которые двигались без пассажиров. Повреждены стекла, никто не пострадал, полиция проводит расследование.

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Рада сняла с рассмотрения закон о расширении полномочий Нацгвардии в отношении оружия

Законопроект №10311, который позволял Нацгвардии применять оружие против митингующих, снят с повестки дня. МВД не смогло опровергнуть критику относительно расширения полномочий.

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Умерла легендарная разведчица Ольга Твердохлебова, ей было 102 года

Ушла из жизни Ольга Твердохлебова, ветеран Второй мировой войны, которая прошла ее в составе радиоразведывательного дивизиона. Она дошла до Берлина и даже в 101 год мечтала о победе Украины.

Общество • 24 марта, 14:49 • 14155 просмотра

В Одесской области в здании полиции произошел взрыв, погибла женщина

В воскресенье, 23 марта, в Одесской области произошел взрыв в помещении полиции. К сожалению, одна женщина погибла, также есть информация о пострадавших.

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Зарплата главы МВД Украины за 2024 год составила более 1,5 млн грн: что еще задекларировал министр

Министр внутренних дел Игорь Клименко задекларировал 1 560 939 грн зарплаты за 2024 год, а также землю и дом в Киевской области. На банковских счетах у него 460,9 тыс. грн и 109,1 тыс. долларов.

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МВД разъяснило изменения в закон об использовании Нацгвардией дубинок и электрошокеров

МВД пояснило, что изменения в закон о Нацгвардии не расширят полномочия, а упорядочат их деятельность. Также указано, что перечень спецсредств, предложенный в законопроекте, уже используется.

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Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение

Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение по статье об умышленном убийстве по заказу и незаконном обращении с оружием. Суд требует содержания под стражей.

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Двум "ворам в законе" сообщено о подозрении в распространении преступного влияния

Ираклию Хуту и Омару Уфимскому объявили подозрение за участие в «сходке» и распространении влияния в исправительном учреждении. Они решали вопросы перераспределения сфер влияния.

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Катастрофа российского ИЛ-76: проверка переданных останков, вероятно, украинских военнослужащих еще продолжается

В Украине продолжается идентификация останков военнослужащих, переданных рф после катастрофы ИЛ-76. Из 527 фрагментов установлены ДНК-профили, экспертизы продлятся несколько недель.

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В реестре МВД содержится более 160 тысяч ДНК-профилей, из которых 16 тысяч - неопознанные тела военных и гражданских. 10,5 тысяч профилей имеют предварительное совпадение для возможной идентификации.

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Всемирный день портных, День зубной феи и начало Радамана: что еще отмечают 28 февраля

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С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 электромобилей, из которых 6024 - бывшие в употреблении. Серый цвет стал самым популярным среди электрокаров, за ним следуют белый и черный.

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В результате российского удара по Краматорску погиб один человек, 14 раненых, среди которых 4 детей. Повреждены по меньшей мере 17 частных домов, продолжается спасательная операция.

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В МВД показали последствия авиаудара рф по Харьковской области

Российские войска нанесли авиаудар управляемой бомбой по селу Цюповка Дергачевской громады. В результате атаки ранены четыре человека и повреждены восемь домов, начато расследование.

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15 тыс. томов дел Майдана: Сапьян рассказала, на каком этапе расследования

ГБР завершает расследование преступлений во время Революции Достоинства, которые насчитывают 15 тысяч томов доказательств. В суд передано 147 обвинительных актов в отношении 279 человек, 14 фигурантов уже получили приговоры.

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Возобновление выдачи паспортов украинским мужчинам за рубежом: сколько граждан получили документы

МВД возобновило выдачу загранпаспортов и паспортов гражданина Украины для мужчин 18-60 лет за рубежом. За первый день выдано почти 1700 заграничных и более 400 внутренних паспортов.

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Как защитить свою SIM-карту и финансовые данные: важные советы против действий мошенников

Киберполиция предупреждает об опасности перевыпуска SIM-карт без ведома владельца. Предоставлено 6 советов по защите от мошеннических схем, включая запрет удаленного перевыпуска и использование отдельного номера для финансовых операций.

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МВД опровергло фейк о выбросе радиации на ЧАЭС

На ЧАЭС обнаружены три очага тления после атаки российских дронов, но уровень радиации в норме.

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Погода ухудшилась по всей Украине: МВД дало пять советов

МВД сообщило о развертывании 804 Пунктов Несокрушимости ГСЧС и 912 пунктов обогрева Нацполиции. Ведомство напомнило основные правила безопасности во время непогоды и призвало граждан быть осторожными.

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Массированный удар рф по Донецкой области: количество пострадавших возросло до 17

В результате авиаударов по Краматорску и Константиновке пострадали 17 человек, один погибший. Зафиксировано более 100 разрушений жилых домов, повреждена инфраструктура и 25 автомобилей.

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«Боевые действия происходят чуть ли не на каждом квадратном метре": МВД показало видео из Часового Яра

Батальон «Донбасс» снял видео с улиц Часового Яра, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке при поддержке артиллерии и БПЛА.

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60 тыс. россиян были бы на самых сложных направлениях в Украине, если бы не Курская операция - Зеленский

Зеленский рассказал о результатах полугодовой Курской операции и ее стратегическом значении. Президент отметил наградами участников операции и вручил украинские паспорта двум иностранным бойцам.

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Как семьям пропавших без вести уберечься от мошенников? Правоохранители дали советы

МВД предупреждает о мошенниках, которые выманивают деньги и конфиденциальную информацию у семей пропавших без вести. Злоумышленники представляются волонтерами и требуют оплату за несуществующие услуги или информацию.

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Как обменять бумажное водительское удостоверение на ID-карту: пошаговая инструкция

МВД разъяснило процедуру обмена старого бумажного водительского удостоверения на современную ID-карту. Для обмена нужно посетить любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.

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В МВД назвали количество пропавших без вести украинцев

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