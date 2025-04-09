Министерство внутренних дел Украины

Правоохранители завершили следствие по делу бывшего руководителя МВД, подозреваемого в злоупотреблениях при закупке оборудования. Ущерб государству оценивается более чем в 16 млн гривен.
МВД предупреждает о мошенниках, которые используют фейковые видео и голосовые сообщения в Telegram, чтобы выманить деньги. Проверяйте информацию и включайте двухфакторную аутентификацию.
Украинцам за границей не нужно предъявлять военный билет для оформления паспорта. Проверка статуса будет происходить в электронном реестре, а данные будут вноситься автоматически.
В Украину вернули тела 909 павших Защитников с разных направлений фронта, включая Кураховское, Покровское, Бахмутское и другие. Установление личностей погибших будет осуществлено в ближайшее время.
В Харькове неизвестные обстреляли два пассажирских автобуса, которые двигались без пассажиров. Повреждены стекла, никто не пострадал, полиция проводит расследование.
Законопроект №10311, который позволял Нацгвардии применять оружие против митингующих, снят с повестки дня. МВД не смогло опровергнуть критику относительно расширения полномочий.
Ушла из жизни Ольга Твердохлебова, ветеран Второй мировой войны, которая прошла ее в составе радиоразведывательного дивизиона. Она дошла до Берлина и даже в 101 год мечтала о победе Украины.
В воскресенье, 23 марта, в Одесской области произошел взрыв в помещении полиции. К сожалению, одна женщина погибла, также есть информация о пострадавших.
Министр внутренних дел Игорь Клименко задекларировал 1 560 939 грн зарплаты за 2024 год, а также землю и дом в Киевской области. На банковских счетах у него 460,9 тыс. грн и 109,1 тыс. долларов.
МВД пояснило, что изменения в закон о Нацгвардии не расширят полномочия, а упорядочат их деятельность. Также указано, что перечень спецсредств, предложенный в законопроекте, уже используется.
Задержанному за убийство одесского активиста Демьяна Ганула вручили подозрение по статье об умышленном убийстве по заказу и незаконном обращении с оружием. Суд требует содержания под стражей.
Ираклию Хуту и Омару Уфимскому объявили подозрение за участие в «сходке» и распространении влияния в исправительном учреждении. Они решали вопросы перераспределения сфер влияния.
В Украине продолжается идентификация останков военнослужащих, переданных рф после катастрофы ИЛ-76. Из 527 фрагментов установлены ДНК-профили, экспертизы продлятся несколько недель.
В реестре МВД содержится более 160 тысяч ДНК-профилей, из которых 16 тысяч - неопознанные тела военных и гражданских. 10,5 тысяч профилей имеют предварительное совпадение для возможной идентификации.
28 февраля мир отмечает День портных, День зубной феи, День патрульно-постовой службы и День без Facebook. Праздники посвящены важным профессиям и социальным инициативам.
С начала 2025 года в Украине зарегистрировано 7239 электромобилей, из которых 6024 - бывшие в употреблении. Серый цвет стал самым популярным среди электрокаров, за ним следуют белый и черный.
В результате российского удара по Краматорску погиб один человек, 14 раненых, среди которых 4 детей. Повреждены по меньшей мере 17 частных домов, продолжается спасательная операция.
Верховная Рада приняла закон об освобождении от админсбора за оформление паспорта для лиц, которые находились в местах несвободы. Документы будут выдаваться в течение трех рабочих дней при условии обращения в годовой срок после освобождения.
Российские войска нанесли авиаудар управляемой бомбой по селу Цюповка Дергачевской громады. В результате атаки ранены четыре человека и повреждены восемь домов, начато расследование.
ГБР завершает расследование преступлений во время Революции Достоинства, которые насчитывают 15 тысяч томов доказательств. В суд передано 147 обвинительных актов в отношении 279 человек, 14 фигурантов уже получили приговоры.
МВД возобновило выдачу загранпаспортов и паспортов гражданина Украины для мужчин 18-60 лет за рубежом. За первый день выдано почти 1700 заграничных и более 400 внутренних паспортов.
Киберполиция предупреждает об опасности перевыпуска SIM-карт без ведома владельца. Предоставлено 6 советов по защите от мошеннических схем, включая запрет удаленного перевыпуска и использование отдельного номера для финансовых операций.
На ЧАЭС обнаружены три очага тления после атаки российских дронов, но уровень радиации в норме.
МВД сообщило о развертывании 804 Пунктов Несокрушимости ГСЧС и 912 пунктов обогрева Нацполиции. Ведомство напомнило основные правила безопасности во время непогоды и призвало граждан быть осторожными.
В результате авиаударов по Краматорску и Константиновке пострадали 17 человек, один погибший. Зафиксировано более 100 разрушений жилых домов, повреждена инфраструктура и 25 автомобилей.
Батальон «Донбасс» снял видео с улиц Часового Яра, где продолжаются интенсивные боевые действия. Российские войска продолжают штурмовать украинские позиции в городской застройке при поддержке артиллерии и БПЛА.
Зеленский рассказал о результатах полугодовой Курской операции и ее стратегическом значении. Президент отметил наградами участников операции и вручил украинские паспорта двум иностранным бойцам.
МВД предупреждает о мошенниках, которые выманивают деньги и конфиденциальную информацию у семей пропавших без вести. Злоумышленники представляются волонтерами и требуют оплату за несуществующие услуги или информацию.
МВД разъяснило процедуру обмена старого бумажного водительского удостоверения на современную ID-карту. Для обмена нужно посетить любой сервисный центр МВД с необходимыми документами.
В Украине сейчас разыскивают 62 948 человек, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Установлено местонахождение или идентифицировано как погибших 10 291 человек.